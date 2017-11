Diputado nacionalista propone la cadena perpetua y los allanamientos nocturnos

Compartir Tweet



WhatsApp





El diputado nacionalista Nelson Rodríguez propondrá aplicar la cadena perpetua para ciertos delitos y bajo determinadas circunstancias. Además, plantea también cambiar el artículo 11 de la Constitución y permitir, bajo ciertas circunstancias, los allanamientos nocturnos según dijo a la emisora FM Gente de Punta del Este-

El legislador explicó a FM Gente dijo que está manejando una iniciativa “que modificarían penas en el Código penal. Y la otra es una modificación constitucional, el artículo 11”. Recordó que sobre este artículo de la Carta Magna “ya hay un proyecto presentado por el senador Pedro Bordaberry, en el mismo sentido, He estado intentando comunicarme con él para decirle que voy en el mismo sentido y que voy a presentar un proyecto similar en la Cámara de Representantes”. Informó que este proyecto, que refiere a los allanamientos nocturnos, “se presenta en las Cámaras y tendría que ir a la Asamblea General y, si se llega a los números requeridos” se debería someter a plebiscito. Explicó que el texto plantea permitir el allanamiento nocturno por orden del juez “y con ciertas garantías” según señala el portal de dicha emisora radial.

Recordó que un proyecto del Frente Amplio en este sentido naufragó por “inconstitucional”, pero señaló que ahora se da “una situación de cambios en la sociedad, que amerita que este artículo se modifique y permita que, con las garantías necesarias del Poder Judicial, se permitan los allanamientos nocturnos”. Dijo que, como tema más visible para la gente, esto permitiría atacar las “bocas” de venta de droga, aunque también se favorecerían otros aspectos de la lucha contra el delito. Manifestó que su aplicación es que este cambio se vote junto con las próximas elecciones nacionales. Rodríguez admitió que el otro proyecto va generar mucha polémica. “Me van a dar mucho palo, pero lo voy a presentar. Es establecer en algunos casos, que habrá que estudiarlos para ver cuáles serán, la cadena perpetua”, adelantó.

Aclaró que no está referido específicamente al caso de la niña en Rivera. “Pero han sucedido horrendos crímenes que ya la gente nos está pidiendo que hagamos algo más”, destacó. “Todo el mundo merece una oportunidad si se equivoca. Pero hay que plantearse si hay cosas que merecen o no segundas oportunidades. Creo que este témalo teneos que discutir. Lo quiero poner en la Cámara de Diputados, en la sociedad toda”, afirmó. Indicó que está manejando la posibilidad de que, para algunos delitos graves, se imponga la cadena perpetua, “pero con una revisión a los 30 o 35 años de prisión cumplida”. Indicó que está estudiando la legislación comparada, porque quiere “no poner de más, pero tampoco poner de menos”. Aclaró que no está planteado reclamar “la pena de muerte. No porque a veces no se me cruce por la cabeza… Pero no, de ninguna manera”, expresó.