Dos opciones para Sendic: ¿renuncia o juicio político?

El politólogo y especialista de Interconsult, Juan Carlos Doyenart, realizó un análisis en República Radio -que se emite por lacatorce10- sobre el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y las posibles consecuencias que podría tener para el Frente Amplio.

Consideró que el caso Sendic ha tomado grados de atención pública mayores a los que él hubiera supuesto. Asimismo, explicó que luego del fallo, las cosas “empezaron a tomar otra gravedad, ya que no se consideraba que la resolución iba a ser tan dura”.

Por otra parte, el politólogo manifestó que existen algunos indicadores que muestran que una gran mayoría de los ciudadanos, cerca del 70%, quiere que Sendic renuncie. Por tanto, entiende que lo medular para el Frente Amplio es qué resolución va a tomar, ya que no se puede hacer renunciar a un vicepresidente. “Hay dos opciones, o Sendic renuncia por su cuenta o se le realiza un juicio político”.

Doyenart entiende que un juicio es posible. Sin embargo, declaró que ningún frenteamplista ha hablado sobre el particular. Resaltó, además, que no sólo es una opción para el Frente Amplio sino que también es una alternativa para la oposición: al ser Sendic la autoridad máxima del Palacio Legislativo, puede ser enjuiciado por el Parlamento. “La puerta de que la oposición dirime el conflicto con un juicio político queda abierta, ya que se podrían utilizar los siguientes argumentos: el presidente del Parlamento es un hombre que no tiene fuerza política, representatividad ni legitimidad dentro su propio partido”.

Por otro lado, declaró que es poco probable que Sendic pruebe su inocencia, porque la única forma de hacerlo sería presentando los documentos que acrediten en qué se gastó el dinero. “No hay vueltas en esto ni misterios, si hubiesen estado estas boletas, las hubiera llevado al Comité de Ética y se hubiera terminado este tema. Por tanto, él no puede probar su inocencia”.

Con respecto a las posibilidades de acción que tiene el vicepresidente de la República, Doyenart explicó que son pocas. Según sus palabras, Sendic podría devolver el dinero, pero el daño mediático igualmente no se solucionaría. Su única posibilidad, según el especialista, son sus aliados que tiene dentro del Frente Amplio. Sin embargo, declaró que uno de los aliados claves es el Partido Comunista, quien ha salido a decir en las últimas horas que debe existir algún tipo de sanción.

El especialista entiende, además, que una sanción no sería suficiente para la opinión pública. Consideró que si el Frente Amplio decidiera aplicar una medida de este tipo, generaría discusiones en el correr del año, que podrían implicar consecuencias electorales importantes para el Frente Amplio. “Toda esta telenovela tiene varios capítulos y si el Frente Amplio la sigue manteniendo, puede cometer un acto suicida”.

Explicó que esa situación funciona como un “detonante” al malestar que se ha producido en los votantes del Frente Amplio y volvió a considerar que el caso de Sendic está teniendo una influencia desmedida en el alejamiento de algunos votantes con el Frente Amplio. “No me animo a decir que eso se va a traducir en que no lo acompañen electoralmente”.

Por último, afirmó que las encuestas muestran que el Frente ha caído en la adhesión electoral y que la mayoría de las personas que dicen que no lo elegirán más, van a votar en blanco. También declaró que dicha fuerza política aún tiene tiempo para recuperar el electorado perdido.