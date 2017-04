Edil quiere extender horario escolar para proteger a los niños

El edil colorado Juan Silvera reclamó que se extienda el horario escolar como una forma de proteger a los niños “de los peligros de la calle”. De todas formas, consideró que en el caso de Felipe Romero (el niño de Maldonado asesinado a manos de un DT de baby fútbol) no se deben echar culpas y solicitó que se deje actuar a la justicia.

El alusión al caso de Felipe Romero, el curul dijo que “es imposible para quienes vivimos en Maldonado eludir el tema que a todos nos tiene consternados desde la semana pasada”, expresó según consigna FM GENTE de Maldonado.

El edil dijo que es un hecho muy lamentable “que a todos nos ha golpeado” y señaló que este martes, “casualmente, se conmemoró el Día Mundial contra el maltrato infantil”.

Dijo que no iba a hacer consideraciones sobre el caso particular, ya que se debe dejar actuar a la justicia. “No es momento de echar culpas”, ya que hay opiniones divididas acerca de si fallaron controles o fue un hecho que no se pudo evitar, indicó.

Silvera también indicó que todos los días hay en el país siete denuncias de abuso infantil.

Consideró que se debe apostar por una mayor educación y abogó por la extensión del horario escolar, ante el cambio que se registra en la sociedad por la creciente participación de la mujer en el campo laboral, lo que determina que esté menos tiempo en el hogar. Además, indicó que esto se hace más notorio en Maldonado, ya que muchas familias llegan desde otros departamentos y ni siquiera cuentan con el entorno familiar para ayudar en el cuidado de sus niños.

“Me parece absolutamente inadecuado que los chiquilines solo asistan cuatro horas a los centros de enseñanza. Los niños no solo deben estar cuatro horas en un centro de estudio para ser educados y protegidos de los problemas de la calle. Y más en un departamento como Maldonado, donde hay problemas de disgregación familiar”, señaló.