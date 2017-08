Compartir Tweet



Según ha informado ayer el rotativo israelí The Times of Israel, citando a funcionarios estadounidenses, en el territorio están desplegadas varias unidades de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOF, por sus siglas en inglés).

“Puedo confirmar la presencia de fuerzas especiales de EE.UU. en El Líbano. Nuestras fuerzas especiales están proporcionando entrenamiento y apoyo a las Fuerzas Armadas de El Líbano”, dijo Eric Pahon, uno de los portavoces del Departamento de Defensa de Estados Unidos (el Pentágono).

El funcionario de la Defensa estadounidense también afirmó que las fuerzas especiales de EE.UU. desplegadas en el territorio libanés, además de proporcionar adiestramiento y asesoramiento, participan en algunas de las batallas. Pahon, recuerda The Times of Israel, no dio detalles sobre la cantidad de las tropas estadounidenses desplegadas en el territorio libanés ni comentó sobre la posibilidad de que estos participen en las operaciones lanzadas por el Ejército de este país árabe para asegurar la frontera compartida con Siria.

No obstante, fuentes militares consultadas por el rotativo saudí Al-Sharq al-Awsat confirman que las fuerzas especiales estadounidenses que actualmente se encuentran en el territorio libanés participarán en las ofensivas en contra del grupo terrorista Estados Islámico en las fronteras compartidas entre El Líbano y Siria, ofensivas en las que también podrían participar los integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

Desde el inicio de la crisis siria en 2011, los terroristas del EI están atrincherados en zonas montañosas de la porosa frontera sirio-libanesa, y el Ejército de El Líbano y Hezbolá los atacan con frecuencia. Tales ataques han logrado evitar que EIIL pueda fundar un ‘emirato’ en el territorio libanés.