Por: Mariana Peralta

Fabricio Lemus analizó el fenómeno de Internet y explicó cómo proyecta su futuro como youtuber. “Nosotros trabajamos para Youtube, es una empresa muy fuerte que no se va a derrumbar fácilmente, esto va a durar muchos años y la idea nuestra es también producir a youtubers y seguir creciendo”, dijo a LA REPÚBLICA.

El crecimiento sostenido de las nuevas tecnologías y en especial las redes sociales y Youtube han generado un cambio en la forma de comunicar. Hace dos años nació Dos Bros, los populares youtubers uruguayos que más crecen a nivel internacional llegaron a la costa uruguaya por unos días para combinar un poco de vacaciones con su intensa gira de presentaciones y encuentros con sus miles de fanáticos de Uruguay.

Yao Cabrera y Fabricio Lemus se encuentran en plena gira por el este uruguayo, innovando en la temporada de verano con fuerte convocatoria desde las redes en cada acción que emprenden con el denominado Dos Bros Summer Tour.

Con un soporte de más de 4 millones de seguidores entre el canal de Dos Bros y las personales de Yao y Fabri, se han convertido en referentes de miles de jóvenes y adolescentes del Río de la Plata, cuentan con millones de reproducciones que día a día los posicionan como líderes en el mundo de las redes sociales.

Los chicos de Dos Bros eligieron Piriápolis para pasar estos días de vacaciones y trabajo.

En entrevista con LA REPÚBLICA, Fabri Lemus relató cómo es la vida de un youtuber y puntualizó que ya se ha convertido en un trabajo para ambos y su fuente de ingresos desde hace un año. “Obviamente siempre se intenta disfrutar estamos en Piríápolis y nos movemos por toda la costa. Elegimos este lugar porque es más tranquilo para pasarla bien. Luego el 17 ya nos vamos a hacer una semana de teatros por la costa argentina”.

La historia de Dos Bros comenzó hace casi tres años, con la idea de grabar videos divertidos los cuales luego subían a Youtube. “Todo empezó como un hobby, obviamente éramos unos chicos que estábamos aburridos en nuestro tiempo libre” rememora Fabri al tiempo que destaca que además ambos estaban estudiando en facultad, Fabri contador público y Yao marketing.

“Empezamos a grabar videos, el primero que subimos a Youtube explotó en visitas y en febrero fuimos a Argentina a grabar videos con un youtuber argentino y nos quedamos a vivir en Argentina”. El éxito de los videos de estos dos uruguayos despertó el interés de la productora liderada por Pablo Prada “El Chato” y Federico Hoppe, conocidos además por ser los productores de Marcelo Tinelli.

Durante las vacaciones de invierno del 2016 Yao y Fabricio trabajaron a sala llena junto a otros youtubers de la Obra Youtubers en Acción, en uno de los históricos teatros de la Calle Corrientes en Buenos Aires. “Fue una locura, se nos dio la oportunidad de hacer teatros allá estuvimos en el Teatro Astral en plena Calle Corrientes y llenamos cuatros funciones” rememora Lemus.

Luego de ser convocados para trabajar desde Argentina, su popularidad fue tan grande que hasta Juanita Tinelli (una de las hijas de Marcelo) se hizo fan de los chicos y ellos no dudaron en hacer un video con ella y con El Tirri (primo de Tinelli). También la bailarina Lourdes Sánchez, esposa del famoso productor Chato Prada realizó un vídeo muy divertido con los jóvenes uruguayos.

Cabe destacar que Yao y Fabri cuentan con todas las redes sociales verificadas, se suman así a Luis Suárez y Diego Forlán, figuras uruguayas que tienen esa verificación.

La televisión sin alcance

Fabricio también analizó la situación actual de la televisión e intentó dar su visión sobre el particular fenómeno y alcance de los contenidos creados por los youtubers e hizo un paralelismo con la realidad de la televisión. “Los contenidos de los youtubers no son tan elaborados por eso es el éxito, a la gente le gusta ver algo más sencillo. Nuestro público es gente joven, obviamente también nos siguen adultos.

Creo que Internet está cambiando las generaciones, hoy en día los chicos no miran televisión, solo miran a través de Internet, buscan en Youtube lo que quieren y lo ven cuando quieren”, indicó.

Los miles de seguidores en las redes sociales y en su canal de Youtube llevó a Dos Bros a replantearse su futuro. Desde hace un año viven de las ganancias que le deja Youtube y sus estudios en la facultad han quedado al menos en stand-by. “Ahora estamos a full dedicándonos a esto. Parece una bobada subir videos a youtube pero es un trabajo de muchas horas y dedicación, hay que pensar una idea, grabarla, editarla y luego difundirlo en las redes sociales. Hay que ser constantes en eso porque sino te pasan por arriba”.

“Youtube llegó para quedarse”

Según Fabri la proyección de Internet y las redes sociales no tienen límite. “Pienso que Youtube llegó para quedarse, la tele cada vez la miran menos personas , cada vez tiene menos rating e Internet tiene un crecimiento muy grande cada vez crece más, por ejemplo; nosotros hace un año teníamos 300.000 seguidores y ahora tenemos 1.400.0000 en nuestro canal de Dos Bros.

Nosotros trabajamos para Youtube es una empresa de Google es una empresa muy fuerte que no se va a derrumbar fácilmente, esto va a durar muchos años y la idea nuestra es también producir a youtubers y seguir creciendo”

Se puede vivir de ser youtuber

Lemus dijo que hace más de un año que viven de lo que generan sus videos en Youtube “estamos felices de hacer lo que nos gusta y vivir de eso. Tenemos muchos proyectos, seguir haciendo teatro, crear alguna serie o una película, capacitar a nuevos youtubers, tenemos las puertas abiertas para hacer muchas cosas”.

Mensaje a los detractores

El trabajo de los youtubers genera fanatismo y detractores, ante eso Fabri Lemus tiene muy claro qué decirles a quienes los tildan de “vagos”.

“Que se fijen en un canal de televisión donde hay una productora, alguien que los graba, tienen un equipo de gente que labura detrás de cada programa que sale al aire. Nosotros somos unos simples pibes que hace años que nos grabamos, lo subimos a las redes y explota, tenemos millones de visitas, creo que esa gente que nos critica o dice que somos vagos es gente que no tuvo la oportunidad de hacer en la vida lo que le gusta, es gente amargada”.

Lemus aprovechó también para brindar un mensaje a los jóvenes. “Les digo que hagan lo que les gusta porque es lo que van a hacer toda su vida. Obviamente tus padres siempre te van a decir que estudies, y está perfecto, pero lo importante es estudiar algo que realmente te guste para hacerlo bien y disfrutarlo todo el resto de tu vida. Y si no les gusta estudiar, que se dediquen a trabajar en algo que realmente les guste porque tenés que estar feliz, contento y cómodo con lo que hacés”.

