Compartir Tweet



WhatsApp





Blasina es ingeniero agrónomo y fundador del Museo del Cannabis, y dialogó con REPÚBLICA Radio, que se emite por la catorce10, sobre la situación de la marihuana en Uruguay y qué oportunidades implica para el país la producción de cannabis psicoactivo. Además, cabe mencionar que es socio de Simbiosys, una de las empresas que produce marihuana legal en Uruguay.

“La legalización ha sido un cambio político y filosófico fundamental en la relación del ciudadano con el Estado. De cierta manera, algunas personas están acostumbradas a un Estado sumamente paternalista, que tiene la potestad de decir qué planta está prohibida y cuál no. Sin embargo, lo que hay en el fondo de mi casa no puede ser potestad del Estado. No puede ser que esté mirando por las cerraduras de los hogares para ver qué planta hay porque eso es una violación a la intimidad. Esa acción inquisidora es similar a lo que ocurría en otros tiempos, cuando el Estado determinaba qué libro podías tener en tu biblioteca”, declaró Blasina.

En términos generales, el ingeniero declaró que el reclamo que dio origen al movimiento por la legalización del cannabis, se basaba en preservar la intimidad del hogar y la libertad individual. “Lo que queríamos era que el Estado tuviera la tarea de brindar información fidedigna y de calidad para garantizar que la gente consuma un producto que no esté adulterado. Sin embargo, el Estado no puede estar diciendo, como lo hacen los países musulmanes, que el alcohol está prohibido”, agregó.

El especialista entiende que la legalización del cannabis es parte de un proceso de maduración que ha tenido la sociedad en su relación con el Estado. “Tanto los gobernantes como los gobernados nos tratamos de una manera madura y mucho más horizontal. Es más, creo que Uruguay va a ser tomado como ejemplo en el mundo. El año que viene va a legalizar Canadá y luego van a seguir en la misma línea otros países. Sin embargo, nadie nos va a quitar de la historia que fuimos los que abrimos el camino para mostrarle al mundo que hacer una guerra a las drogas no era la opción indicada”.

El proceso de legalización

Según sus palabras, el proceso de legalización del cannabis lo ha vivido con satisfacción y con un “poquito de incredulidad”. “Los que nos criamos en la dictadura y en los años 80 nos gustaba el rock, soñábamos con que algún día esta prohibición, que nos parecía absurda, fuera eliminada en algún lugar del mundo. Lo que nunca hubiéramos podido pensar es que sería Uruguay el que la erradicara, y que dicha caída de la prohibición estaría funcionando tan razonablemente bien”.

En términos generales, afirmó que no ha habido ningún incidente negativo con el expendio en farmacias sino que todo lo contrario. “Se ha presentado muestras de civismo y de educación. Cuando se termina el cannabis en las farmacias, el que está en la fila de espera dice que vendrá otro día. Además, la sociedad ha visto que los que van a comprar no son personas marginales, sino trabajadores que, como cualquier uruguayo, en vez de ir a una boca a comprar algo que no conoce su calidad, van a retirar un producto que está totalmente garantizado por el Estado”.

Blasina entiende que empezamos a mirar una planta, que ya estaba inserta, de una manera diferente a lo que se concibe como una droga, y que “injustamente estaba metida en la misma bolsa que otras sustancias”. Lo que hizo, en última instancia, el Estado ha sido sacar al cannabis del mercado ilegal, chequearlo y darles a las personas las garantías necesarias para que no fumen insecticidas, herbicidas ni ningún otro compuesto contaminante.

Distinción entre el concepto de planta y el de droga

Según el entrevistado, hay una diferencia sustancial entre el concepto de planta y el de droga. “Fui de vacaciones con mi familia al norte de Argentina, y cuando se sube arriba de los 3.500 metros, algunas personas ofrecen hojas de coca para que el individuo, que no está acostumbrado al lugar, no sufra los efectos de la altura. Quiero aclarar que ese tipo de consumo no significa drogarse, sino que es usar una planta, que ha sido utilizada durante miles de años, con un fin que no tiene ningún peligro”.

El especialista entiende que decir que la coca es una droga es una concepción incorrecta, porque en realidad es una planta. El término droga sólo es válido, según Blasina, en el caso de un producto elaborado por un laboratorio donde se refina la sustancia. “En general, el término droga está usado con una connotación ideológica de negatividad para referirse a una planta y es idiomáticamente incorrecto.

En cambio, si sintetizo el THC en un laboratorio, pongo cantidades grandes del mismo y se lo diera a alguien para que lo consumiera, en realidad estoy haciendo una acción muy cuestionable: generé una droga porque le agregué altas concentraciones artificiales, que el cuerpo humano no está realmente preparado para recibir”.

Asimismo, advirtió que el caso del cannabis es completamente diferente debido a que ha estado relacionado con el ser humano desde tiempos inmemoriales sin que hubiera ningún inconveniente hasta que, terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió lo contrario. “Propuso que se debía perseguir, e inventó una prohibición que no tiene una base científica. No hubo ningún consejo de médicos, en Estados Unidos, que analizara objetivamente los riesgos y determinara que dicha sustancia era peligrosísima. Por tanto, fue una decisión meramente política, porque era la única manera de controlar a América del Sur”.

En términos generales, el ingeniero afirmó que la guerra a las drogas significaba para dicho país una solución a la alta demanda que existía. “Encontraron una escusa para instalar una base y controlar a la gente. Por tanto, la distinción entre droga y planta me parece muy importante, porque durante 80 años se bombardeó a la población con una información que ponía a toda sustancia en un mismo plano cuando implican cosas diferentes.

La cocaína y la pasta base son fruto de laboratorios clandestinos, y son sustancias peligrosas. Por eso, yo no avanzaría, por ahora, en legalizar todas las drogas, como muchas veces he escuchado. Sin embargo, cuando hablamos de una planta que ha sido usada durante miles de años en el Tíbet o en la India, y que nunca nadie afirmó que tenía una connotación de negatividad como es el cannabis, debemos informar sobre cuáles son sus riesgos, porque el acto de fumar los tiene, pero no debemos prohibirla”.

Por tanto, Blasina consideró que es necesario informar a los menores y a todas las poblaciones vulnerables sobre los riesgos de consumir marihuana. Sin embargo, entiende que debe hacerse con términos exactos, porque el “truco de asustar a la gente lo único que hace es producir una subjetividad inexacta: lo que se pretende es que las personas hagan lo que una élite desea”.