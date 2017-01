El campeón se puso en marcha. Nacional arrancó la pretemporada con varias novedades, pese a que no tuvo ninguna incorporación. Diego Polenta, que tiene un pie afuera, arrancó a entrenar con el equipo a la espera de lo que depare su futuro, mientras que Mauricio Victorino fue el gran ausente debido a que no continuará en el club. En cuanto a Lasarte, el DT estuvo toda la mañana reunido con José Luis Rodríguez.

Entrenamiento

Mañana movida en Los Céspedes, Nacional comenzó a entrenar preparándose para la disputa de la Copa Libertadores y el Uruguayo 2017. De a poco, con el correr de las horas, además de los funcionarios comenzaron a aparecer los jugadores de Nacional tras sus vacaciones. Tras un rato en el vestuario, todos saltaron a la cancha con excepción de uno, el entrenador.

Martín Lasarte se quedó toda la mañana hablando con el presidente José Luis Rodríguez al respecto de las posibles altas para sumar al club, además de la salida de Mauricio Victorino. Fueron sus colaboradores los que guiaron la práctica de principio a fin.

El capitán Diego Polenta, que dijo que no seguirá en el club si llega una propuesta concreta del exterior, entrenó a la par del grupo, pero pese a esto, Lasarte sabe que no puede contar con él.

Quien no estuvo, además de Victorino que no seguirá en el club, fue Santiago Romero. El “Colo” se casó en el cierre del año y está de luna de miel, en la presente jornada se sumará al resto del grupo. Marcio Benitez estuvo en Los Céspedes pero se marchó prontamente ya que Lasarte no lo tendrá en cuenta para la temporada. El juveniles seguramente vaya en préstamo a El Tanque Sisley.

Sergio Otálvaro fue oro de los ausentes, mientras que Conde estuvo en sanidad trabajando en su recuperación tras la operación en el empeine de su pie derecho.

En cuanto al primer entrenamiento, el mismo se dividió en dos. La primera parte contó con la presencia de laboratoristas que e realizaron todo tipo de estudios a los jugadores como es costumbre en cada inicio de campeonato (electrocardiogramas de reposo y rutinas de laboratorio básicamente). La segunda parte del entrenamiento contó con movimientos en las canchas del complejo, donde los jugadores realizaron fútbol en espacios reducidos.

Promesas tricolores

Nacional fue el único club que en el último campeonato no hizo debutar a alguna de sus promesas, mientras que varios jugadores del club como fue el caso de Felipe Carballo y Mathías Olivera, que con Gustavo Munúa tuvieron rodaje, no tuvieron participación con el primer equipo. En la pasada jornada y viendo que abajo hay material para sacar rédito, los tricolores empezaron los entrenamientos con seis caras nuevas.

Seis futbolistas de las formativas empezaron a realizar sus primeros entrenamientos con el equipo campeón. Guzmán Corujo, Facundo Labandeira, Axel Müller, Gabriel Neves, Diego Coelho y Thiago Vecino fueron los jugadores que estuvieron con el plantel principal.

Cuatro de los juveniles provienen de la Tercera del “Cacique” Medina. Coelho (centrodelantero) fue el goleador de la divisional con 10 tantos en 13 encuentros, Labandeira es media punta y en el último semestre jugó 14 partidos, convirtiendo 5 tantos. Corujo es central y Neves volante defensivo.

Por su parte Thiago Vecino es delantero, tiene 17 años y marcó 25 goles en si categoría, siendo participe de la reserva en algunos encuentros. Müller por su parte es mediapunta, si bien viene del exterior pasó por Europa (Italia, España e Inglaterra) para volver al Bolso.