La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estará sancionando en las próximas horas a los organizadores de la fiesta de Corona “sunsets”. La multa máxima prevista ronda los $ 10 millones. Las autoridades también manejan la condición de reparar el daño causado en la costa de Maldonado con técnicas de restauración.

Desde la Intendencia de Maldonado, se argumentó a favor de la autorización de esta fiesta porque es una forma de promoción del departamento a nivel internacional y porque generaron unos 400 puestos de trabajo en lo que fue el armado, desarme y desarrollo de la propia fiesta.

A pesar de no contar con la habilitación de la dirección medioambiental, la fiesta se llevó a cabo igual. Congregó a miles de personas que durante gran parte de la jornada del 6 de enero se concentraron en el balneario Buenos Aires, próximo a Punta del Este.

En los días previos, los organizadores acondicionaron la franja costera para la realización de este evento. Para ello, ingresaron con topadoras y aplanaron algunas de las dunas presentes en un espacio aproximado a las tres cuadras. Esta innovación del lugar tuvo el propósito de crear un estacionamiento para vehículos, montar el escenario principal y erigir la infraestructura utilizada.

El director Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, tras ser consultado por la prensa, aclaró que cualquier actividad que se realice en la faja de defensa de la costa, debe contar con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente. Resaltó que los organizadores de la fiesta tenían claro esta exigencia porque precisamente el año pasado fueron multados por infringir la normativa medioambiental.

Aclaró que el mayor impacto medioambiental se encuentra en la etapa previa y posterior a la realización de la fiesta con lo que es el montaje y el desmontaje de la infraestructura utilizada y el ingreso de vehículos pesados en la propia costa.

Nario informó que cuando se recibió la noticia que se había ingresado a la faja costera con maquinaria pesada a fin de remover las dunas, se comunicaron con la Prefectura Naval y “no pudieron tocar una tabla más.” Según relató el titular de la Dinama, los organizadores tuvieron que bajar todas las bebidas a mano.

“Prefectura verificó que nadie estacionara arriba de las dunas y además les estamos impidiendo desmontar”, expresó Nario. El jerarca aclaró que solo bajo la supervisión de la Dinama podrán desmontar el escenario.

Informó que los técnicos de esta Dirección están evaluando la situación para aplicar la sanción correspondiente. “Además, si fuese necesario, se le va a obligar a recomponer el estado del ambiente, afectado por el movimiento de las máquinas utilizadas tanto en el montaje como en el desmontaje.

“Hasta que no vayan los técnicos de Dinama y verifiquen en qué estado quedó la zona, aplicar la sanción con una multa de hasta 10 mil unidades reajustables, y hacer las recomendaciones de cómo desmontar para no seguir haciendo daño, ellos no pueden hacer nada”, explicó el jerarca.

“Se promociona al departamento”

Por su parte, Betty Molina, directora de Medio Ambiente, de la Intendencia de Maldonado, en diálogo con Canal 10, confirmó que es la Dinama, conjuntamente con la Intendencia de Maldonado, Prefectura y Bomberos los que tienen que dar los permisos correspondientes para estas fiestas en la franja costera.

A entender de Molina, la intimación realizada por Dinama les llegó el día antes de la realización de la fiesta, el 5 de enero, sosteniendo que no se podía proseguir con el ingreso de maquinaria para el armado de las estructuras. “Esa indicación llegó cuando dicha estructura ya estaba armada, y finalmente la fiesta se realizó”, indicó la jerarca.

Comentó que la innovación en la franja costera fue la instalación de un escenario y una serie de barras, fabricado principalmente con palets de madera. Estos elementos fueron llevados a la playa con un montacargas, informó Molina.

Aclaró que la Intendencia de Maldonado les exigió a los organizadores que cercaran la primera fila de dunas para ser preservada, y la instalación propiamente dicha de la fiesta fue en un campo dunar, con arena y vegetación tanto nativa como alóctona.

“El ingreso de la maquinaria se hizo por una sola vía de acceso, por sobre unos chapones, para no circular por sobre la propia arena”, indicó.

La jerarca de la Intendencia admitió que ayer comenzó el desmontaje, comenzando con el retiro a mano de la luminaria. Informó que se estará acordando entre los organizadores y la Dinama, un procedimiento para el retiro de toda la infraestructura en dicho espacio costero. La propuesta de los empresarios consiste en un desarme manual durante tres días.

Para Molina, la concentración de unas 3500 personas pudieron generar un impacto medioambiental, más allá de los cuidados de los residuos y que los envases utilizados eran de aluminio. “Este evento, que comenzó a las 16 horas y concluyó a la medianoche, le sirve a la Intendencia para promocionar al departamento, y que además dejó 400 puestos de trabajo durante los días del armado y desarmado. Eso mismo es un aporte importante para el balneario, y eso es lo que ponemos en balanza también, cuando se trata de autorizar algunos de estos eventos”, indicó la directora de Medio Ambiente.