Edith Moraes: “No se pueden negar los problemas de la educación, pero se los enfrenta con fortaleza y creatividad”

La subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, Edith Moraes, explicó a LA REPÚBLICA, los nuevos desafíos de la educación. Aseguró que actualmente existe “una brecha cada vez más grande entre lo que algunas familias esperan de sus hijos y lo que las instituciones educativas esperan de ese mismo estudiante”.

Por ese motivo consideró que, si bien es importante trabajar con el estudiante en los temas que le interesan, “también hay que hacerlo con la familia, que es la institución que más cambios ha tenido en estos últimos años. Porque la educación es una responsabilidad compartida entre estos dos ejes”.

Para la jerarca, si bien la educación uruguaya tiene mucho trabajo por adelante, “es difícil que se pueda hablar de crisis”

“Hay mucha fortaleza en este país para responder a los nuevos desafíos porque el estado siempre se hizo cargo y se sigue haciendo responsable de los hechos. Creo que tenemos que seguir sintiéndonos muy conscientes de los problemas, pero muy orgullosos de la capacidad que tenemos para adecuar nuestros proyectos educativos a las nuevas necesidades”, indicó.

Esto no significa “negar los problemas, porque esto nunca lleva a un buen puerto”, sino que están siendo enfrentados “con fortaleza, con creatividad, y con alianzas.”

¿Cómo comenzó este ciclo electivo?

“Es un año que muestra, desde el comienzo, que la organización a la que apostamos está mostrando sus resultados. Nuestro foco está en las generaciones futuras. Las medidas de ciclo básico fueron el motivo de atención. Se articuló desde el egreso de sexto hasta el ingreso de primero a la matrícula educativa. Dicho trabajo empezó en noviembre del año pasado y culminó este año, a fines de febrero. El objetivo era buscar que todos los que ingresaron de sexto estén matriculados en primer año de educación media, ya sea en secundaria o en la UTU”.

“Eso tiene todo un trabajo que no está muy visible y que fue muy intenso. Cada uno de esos jóvenes está teniendo un apoyo en su trayectoria de transición de la institución escuela a la institución liceo. Ese seguimiento se hace para que el alumno pueda sentirse integrado y para que los temas que se traten cobren sentido para él, lo que permita que no quiera irse del liceo”.

“Hay muchos casos en los que los alumnos, trabajando con temas nuevos que tienen que ver con sus intereses, están encontrando su lugar en el centro educativo. No pensamos en esa idea árida de que hay que estudiar porque mañana te vas a dar cuenta que te sirven los contenidos que tanto detestaste. Hay muchas metodologías, la de trabajar por problemas, la de considerar que el alumno es el que presenta el tema que quiere trabajar o la metodología por proyecto, que es la que viene dando mayores resultados. Ella no solo es un trabajo centrado en el interés del niño en su territorio, en su localidad, sino que también es un trabajo colaborativo. El aprendizaje siempre es algo social que implica trabajar con otros. Entonces, esos cambios son lentos pero son profundos. Esas transformaciones las vemos cuando los estudiantes se presentan en una feria de ciencia y en los foros de robótica o de informática Además, todos estos ejemplos son aspectos nuevos que se están haciendo foco en este año”.

¿Cómo se enfrenta la deserción que se produce en la educación básica?

“El abandono ocurre en los primeros años de secundaria por eso es importante trabajar con el estudiante qué sentido tienen los temas que le interesan. Sin embargo, también hay que trabajar con la familia, la cual es la institución que más cambios ha tenido en estos últimos años. Porque la educación es una responsabilidad compartida entre estos dos ejes. Uno puede enseñar cosas muy concretas, como por ejemplo escribir, pero educar es formar una persona por lo que implica una dimensión amplia y ahí es donde estas dos instituciones tienen que complementarse. Actualmente hay una brecha que se viene haciendo cada vez más grande entre lo que algunas familias esperan de sus hijos y lo que las instituciones educativas esperan de ese mismo estudiante. Este desafío nos está haciendo crear nuevas estrategias educativas que respondan a este contexto”.

¿Cómo interpretan una educación de calidad?

“Una educación es de calidad cuando responde a características y necesidades de los estudiantes. Nosotros, sin duda, que no podemos hablar de calidad de la educación sino tenemos un marco en el cual la palabra calidad adquiera sentido. Podemos hablar de calidad cuando la inclusión está presente porque si la educación no es para todos, entonces la educación pública no es de calidad. Ahí ya empieza un problema que tiene que ver con la diversidad de sectores sociales y condiciones que existen, las cuales pueden favorecer o no al individuo en su aprendizaje. Pero la inclusión no alcanza, tiene que haber equidad. Quiere decir que, al no estar toda la población en las mismas condiciones, las políticas tienen que brindarles, a algunas personas, determinados elementos para que los resultados sean los mismos en toda la población. No podemos hacer una oferta educativa igual para todos porque estaríamos reproduciendo la desigualdad existente. Si no hay inclusión ni equidad, no hay calidad”.

“También lo que se enseña tiene que ser pertinente a la cultura del país. Lo más importante en materia de políticas de educación es la formación del ciudadano, la cual es una razón que fue la que dio origen a los sistemas educativos porque a fines del siglo XIX, cuando nacen las repúblicas, formar al ciudadano era imprescindible para que la democracia se sostuviera. El estado se hacía cargo de formar al ciudadano. Pueden cambiar muchas cosas en la sociedad, pero lo que no cambia es este cometido de la educación pública, que es formar a los ciudadanos. Sin embargo, no solo hay que pensarlo para nuestro país sino que hay que formar ciudadanos globales, del mundo, porque actualmente lo que sucede en otra parte, rápidamente repercute en nosotros debido al desarrollo de los medios de comunicación y de las tecnologías. Esta ciudadanía global es, también, un desafío hoy”.



“La primera infancia requiere más

intervención de políticas educativas”

¿Cuáles son los problemas que usted cree que tiene la educación?

“Los problemas que tiene la educación son diversos y de diferente índole. Voy a nombrar a algunos que tienen que ver con las edades. La primera infancia está requiriendo más intervención desde las políticas educativas. Actualmente es necesario que todos los niños de este país tengan, desde los cero años, las mejores condiciones para su desarrollo integral”.

“Puede llegar demasiado tarde la política educativa cuando empieza a los cuatro años. En estos casos se juega mucho lo biológico, lo psicológico y lo social. Esas condiciones tienen que ver con la alimentación, con la salud y con vínculos afectivos que contengan a esos niños. Por tanto, ante esta problemática son necesarios los abordajes interdisciplinares e interinstitucionales. Otro problema es acompañar ese proceso de desarrollo y de educación a lo largo de todo el ciclo de la obligatoriedad, o sea, acompañar la trayectoria educativa del estudiante. Y pongo énfasis en la palabra acompañar, que significa atender a sus necesidades individuales del alumno. Estamos empezando a hablar más de individuos que de grupos. Antes era el grupo de primero, de segundo y ahora es cada uno con su nombre y su apellido”.

“Hemos reducido la cantidad de estudiantes por grupo para poder hacer este seguimiento. Luego surgen otros problemas que van surgiendo cuando el niño va creciendo. La adolescencia tiene lo suyo y, por lo tanto, la cuestión se centra en cómo lograr que estos adolescentes estén dentro del sistema educativo hasta los dieciocho años debido a que, muchas veces, tenemos que luchar contra otros elementos de la sociedad que compiten con lo que el sistema educativo quiere hacer. Estos elementos atraen a los jóvenes y les dan cosas más rápidamente que en el sistema educativo, donde los procesos son más lentos. Un ejemplo de ello es la información. Es conveniente aclarar que información y conocimiento no son lo mismo pero que el estudiante necesita de ambos. Lo importante es que él pueda saber cuál es la información correcta que se presenta en Google por lo que hay que enseñarles a discernir qué es pertinente. Las máquinas no enseñan, sólo brindan información. Los que educan son los docentes. Y acá aparece otro desafío, los profesores están compitiendo con esos focos de información que están distribuidos por todo el mundo. Ya no pueden creer que por tener el título están capacitados para trabajar durante muchos años. Hay que, permanentemente, ofrecer instancias de formación de servicio de posgrados”.

“El Plan Ceibal es un gran acierto que tuvo el país”

¿Qué piensa sobre el Plan Ceibal?

“Es un gran acierto que tuvo este país. Su propósito se basa en el principio de equidad. Lo que busca es disminuir la brecha digital, de manera que se pueda cumplir el derecho de todos a acceder a las tecnologías. Lo que es importante es que el Plan Ceibal ha logrado no sólo disminuir dicha diferencia digital sino que también la que se refiere al conocimiento. La tecnología se transforma, en el campo pedagógico, en una herramienta dinámica que permite un campo sin fin de oportunidades. Lo que se está trabajando, por ejemplo, en materia de robótica es algo que entusiasma. Los niños están creando aparatos para solucionar problemas de la vida común y corriente de cada uno de ellos. Pero quiero llegar más lejos, se usa la tecnología para lograr que todos accedan a una segunda lengua. Dicha enseñanza fue una intención que planteamos desde el comienzo pero que le encontramos una traba: no había suficientes profesores de inglés para cubrir la oferta educativa. Entonces, el Plan Ceibal aportó una solución: por medio de la modalidad remota tenemos profesores que son hablantes nativos de la lengua inglesa. Además, en esta administración ya se está logrando la cobertura total en primaria a partir de cuarto año. Y esto es parte de la inclusión social, porque hay muchas oportunidades que se encuentran en otra lengua y que tienen que ver con el conocimiento y la cultura”.

¿Qué piensa sobre las Pruebas PISA?

“En primer lugar, el país resolvió estar en las Pruebas PISA y no está pensando salirse de ellas porque es muy importante que nosotros tengamos una evaluación externa. Todos estos esfuerzos que venimos haciendo realmente están dando el fruto esperado y, si las Pruebas PISA muestran que nos falta mucho, tenemos que tomar esa advertencia como una dirección para formar las políticas educativas”.

“Es importante observar que es costoso, en términos económicos, integrar estas examinaciones en el mundo. Nosotros, en la región, tenemos un lugar que no nos deja mal parados porque estamos, junto con Chile, haciendo punta y después, por debajo, están los demás países. Pero las preguntas centrales son ¿qué tiene que hacerse? y ¿por qué no nos satisface? La razón es que estamos en un nivel bajo y que nos estamos moviendo, a veces subimos y a veces bajamos, pero siempre desde dentro de un mismo sector. De los cinco o seis niveles, estamos en el segundo y un poquito en el tercero. Entonces, salir de esta estabilidad es la aspiración. Lo que tenemos que hacer es relacionar qué acciones son las que permiten que haya una mejora en la pendiente”.

¿Cuáles son las fortalezas que tiene nuestra educación?

“Yo creo que las fortalezas son muchas. Como primer baluarte tenemos que pensar en la voluntad política del gobierno, que está, en este momento, apostando a las futuras generaciones a través de la educación. Y esa voluntad política no es menor, porque si no existiera estaríamos luchando contra molinos de viento y es por eso que pienso que es la más grande de las fortalezas que tiene este país. Me acuerdo cuando, en el 2008, salíamos al extranjero para explicar cómo habíamos implementado el Plan Ceibal y nos decían: ustedes pudieron hacerlo porque tuvieron voluntad política del presidente. Si eso no está, no se logra”.

“Y yo quiero decir que hay voluntad política del gobierno. La otra fortaleza es la tradición, en materia de educación, que tiene este país que, sin duda, nos deja bien parados y que nos hace sentir orgullosos de tener un sistema educativo de más de cien años. Además, tenemos un analfabetismo erradicado tempranamente y una capacidad de respuesta a los desafíos, ocasionada por esta tradición histórica. Y, por último, no hay que olvidar que los que estamos en el gobierno también somos producto de la educación pública de este país, lo cual considero como otra gran fortaleza”.