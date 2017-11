Por: Francisco Connio

Un gran estudioso tuvo formación militar como oficial de reserva en el arma de Infantería, fue docente, maestro de escuela y cuando apenas pintaba la barba en su rostro ingresó a seminario en la calle Instrucciones donde actualmente es el Cotolengo, para luego de ocho años recluido, estudiando, hablando en latín, se ordenó como sacerdote.

La Parroquia de La Teja fue su primer destino, aunque la primera misa la dio en Catamarca, Argentina (a influjos del párroco José Carlos Freire) pues la parroquia tejana estaba dedicada a la Sagrada Familia y a la Virgen del Valle, que está precisamente en tierras argentinas.

Fue vicario de la Parroquia de La Teja, siendo capellán del cementerio tejano, una tradición en desuso, pero que entonces era habitual, recuerda el clérigo, que nos recibió en su parroquia de Belén en Malvín, muy cerca de Hipólito Irigoyen y del complejo de viviendas Euskal Erría, para hablarnos de su vida dedicada a Dios.

De aquella etapa en La Teja, Elizaga recuerda la escuela Primaria Nuestra Señora del Valle que despues se cerró, el trabajo en el barrio, con la gente necesitada y el aporte de muchos jovencitos, entre ellos “María Auxiliadora, la señora de Tabaré Vázquez”.

“Después de allí me mandaron al exterior, Estados Unidos, Canadá, Perú, donde fui buscando experiencias”.

Al regreso le tenían preparado nuevo destino: la Parroquia Stella Maris de Carrasco, con el padre Ponce de León. Llegó a estar un año encargado antes de irse nuevamente al exterior, esta vez a Europa. “Me fui a París, donde estuve un año en una experiencia enriquecedora y al estar tan cerca de Italia tuve la oportunidad de conocer al papa Juan XXIII. Incluso el 3 de junio del ‘63 yo estaba en la plaza de San Pedro cuando sonaron las campañas anunciando su muerte. Tuve la oportunidad también de estar en la ciudad de Pietrelsina en Foggia y ver al padre Pío, pero además pude vivir las misas impactantes de alguien que hoy es santo.

La capillita de Malvín

Al regreso a Uruguay, le ofrecen la capilla de Malvín, en la que permanece desde hace cincuenta años. Pero la escenografia de entonces dista mucho de la actualidad. “Me ofrecen esta capilla para transformarla en Parroquia, pero ni siquiera tenía casa parroquial y alrededor era todo campo. Era un barrio oscuro, muy silencioso, incluso a una cuadra de acá (Zaragoza es Godoy) había un tajamar. Después compré seis terrenos e hice rifas, bailes, espectáculos artísticos para poder ir edificando y agregárle más cuerpos a esta Parroquia. Después hicimos una edificación para instalar un Colegio, que estuvo hasta la gran crisis del 2002, pusimos una policlínica que funciona en la actualidad, hicimos un consultorio jurídico que se mantiene, tenemos un grupo de sanación, con el INAU pusimos un club de niños que mantenemos desde hace muchos años e inclusive levantamos una capilla en la calle Roberto Berro cerca de Camino Carrasco. Y por más que hemos salido de viaje o a dar charlas a diferentes barrios o a ciudades del Interior, siempre regresamos acá, donde hemos dedicado 50 años al barrio”, siendo el único párroco uruguayo que ha estado más tiempo en una Iglesia, aunque al mencionarlo, él solo sonríe sin agregar nada.

Batería y guitarras eléctricas

Elizaga quebró las estructuras de misas solemnes con música de órganos e introduce batería, guitarra eléctrica y bajo, lo que fue tremendamente criticado por prensa y fieles. Recuerda el párroco por ejemplo que a uno de los que no les gustó esa idea fue a Wilson Ferreira Aldunate, “quien no quería venir más a esta iglesia porque había introducido esos instrumentos, y hacía parecer la iglesia como una “boite”.

No fue con el único político que tuve trato… Con el presidente Sanguinetti, cuando se postuló, tuve una entrevista con él, conversamos mucho y al terminar reconoció que había sido beneficioso para ambos. Pero también conocí mucho a Líber Seregni con quien tenía gran trato, y con él a todos los de aquella época: Rodríguez Camusso, Alba Roballo, Hugo Batalla, – a quien acompañé incluso hasta su muerte- y tantos otros….

Sin miedo a la muerte

“Yo hace 10 meses tuve un infarto cerebral, salí de la misa y me caí. Me llevaron a mi cama y por más que me quisieron llevar a internar no quise. Tuve casi una semana acostado muy mal hasta que apareció un médico que me habló tan bien que acepté que me trasladaran para una mejor atención, pero al llegar me pusieron en una silla de ruedas y me dejaron internado. Estuve en el CTI quince días y regresé y aunque no realizo más misas igualmente volví a mi parroquia, pero en ningún momento le sentí miedo a la muerte y sé que si me tengo que ir me voy tranquilamente”.

Todos los papas

Tuvo el privilegio de conocer a Juan XXIII, a Pablo VI, a Juan Pablo II y al papa Ratzinger y a este, Francisco, lo conocí como cardenal. Y en Uruguay a todos los obispos, desde el cardenal Barbieri para acá a todos…

Tiempos de dictadura

“En el período militar fueron años muy duros y de alguna manera también a nosotros obviamente nos tocó muy de cerca y me detuvieron varias veces. Recuerdo una vez, cuando estaban prohibidas las reuniones, estábamos en una casa con una veintena de personas con Biblia en mano, cuando de pronto nos encontramos rodeados por soldados y con las armas apuntándonos. Nos llevaron a todos a la Comisaría 14 y a mí me preguntaban qué hacía, ¿qué clase de cura era? Yo nunca me callé y cuando me pedían los nombres de los lugares donde nos reuníamos yo decía que dependía del arzobispo. Al resto de las personas los soltaron de madrugada y a mí me trajeron a la Iglesia y revisaron absolutamente buscando lo que no había…Después hubo otras veces que me detuvieron, como también llegaron a revisar pero no había nada que esconder, aunque el barrio igual estaba alerta esperando que pasaba a ver si se llevaban preso al padre.

Exorcismos

“El exorcismo es una oración de liberación de la persona que está oprimida por el poder del mal, por los demonios, que son entidades negativas que afectan a la persona. Lo hemos discutido hasta con psiquiatras y a nivel mundial se discute, pero es una realidad. Yo comencé en el año 1970 con los exorcismos y me transformé prácticamente en el único y no conozco en Uruguay otro que lo haga”.

Recuerda su primera experiencia enfrentando al mal. “Estábamos junto a un pastor evangélico en una reunión de jóvenes y cuando vamos a ponerle la mano en la cabeza, se le transformó la cara y los dedos de las manos se le dieron vuelta extrañamente. Pero en el cuerpo se le formó como una cajita que le subía y bajaba por el pecho, hasta que en determinado momento dijimos las palabras comunes en estos casos ordenándole al demonio dejar el cuerpo y tras una arcada muy fuerte el muchacho respiró y enseguida nos dijo: “Gracias, me siento liberado”. Posteriormente nos confesó que como siempre le pedía a Dios y no le concedía sus pedidos, una noche al lado de la estufa dijo: “Satanás, si existís te entrego mi alma” y ahí comenzó su calvario. Después hubo muchos casos, unos más sencillos, otros más complicados, como por ejemplo una chica a la que trajeron un día a la Iglesia. Cuando salgo de misa ella se quiso ir, pedí que la sostuvieran entre varios y me empezó a hablar en tercera persona diciéndome: “Cura maldito, es mía, no te la daré” y repetía ‘cura maldito, cura maldito’. Cuando le puse la mano encima de su cabeza pegó un gran grito y poco a poco se fue serenando. Al averiguar sobre su entorno la madre me cuenta que una empleada de la casa la fue iniciando en ritos satánicos, de los cuales en nuestro país hay y muchos”.

Según el cura hay algo importante que aclarar, porque “las personas no se agarran un demonio como un resfrío, si le abren la puerta pueden entrar. Por eso aconsejo no jugar al juego de la copa, al de la ouija, porque convocan a los espíritus y pueden “enganchar” alguna entidad negativa”. De todos modos sostiene que hay una línea muy fina entre un exorcismo y un fenómeno paranormal. “He estado en algunas casas donde los cuadros saltan por encima mío, un piano comenzar a tocar solo, las espumaderas doblarse solas, o un cuadro pegarme en la cabeza solo sin que nadie me lo arroje. Y eso no es nada psiquiátrico o espiritual. Es un fenómeno paranormal, es telergia, movimiento a distancia producido por uno de los integrantes de la casa por alguna razón. Suele explicarse como un fenómeno que se da especialmente en adolescentes, que estén pasando por un período de frustración, de tensión y tienen escape de energía psíquica que a nivel subconsciente produce esos movimientos. En uno de esos casos más “graves” era producto de un rechazo de la madre natural, al querer conocerla después de muchísimos años”.

“O sea que para saber si es un tema demoníaco, las personas deben mostrar una aversión a lo religioso, a la cruz, a la Iglesia… No es como las películas, donde juegan muchos los efectos especiales, levitan, se transforman, la cabeza le da vueltas, es todo fantasía, pero nada puede entrar si no se le abre la puerta al mal…