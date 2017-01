“Castle On The Hill”y “Shape Of You”

Después de un año de ausencia de la escena musical, el cantante y compositor británico Ed Sheeran ha vuelto ¡y por partida doble! ¡Sí! La estrella internacional está de regreso y luego de una semana de haber estado dejando pistas en sus redes sociales, el británico presentó hoy dos nuevas canciones: “Castle On The Hill” y “Shape Of You”.

Ambos singles –los primeros lanzamientos de Ed desde 2015– marcan un emocionante regreso y un paso hacia adelante en la carrera del galardonado músico inglés. Los temas muestran dos lados muy diferentes de su inigualable estilo musical: “Castle on the Hill “, escrito por Ed y Benny Blanco (también en la producción), rinde homenaje a crecer en Framlingham, Suffolk. Los ritmos increíbles y los riffs con guiño a Springsteen colisionan para crear otro himno listo para el estadio; “Shape Of You”, escrito por Ed, Johnny McDaid y Steve Mac (también en producción), desmantela y reconstruye la música pop moderna utilizando apenas un pedal de loop y nada más.

“¡Hola 2017! He estado trabajando duro en el nuevo material y espero que estén tan emocionados como yo. Realmente quería mostrar dos lados diferentes de mi música en los que soy igualmente apasionado y sólo sabía que quería salir con dos canciones al mismo tiempo. Estoy absolutamente contento de estar de vuelta “, comentó Ed acerca de su monumental regreso.

A pesar de estar fuera del centro de atención durante un año, el nombre de Ed aún estaba asociado con algunos de los éxitos más grandes de 2016. Como uno de los compositores más demandados del mundo, escribió “Cold Water” para Major Lazer y “Love Yourself” para Justin Bieber, demostrando aún más su versatilidad y su estilo único para escribir récords mundiales # 1.

Rebobinemos a junio de 2014 para ver Sheeran lanzando su segundo álbum de estudio “X” (pronunciado “multiplicar”) que se ha convertido en uno de los álbumes más importantes y récord de este milenio! Con Rick Rubin, Pharrell Williams y Benny Blanco en la producción, “X” rankeó en el día de su lanzamiento en el # 1 a ambos lados del Atlántico, consiguió otras 95 posiciones # 1 en iTunes en el mundo, fue no. 1 por 12 semanas en el Reino Unido y generó su número uno mundial con “Thinking Out Loud”, el single más vendido hasta la fecha.

“X” ha conseguido una impresionante certificación de 90 platinos en todo el mundo y ha sido recientemente nombrado uno de los álbumes más vendidos de la Official Chart Company de todos los tiempos, ¡¡¡acumulando más de 3.4 mil millones de streams!!!

Tras aparecer en público en 2011 con su álbum de debut “+” (“plus”), que pasó tres semanas en el número 1 en el Reino Unido, el nativo de Suffolk rápidamente se convirtió en uno de los nuevos talentos del Reino Unido, llevando su trayectoria musical a un nivel extraordinario. Ed ganó su primer premio “Ivor Novello” en 2011 por su single “The A Team”, que también se convirtió en el single de debut más vendido de ese año.

Además del crecimiento épico de Ed con sus discos, el artista también ha batido récords en la esfera de los shows en vivo en los últimos años. Llegó al escenario del estadio de Wembley como solista en julio de 2015, convirtiéndose en el primer artista en encabezar el prestigioso escenario sin una banda –con sólo su pedal (que ya es marca registrada) y guitarra– tocando ante más de 240.000 personas durante tres noches consecutivas¡¡¡agotadas!!!!

Ed continuó con un DVD en vivo titulado “Jumpers for Goalposts” a finales de 2015, que documentó la preparación para el fin de semana de Wembley, incluyendo una serie de actuaciones en vivo. Por otra parte, no sólo ha alcanzado los titulares con sus fenomenales conciertos como solista, sino también porque estuvo involucrado en varias colaboraciones.

En 2012, Ed se presentó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres junto a miembros de Pink Floyd y Genesis para realizar una versión más que especial de “Wish You Were Here”. En 2015 no sólo compartió escenario con Beyoncé y Gary Clark Jr. en el tributo a Stevie Wonder en los premios Grammy de ese año, sino que además se presentó con Sir Elton John en la noche de apertura, demostrando aún más su status colosal en el mundo musical.

Ed Sheeran ha ganado una asombrosa variedad de premios durante su floreciente carrera hasta la fecha. Y es así que hoy en día es dueño de 4 BRIT Awards, 2 Grammys, 2 Ivor Novello’s, 1 Q Award, 1 MTV VMA Award, 1 American Music Award, 1 BBC Music Award, 2 People’s Choice Awards, 3 Teen Choice Awards, 2 MTV European Music Awards, 1 1Xtra Power Listy más.



Como si fuera poco, también presentó su propio sello discográfico ‘Gingerbread Man Records’ el año pasado (una filial de Atlantic Records UK), que ha iniciado la floreciente carrera del artista número uno y ganador de Ivor Novello, Jamie Lawson, junto con el talento inimitable que es Foy Vance.