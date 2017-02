La Mesa Política del FA analizó ayer los recientes casos de “filtraciones” de documentos a la prensa. El presidente de la fuerza política, Javier Miranda recalcó que los documentos surgidos de las distintas comisiones y las posiciones de las agrupaciones partidarias no representan la postura oficial del FA. Indicó que es él, o quien delegue o la propia Mesa Política, los que tienen la posición del partido político.

Reiteró que es falso que se diga que el FA propone no devolver los aportes al Fonasa. No obstante aclaró que habrá una comisión especial que analizará de dónde se podrán obtener recursos para financiar “la política de satisfacción de derechos, que cuestan y no son gratis”.

Miranda explicó ayer que en la reunión del 17 de febrero de la Mesa política, la Comisión de Programa entregó un documento de trabajo sobre las prioridades a incluir en la elaboración de la próxima Rendición de Cuentas. Señaló que ese documento apareció trascripto en algún medio de prensa. A raíz de dicha filtración se discutió sobre los procedimientos para la elaboración de esos documentos y su nivel de publicidad.

Advirtió que a la Comisión de Programa se le encomendó la elaboración de un documento que pudiera facilitar el trabajo de la Mesa Política. Aclaró que dicho documento es de trabajo, “y no expresa el posicionamiento del FA. Es falso decir que el FA propone esto o aquello, según lo que dice el documento del 17 de febrero. El FA no se expresa a través de los documentos de sus comisiones sino a través de su Presidente y a través de quienes delega la Presidencia y se expresa a través de la Mesa Política”.

Precisó que hay sectores del FA mantienen su independencia y expresan lo que piensan. Pero eso no es la postura del FA.

Indicó que será la Mesa Política la que le planteará al presidente Tabaré Vázquez las prioridades que tiene la fuerza política respecto a la Rendición de Cuentas.

Miranda aclaró que no hay secretismo en la divulgación del documento que será entregado al presidente Vázquez, pero que el mismo será dado a conocer luego de ser entregado al mandatario uruguayo.

La segunda parte de la discusión de la Mesa Política estuvo centrada en el estudio del segundo documento de la Comisión de Programa del FA. El organismo de conducción prosiguió discutiendo las prioridades para plantearle al presidente Vázquez.

“Los derechos cuestan, no son gratis”

Miranda informó que está prevista la realización de dos comisiones a nivel parlamentario. Una de ellas referida a la estructura de financiamiento tributario, tanto en exoneraciones como en gravámenes tributarios. Aclaró que la fuerza política debe ser responsable y acompañar sus propuestas de prioridades presupuestales con un planteo de aportes para financiar la política de satisfacción de derechos. “Los derechos cuestan y no son gratis”, enfatizó Miranda.