El doctor Ignacio Durán, abogado del vicepresidente de la República, desmintió que haya existido una amenaza de muerte contra Raúl Sendic. Durán informó a LA REPUBLICA que ante la justicia se presentaron varios casos de insultos y agravios contra el vicepresidente. Por lo tanto ahora la jueza penal de 16º Turno Julia Staricco investigará las computadoras desde donde fueron publicados los textos.

La dirección de Delitos Informáticos trabaja en el caso tratando de rastrear las direcciones IP y será quien proporcionará esta información a la magistrado. Consultado el abogado de Sendic sobre si hubo o no amenazas de muerte contra el vicepresidente, Durán respondió: “No solo no es correcto sino que es absolutamente falso.

El vicepresidente jamás recibió ningún tipo de amenaza, mucho menos una amenaza de muerte. Lo que sí se presentó hace un mes en forma reservada a pedido de la propia jueza para no frustrar ninguna prueba ni la investigación, es una denuncia también representando al vicepresidente por un presunto delito de difamación e injurias a través de las redes sociales, ya sea facebook o twitter”.

“La idea del vicepresidente, es poner un freno ante tanta intolerancia, tanta impunidad, y ante tanto atropello de las redes sociales para agredir y para insultar. Una cosa es la crítica hacia una gestión o un modelo de conducción política de gobierno, pero cuando se cruza esa línea, se agravia, se insulta y se arremete, bueno es lo que no está dispuesto a seguir tolerando”, afirmó Durán a LA REPUBLICA.

El abogado indicó que la justicia está investigando el origen de los IP. La denuncia apunta a varios perfiles y usuarios de estas redes sociales muchas de ellas “identificables” aunque hay casos en los que hay que requerir la asistencia de Delitos Tecnológicos para ver cual es el IP porque “obviamente se escudan en el anonimato muchas veces para insultar y para agredir”.

Durán resaltó que algunos comentarios en las redes “no son opinión, no son críticas a la gestión que pudo haber tenido en Ancap o ahora como vicepresidente de la República, sino que apuntan a mansillas el honor en esta campaña orquestada que consiste en pegarle todos los días por distintos motivos”. El abogado aseguró que, de este modo, “se transgrede esa línea, y ya no es libertad de expresión porque se recurre al agravio , a la difamación, a la injuria”. Agregó que se decidió presentar una denuncia ya que “desde el punto de vista institucional se decidió empezar a poner límites a estas personas que exceden lo que es la libertad de expresión”.

Indicó que desde el punto de vista institucional, se trata de un “asunto de Estado, porque lo que se quiere es que se respete la investidura”. “Hemos llegado al punto de que se habla y se le atribuyen hechos al vicepresidente que están siendo investigados algunos por la justicia pero ya se prejuzga, se insulta. Ya se ha cruzado el umbral del respeto y los valores se están yendo al demonio”, afirmó.

Durán también habló de “campaña orquestada” contra el vicepresidente. En ese sentido, dijo que se trata de “un hecho notorio que la figura del vicepresidente está contínuamente en el tapete dado que se le atribuyen hechos, y constantemente ha sido blanco fácil para que se lo agredan para que se lo insulte, para que se le imputen hechos que no cometió, para que se le imputen responsabilidades sobre hechos que están en plena investigación judicial”.

“Le pegan muchas veces sin fundamento y eso es lo que estamos decididos a cortar”, agregó.

Durán expresó que muchas veces se hace compleja la tarea de investigación en las redes sociales. “Hay que ver cual es el servidor que creó el agravio, cual es el servidor que se encarga de difundir una noticia falsa que de ser cierta expone al vicepresidente al desprecio público. Entonces hay algunos que pueden llevar más trabajo desde el punto de vista de la investigación judicial.

Hay otros que, lisa y llanamente, con su nombre, su perfil y su foto insultan y como el vicepresidente ha tenido hasta ahora una actitud muy pasiva ya que ni siquiera muchos recurren al anonimato para insultarlo y agredirlo”. “Hemos decidido que ya basta, hasta acá llegamos con el agravio, acá hay una investidura que se tiene que respetar. Esta persona no es cualquier persona, es el vicepresidente, y que cualquier ciudadano insulte de esa manera a través de las redes sociales es absolutamente inadmisible”. El expediente está en la fiscalía para que disponga citaciones, agregó Durán.

Medios

Durán expresó que “una cosa es informar y otra es desinformar” y agregó que lo que hizo “el diario El País fue, a mi juicio, desinformar; creó una noticia falsa solo para vender más ejemplares el domingo”. Indicó que “el periodista que realizó la nota conversó ayer conmigo, tengo todos los mensajes grabados y guardados.

Me pregunta si hubo amenaza de muerte al vicepresidente y yo le digo que no, después esa persona habló con la jueza que tiene el caso, la jueza le dijo que no y esa persona fue más lejos; habló con quien tiene la investigación del caso a nivel de Delitos Informaticos. Eso lo cotejé hoy (por ayer). Aun así prefiere titular con que hubo una amenaza de muerte al vicepresidente, a sabiendas de que lo que estaba publicando no era así, obviamente excusándose o citando determinadas fuentes que claramente le informaron mal”.

Foto trucada: investigación sigue adelante

El doctor Ignacio Durán fue consultado acerca de la fotografía presuntamente trucada en la que aparece el ex presidente de Alur y actual senador Leonardo de León a bordo de un avión y sobre una mesa una botella de whisky escocés. Afirmó que en dicha imagen se lo expone al ex jerarca a la crítica en un tema que está siendo investigado en el juzgado de Crimen organizado junto a la gestión de Ancap.

“Todo lo que tiene que ver con Ancap hoy tiene gran repercusión muchas veces negativa y obviamente es un llamador para la población. Por esa denuncia ya hubo citados en sede policial y se está avanzando a nivel judicial. El abogado señaló que vía exhorto se solicitó información a Facebook y Twitter sobre los IP originales.

Un ex diputado del partido colorado que fue citado a declarár, aseguró no haber creado la foto, aunque “aprovecha la situación de la foto para agraviar al senador, que también es un deilito. El se excusa diciendo: ´a mí me pasaron la foto y yo la subí´. Perfecto, eso capaz que no es reprochable jurídicamente, pero poner; ´estás en un avión de Alur con la plata del pueblo, sos un corrupto´, todo eso sí es delito”.

En esta caso, señaló Durán, la vía policial ya está agotada y el juzgado penal está siendo citaciones para los próximos días.

Con Mujica

Raúl Sendic mantuvo una larga reunión con el expresidente José Mujica en la que se analizó la crisis que enfrenta el vicepresidente. El encuentro sirvió para dar tranquilidad a Sendic que sintió el respaldo del ex mandatario.