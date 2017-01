Nacional continúa sacando valores importantes de sus divisiones inferiores, pero si bien no han debutado juveniles en el último semestre, desde Europa cada vez se los llevan más chicos. Dos jugadores de Nacional, Guillermo May y Maximiliano Villa, entrenan en Europa, con el Borussia Dortmund y el Boro respectivamente.

Los tricolores se están acostumbrando a mandar a equipos europeos a algunos de los canteranos que están formando. Pero esto viene pasando desde hace mucho, de tal forma que Gastón Pereiro cuando era juvenil, participó algunas semanas de las prácticas del Liverpool cuando Luis Suárez era la máxima figura del equipo.

Actualmente hay dos tricolores en el viejo continente. Guillermo May, futbolista de 18 años que se encuentra practicando con el Borussia Dortmund, y el lateral Maximiliano Villa que está en el Boro. “Ningún club europeo apuesta a chicos que tienen ésta edad.

Aún no están en el plantel de primera división y los jugadores no tienen la posibilidad que se le dio a Guillermo, posibilidades de verlo directamente en un sudamericano juvenil”, dijo en la 1010 am el coordinador de divisiones formativas Sebastián Taramasco. Continuando con May, el ex DT de Racing señaló que “el caso de Guillermo es un chiquilín con contrato vigente.

El Club Borussia Dortmund se fija en él, solicita que vaya unos días a entrenar con su plantel de esa edad y Nacional teniendo en cuenta todos los requisitos previos necesarios acepta y lo envía con gusto”, aseguró.

Al respecto de estas experiencias que tienen los juveniles de Nacional, lo cual no es nuevo, el coordinador señaló: “El año pasado se mandaron dos chicos al Liverpool de Inglaterra, otro al Inter de Italia, o sea, es normal que pasen esas cosas y para mí eso es ganancia siempre. Es muy probable que ese futbolista aprenda y venga mejorado”.