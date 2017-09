Compartir Tweet



El coronel retirado Augusto Eduardo Ferro Bizzozero fue detenido este jueves en España, según confirmaron fuentes de Interpol a Montevideo Portal. Sobre el ex militar caía una solicitud de captura nacional e internacional a pedido de la jueza Dolores Sánchez, del Juzgado Penal de 10º turno.

Según informó La República en marzo, Ferro se tenía que haber presentado ante la Justicia el día tres de ese mes, pero no lo hizo. En ese momento, la jueza Sánchez dispuso el cierre de fronteras. En noviembre de 2016, el ex coronel tampoco se presentó; en ese momento, su abogado interpuso un recurso de prescripción de la causa. Este trámite no tuvo andamiento.

El juzgado de la doctora Dolores Sánchez ya fue notificado y según dijo la magistrada a Subrayado, ya tramita el oficio para extraditarlo a Uruguay. Ferro fue detenido ayer de mañana en España y de inmediato, vía Interpol, se le avisó a la Justicia de Uruguay, donde estaba requerido por “homicidio, desaparición forzada de personas y crimen de genocidio”.

Fuentes de la investigación dijeron a LA REPUBLICA que Ferro huyó a Brasil con nombre y pasaporte falsos. Agregaron que lo hizo desde el aeropuerto de Laguna del Sauce a bordo de un charter privado fletado por “amigos muy influyentes”. De ahí viajó a España, estableciéndose en la ciudad de Málaga- En marzo, cuando debía presentarse ante el juzgado, la magistrada libró una orden de captura nacional e internacional. Se lo buscaba desde entonces bajo una “notificación roja de Interpol”.

Ahora corren los plazos y trámites internacionales para la extradición y su posterior sometimiento a la Justicia en Uruguay. Tassino fue detenido por militares el 19 de julio de 1977 en una casa de la calle Máximo Tajes.

Allí lo golpearon, lo encapucharon y se lo llevaron en un auto blanco con rumbo desconocido. Luego fue visto por testigos en el centro de detención clandestino conocido como “La Tablada”, donde desapareció hasta el presente.