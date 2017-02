El próximo domingo 26 de febrero se producirá un fenómeno astronómico tan espectacular como esperado: un eclipse de Sol, según informaron a LA REPÚBLICA desde el Planetario de Montevideo.

En este caso, se trata de un eclipse anular, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero nuestro satélite está en un punto alejado de su órbita, por lo que se ve algo más pequeña desde nuestro planeta.

Esta circunstancia hace que la Luna no alcance a tapar totalmente el disco solar. El Sol se verá entonces como un fino anillo de luz, de ahí lo de anular.

El fenómeno, o sea, el “anillo” mencionado, sólo podrá ser observado desde una estrecha franja que atravesará a Sudamérica en Chile y Argentina, en las cercanías de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Lamentablemente desde nuestro territorio no se verá este fenómeno, sino que se podrá observar un eclipse parcial, llegando a estar un 70% tapado por la Luna en Montevideo y un 50% desde Artigas.

A tener en cuenta

Este espectáculo podrá ser observado, siempre que no esté nublado, entre las 9.30 y las 12.30hs. aproximadamente, desde todo el territorio nacional. Si bien no se necesitan instrumentos especializados, es fundamental tomar recaudos para no sufrir importantes lesiones en los ojos.

Es muy importante insistir que “no se puede observar el fenómeno a simple vista, sino que es necesario utilizar filtros adecuados”. Las máscaras de soldar soldadura eléctrica dan el filtro adecuado para ello, especialmente las que tienen vidrios con un factor no menor a 14.

El Planetario de Montevideo realizará una jornada de observación de este eclipse, de 9.30 a 12.30hs., con entrada libre y gratuita. Esta actividad se suspende por mal tiempo.