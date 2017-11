Compartir Tweet



La eventual firma de un TLC con Chile está ocupando por estos días la agenda informativa nacional. El tema ha dividido las opiniones dentro del propio partido de gobierno. Mientras algunos afirman que significaría un perjuicio para la autonomía del Estado, otros señalan, en cambio, que se trataría de una oportunidad para el desarrollo nacional, favoreciendo las posibilidades de inserción en el mercado internacional.

República Radio organizó una mesa sobre el tema para mostrar las diferentes posiciones que existen dentro de la interna del FA. Participaron de dicha instancia, Gustavo Buquet, economista y asesor de Casa Grande, Martín Clavijo, delegado por el Nuevo Espacio en la Comisión de Asuntos Internacionales del FA (Carifa), Sebastián Hagobian, licenciado en Relaciones Internacionales y miembro de la Carifa, y Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista.

La visión a favor

Clavijo, que representa la postura del Nuevo Espacio, coincide con las ideas plasmadas en el programa del Frente Amplio referidas a la búsqueda de mercados y de inversiones. “El TLC no es una mala palabra sino un instrumento. Hoy Uruguay está presente en 160 mercados y el mundo marcha en el sentido de ampliar sus fronteras para generar trabajo”.

Explicó que entrar con cero aranceles a Chile hace que Uruguay sea más competitivo y que pueda insertarse en el mundo con una cadena de valor que aún no tiene.

Expresó que con este tratado se agregan normas laborales sobre medio ambiente y Pymes (pequeñas y medianas empresas). “Es una oportunidad de crecimiento y acceso al mundo con lo que hoy no contamos. Con la diversificación de mercados, no solo colocamos nuestros productos sino también captamos inversiones”.

“Somos 3 millones de habitantes y producimos alimentos para 30 millones de personas, por ello tenemos que buscar mecanismos que nos permitan vender ese excedente de producción”, agregó.

El tratado permite hacer reservas a futuro, lo que implica una “gran diferencia” con el TISA. “Este acuerdo nos permite avanzar o retroceder en diferentes ámbitos”.

Por otro lado, manifestó que Chile representa el 2,6% de la inversión extranjera directa en Uruguay y que sus empresas invierten 182 millones de dólares. Por tanto, Chile es un “socio importante y estratégico”.

En términos generales, para Clavijo y el Nuevo Espacio, el TLC con Chile no perjudicaría la soberanía nacional sino que significaría una “oportunidad” para nuestro país. “Para ser competitivos a nivel de costos y para ingresar a los mercados tenemos que acceder a los mercados con menos aranceles. Marchamos hacia un mundo que necesita captar inversiones. Ese es nuestro rumbo, no podemos cerrarnos en la economía cuando el mundo marcha hacia otro lugar. Consideramos que Chile puede ser un socio bastante importante porque nos puede abrir las puertas hacia otros mercados”.

Con similar línea de pensamiento, Hagobian se mostró convencido de que el acuerdo “incrementa las posibilidades de los sectores más dinámicos, innovadores y de mayor mano de obra altamente calificada”. “Uruguay negocia su oferta en servicios más moderna hasta la fecha. En el caso del TLC con México también se negoció por lista negativa, pero no están en vigor, por lo que si se ratifica el TLC con Chile, sería un hito histórico en la política comercial de Uruguay”.

Cabe recordar que Gonzalo Reboledo, secretario político del Frente Amplio, en anterior oportunidad declaró a República Radio que dicho tratado tiene ciertas ventajas, como la

la flexibilización de los intercambios con Chile, con respecto a otros países. “Por ejemplo, en rubros como el software nos posibilitaría conformar cadenas de producción que nos pondrían en condiciones de competir a un más alto nivel que hoy”.

La visión en contra

Por su parte, el economista Gustavo Buquet afirmó que Casa Grande no se está negando a realizar acuerdos de comercio en general, sino que se opone a este tratado en concreto ya que tiene “cláusulas copiadas del TISA”, aspecto que -señaló- el Frente Amplio había considerado poco conveniente.

Según el especialista, el formato de este tipo de acuerdos es “absolutamente innecesario”. Los tratados de libre comercio siempre tienen beneficios pero también elementos negativos. “Esto es importante tenerlo presente, porque los acuerdos de libre comercio se promueven de manera absolutamente acrítica, casi con visión ideológica como que todo TLC siempre genera beneficios. Pero este supuesto en la realidad nunca se da”.

“El principal punto negativo del acuerdo es que restringe de sobremanera la autonomía de la política pública del Estado uruguayo”. Según sus palabras, el capítulo 7, que se llama transfronterizo de servicios, es el “calco exacto” de lo que se venía negociando en el TISA y en el Transpacífico.

“Este tipo de acuerdos restringen la autonomía de nuestras políticas públicas. Se pudo haber hecho un tratado con otras características de cooperación, de articulación y de intercambio de servicios. En otras palabras, firmar un acuerdo de estas características con Chile, limita la autonomía de la política pública de las empresas, lo que significaría un elemento desmedido. El problema no es que se trate de Chile, sino que es absolutamente innecesario atarse de manos en un acuerdo comercial”, declaró.

En la misma sintonía que Buquet, Castillo declaró que el Partido Comunista también es contrario a este tratado. “Queremos discutirlo y analizarlo, ya que este acuerdo es peor que el que rechazamos antes. Precisamente algunos sostiene que son de última generación, pero lo nuevo que tiene es que condiciona aun más la soberanía de los propios países”.

Consideró que lo que se discutió entre ambos gobiernos se hizo público muchos meses después, “lo que no da oportunidad para que se pueda modificar ni un solo párrafo de las 358 páginas que tiene el acuerdo”. “Se acepta como está o no se acepta. Por tanto, no estamos de acuerdo con ese método”.

Explicó que no solo se cuestiona la forma sino que también el fondo del asunto, pues Uruguay quedaría en condiciones de desventaja frente a Chile al no tener experiencia en este tipo de acuerdos, mientras que “Chile es el campeón mundial del TLC”.

Señaló, además, que otro de los peligros que tiene este tratado son sus “cláusulas trinquete”, lo que significa que los Estados no pueden legislar o tomar decisiones que solo beneficien a uno, sino que deben ser positivas para ambos. “Hay que saber que estamos discutiendo un acuerdo de comercio que en la inmensa mayoría de estos contenidos -se calcula cerca un 90%- ya están convenidos de forma bilateral. Por tanto, las innovaciones son muy pocas y cuando dicen que son modernas, nuevas y de cuarta generación, en realidad se refieren a que son peores que las anteriores, porque no favorecen ni siquiera a los Estados sino a las transnacionales”.

Para el dirigente comunista este tema es “preocupante”, ya que en los próximos meses se comenzará a hablar sobre el tratado de libre comercio con la Unión Europea, y la manera en que se resuelva el TLC con Chile será clave para mostrar la posición de Uruguay frente a otros tipos de acuerdos.

Por su parte, Buquet dijo que no todos los aspectos de la negociación fueron negativos. “Hay elementos que nos sirven para Uruguay como son los sectores que están planteados en la lista negativa: telecomunicaciones y servicios financieros. Lo que nosotros consideramos es que se tendría que haber negociado sector a sector”.

A pesar de que Uruguay tendría beneficios en el sector del software, no se ha realizado un estudio profundo sobre qué sectores serían perjudicados por dicho acuerdo. “Cualquier sector futuro queda liberalizado con este acuerdo, lo que implica un problema. Por ejemplo, nadie sabía en el año 96 que Internet iba a ser el servicio más importante a escala global. Si usted firmaba un acuerdo antes de ese momento, no se hubiera podido adaptar a los nuevos tiempos. En el caso del TLC con Chile, todos los años se están creando sectores nuevos, que el Estado uruguayo no va a poder desarrollar aplicando políticas”.

Recordó que el software es un sector fuerte que puede competir con Chile y el mundo, ya que tuvo políticas fuertes que lo fortalecieron como la exoneración del impuesto a la renta desde el año 99 hasta 2007.

“Las empresas chilenas que residen en Chile tendrán el mismo trato que las empresas nacionales. Esto genera que la política pública de los sectores quede congelada a la firma del tratado. Además, en caso de que se toque algún sector, siempre tiene que ser para liberalizarlo más, por lo que no se puede ir para atrás en la liberalización de la política”, agregó.

Con respecto al comercio electrónico, mencionó que Casa Grande no entiende qué objetivo tiene liberalizarlo cuando sigue siendo un sector que se está regulando de manera permanente en el mundo.

Señaló que todos los países desarrollados siguen regulándolo. “Hay que recordar que con el comercio electrónico se está modificando una enorme parte de la política cultural. Por ejemplo, cuando la gente ve películas en Netflix, lo hace gracias a que ha comprado el servicio por medio del dinero electrónico. Por tanto, se está haciendo un acuerdo con Chile cuando todavía en el mundo desarrollado este sector no termina de regularse. Este acuerdo es un paso inmediato para firmar un acuerdo de libre comercio de servicios a nivel global conocido como Transpacífico”.

Con respecto al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, Buquet afirmó que no se ha analizado en profundidad sus impactos. “Casualmente entró al Parlamento al mismo tiempo que el TLC y parecería ser implícitamente un compromiso. De hecho, hay todo un sector económico y social muy importante de Uruguay (el farmacéutico), que por no estar en el tratado tiene más facilidades de producir medicamentos”.

Para Castillo “es muy difícil y poco creíble” creer que los productos uruguayos van a ser colocados fácilmente en el mercado chileno, cuando dicho país es mucho “más grande que nosotros” y es mucho más probable que sus productos invada al mercado uruguayo. “Pongamos un ejemplo: usted tiene una fábrica de papel higiénico destinada a tres millones de usuarios.

Cuando abro el mercado a los chilenos, que son 15 o 20 millones, en un día nos invaden el terreno y usted ya no compite en igualdad de condiciones. Es muy difícil creer que Uruguay pueda salir beneficiado aún con todos los capítulos y con todas las reglas que se le ponga. Por lo tanto, políticamente -acá hay una carga ideológica muy fuerte- soy muy descreído de este tratado de libre comercio. Es más, tiene poco de libre y casi nada de comercio, más bien parece siempre un condicionamiento que nos ponen”.

Declaró que de los 20 capítulos que tiene este tratado, que incluyen el comercio de bienes, pymes, filtros sanitarios, comercio electrónico, propiedad intelectual, medio ambiente, cooperación, género, coherencia, transparencia y solución de controversia, “hace que no exista margen de maniobra para negociar ninguna otra cosa por fuera del tratado, porque las cláusulas impiden que se pueda salir de esta normativa, salvo que se quiera mejorar las condiciones en que se firmó, lo que implica liberalizar aún más”.

Clavijo: “La diversidad es la mayor fortaleza del FA”

A pesar del debate interno que existe dentro del propio Frente Amplio, Castillo señaló que todos los sectores defienden la postura política del gobierno, quien tiene la cabeza puesta en abrir mercados para colocar nuestros productos. “No hay otra forma de generar trabajo si no es con valor agregado. Esto no está en discusión, y no se está cuestionado nuestro gobierno. En referencia al TLC con Chile, lo que estamos haciendo es discutir sus contenidos”.

Por su parte, Clavijo declaró que la discusión no se centra en hacia dónde va el Frente Amplio en materia de inserción internacional. Y señaló que la principal fortaleza de dicha fuerza política es tener diferentes posiciones que serán discutidas para llegar a un consenso. “La diversidad es la mayor fortaleza del FA. El año que viene empezaremos a construir un programa de gobierno con miras a las próximas elecciones y estos puntos de vista estarán sobre la mesa”, agregó.

“Opiniones distintas hay en todos los partidos. Para el Frente Amplio ha sido riquísima esta discusión y desde el 71 a la fecha nos hemos puesto de acuerdo con muchos objetivos. Por suerte hay opiniones distintas”, declaró Buquet.

El economista afirmó que el Poder Ejecutivo tiene que “ser pragmático” porque está absorbido por las decisiones diarias. Mientras tanto, señaló que la fuerza política no puede perder la visión estratégica de hacia dónde quiere ir. “El Frente Amplio está cumpliendo con ese papel, por lo que ha habido una articulación y un equilibro sumamente importante entre el gobierno y la fuerza política”.

Castillo, por su parte, dijo que la ausencia de ideas es lo que debe preocupar a la población y no la existencia de un debate. Afirmó que lo que existe dentro del Frente Amplio es una confrontación de ideas y de ideologías. “Hay que sacar el miedo que genera en la gente la existencia de un debate. La derecha dice que nosotros cargamos todo ideológicamente, pero los únicos que no tienen ideas son ellos. En eso coincidimos, la derecha se guía por intereses mientras que nosotros por principios”.

“Celebro que se debata este tipo de temas, creo que es una fortaleza que tenemos dentro del Frente Amplio que otros partidos no tienen”, agregó Clavijo.

“Los países que firmaron TLC no han modificado su matriz productiva”

Buquet declaró que algunos estudios han señalado que todos los países latinoamericanos, quienes se han insertado internacionalmente por medio de tratados de libre comercio, no han podido modificar su matriz productiva. “Por ejemplo, Chile ha firmado 25 TLC pero sus exportaciones de cobre siguen siendo un 60% mientras que aquellas referidas a las frutas y verduras son de un 10% y las de alta tecnología suman el 5%”.

Explicó, además, que la evaluación sobre el Nafta, un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, mostró que dicho tratado generó consecuencias negativas para México: en 25 años no creció el salario real, aumentó la pobreza y la emigración a los Estados Unidos creció de 4 a 12 millones.

Por otro lado, afirmó que se ha desarrollado el software porque el Estado uruguayo generó exoneraciones impositivas desde el año 99 a la fecha y esto ha sido “sumamente importante”, porque hizo que el 30% de los beneficios pudieran ser invertidos. “En cambio, si el tratado de libre comercio se hubiera firmado en el año 98, el sector del software no tendría esa política fiscal porque este acuerdo impide desarrollar políticas que no incluyan a ambas empresas. Por tanto, si se hubiera firmado un acuerdo de este tipo en el 98 este sector no tendría la fortaleza que tiene hoy”. Recordó que el TLC con Chile tiene una cláusula en la que las empresas deben ser tratadas por igual, ya sean uruguayas o chilenas.

Abanico de opiniones dentro del Frente Amplio

“El Frente Amplio no ha tomado todavía posición al respecto por lo que cualquier intervención o respuesta mía es más que nada descriptiva del estado de situación que tiene el FA”, declaró a LA REPÚBLICA José Bayardi, presidente de la Carifa.

En términos generales, los sectores que se han pronunciando en contra han sido Casa Grande, el Partido Comunista y el PVP. Por otro lado, Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y la Lista 1303 tienen una postura a favor. Hay sectores que no se han pronunciado como es el caso del Partido Socialista, cuyos dirigentes mencionaron que se inclinarían por apoyarlo; mientras que la decisión del MPP, que aún no fue presentada, será clave para definir qué posición tomará el FA.

Sin embargo, es importante mencionar que el senador y expresidente José Mujica dijo que votará el TLC con Chile.

Por su parte, Gonzalo Reboledo (secretario político del Frente Amplio) indicó en República Radio que “por suerte en el FA tenemos muchas opiniones” al referirse al tema TLC. Agregó que ello forma parte de la riqueza y el cultivo de la democracia en la fuerza de gobierno.

José Carlos Mahía, presidente de la Cámara de Representantes, brindó su opinión en República Radio sobre la interna dentro del FA. La controversia radica en “una discusión que confunde instrumentos con ideología. Estamos en un mundo en que abrirse, tener disposición para captar inversiones y colocar productos en los mercados es la regla general de juego”.

Explicó que la reticencia que presentan algunos sectores se basa en la idea de que un tratado de libre comercio puede dañar a algún sector de la economía uruguaya. Mencionó que esta situación evidencia una falta de profundidad en el debate con respecto a algunas áreas como por ejemplo la inserción internacional.

“No se puede confundir las cuestiones que son de valores y de principios con las que hacen a la vida diaria de los países. Por más que uno siga convencido y defienda que hay que seguir peleando para evitar la lucha del hombre contra el hombre, la explotación y la acumulación de la riqueza, no podemos exigirle al FA que juegue con reglas que no utiliza nadie, ni los países de izquierda ni los de derecha”.

Según Castillo, es importante que este tema se analice con más detalle. Afirmó que el PC propuso que el asunto fuera discutido orgánicamente dentro del FA. “Queremos que, si esto es tan bueno, someterlo a la discusión para que los compañeros de todos los sectores puedan tener la posibilidad -en un plenario nacional o en una mesa política- de debatir y discutir sobre las mejores opciones para que nuestro gobierno siga adelante con el proyecto político que el Frente Amplio quiere impulsar”.

“Darnos la oportunidad para que esto no se resuelva ni burocráticamente ni por una decisión que no sea el debate dentro de los organismos del FA. Estamos convencidos que estos procesos nos hacen crecer políticamente y no detienen absolutamente nada”, agregó.