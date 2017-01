“Mi dignidad y mis principios nunca los tengo a la venta”

Una frenteamplista de toda la vida, lidera el grupo político “Preocuparse por la gente” para que sean escuchados los que no tienen voz.

Seguramente si uno dice Shirley Medina, debe costar un poco identificar de quien se trata. Ahora si mencionamos “Pelusa”, enseguida sabremos de quien se trata. Nos referimos a una luchadora social por excelencia, que vive en medio de uno de los asentamientos más antiguos de Montevideo como es el de Isla de Gaspar, en la vieja “Cantera de los Presos” y a la que dice no abandonará “hasta que se realoje a la última familia”.

Una mujer con valores marcados a fuego, con convicciones y con la rebeldía natural, que viene de su etapa de adolescencia, cuando siendo hija de padres votantes de los partidos tradicionales, ella fue la “oveja negra” porque eligió “simpatizar” con la izquierda.

Simpatía que no pasó desapercibida para la dictadura, que la fue a buscar pero en su casa y tras revolver todo, “solo me encontraron un disco de Los Olimareños, “Cielito lindo”, lo que motivó que me llevaran detenida y me tuvieran de plantón varias horas en un cuartel” cuenta a LA REPÚBLICA, en una charla que va y viene por diferentes aristas de su vida. Con casi sesenta décadas de vida, con siete hijos, veinte nietas y dos bisnietas, es una líder natural de los más desposeídos.

Reafirma que pertenece al asentamiento, (en el que vive con su esposo Juan), e incluso cuando uno de sus siete hijos, el “Pichón Núñez, cuando firmó con Nacional -donde jugó varias temporadas- le dijo, “Mama nos vamos a otra casa, ahora que puedo sacarte”, ella le contestó “de ninguna manera, acá los crié y acá me quedo, al menos hasta que se vaya el último del asentamiento, hasta que la ultima familia este realojada como me prometieron las autoridades” dijo. Hoy son unas 140 familias que quedan realojar de este asentamiento, donde las autoridades tras estudios decidieron que era inhabitable, pues encontraron en el suelo capas de materia fecal, plomo, entre otros elementos contaminantes.

En busca de una sociedad más justa

Su lucha de más de años no cesa, sigue trabajando por las familias y ella misma, como empleada de una empresa de limpieza reconoce que no llega a fin de mes, pero no le impide soñar en una sociedad mas justa, mas equilibrada. Por eso quizás, dice aceptó meterse en política, aunque sostiene “no me apartare de mis ideas, no aceptaré corrupción ni venderé mis principios…” Pensamientos muy claros como cuando junto a Juan Pedro Ribas decidió sumarse a la idea de la Fundación Winners, para trabajar por los más “necesitados” o cuando la crisis del 2002 fundó “Comisión de madres y abuelas de asentamientos de barrios del Norte”, que tenía como principal objetivo salir a buscar comida para quienes no la tenían.

Hasta hace unos días fue su presidenta pero le llegó una propuesta política “a la que no me pude negar” señaló. Reconoce que le disparaba a la política, pero a lo que significa “estar adentro”, pero “como entiendo que la mayoría del pueblo no esta representado, entonces como siempre estoy luchando por mejorar la calidad de vida de los vecinos, acepté sabiendo que es difícil, que es un dolor de cabeza”. Dice que si bien este grupo denominado “Preocuparse por la Gente”, no tenga un color político definido, “todos ahí tenemos nuestro corazoncito; yo se de quien soy politicamente y seré el resto de mi vida, por lo tanto no me podrán venir con promesas. Iremos paso a paso, pero peleando por nuestros principios lo que mantuvimos desde siempre y fundamentalmente para que los que nos son escuchados, puedan hacerlo”.

En dictadura

“Cuando era adolescente enfrente a casa había un matrimonio de profesores, que nos enseñaban música con el objetivo de armar un conjunto de folclore. Ellos eran del Frente y nos afiliaron a todos los alumnos.

Un día cayeron los militares, a su casa, encontraron la lista de los afiliados y nos fueron a buscar. En mi casa, dieron vuelta todo y solo encontraron un disco de pasta de Los Olimareños, el de “Cielito Lindo”.

Cuando preguntaron de quien era, como yo era muy “cocorita” dije: es mío y no me lo rompan. Para que!. Me llevaron y me tuvieron detenida al regimiento de Caballería Nº 9 varias horas. Y estuve allí hasta que me fue a buscar el esposo de mi madre, que era militar, con su jefe. Si no, quien sabe si estaría acá contando esto”.

Crítica con la oposición

“Pelusa” es dura en sus apreciaciones y directa a la hora de manifestar una idea, un pensamiento, una critica. “Cuando volvimos a la democracia les ofician a los vecinos asados, chorizos, los llevaban, los traían y la mala en ese momento era yo. Porque tenia una bandera del Frente flameando. No me vendía por un par de chorizos por eso me tiraban de todo en la puerta de mi casa, basura, materia fecal…no me importaba. Pero sabe que? yo gané porque hoy acá flamean las banderas del Frente, no hay banderas de los blancos y quedan uno o dos colorados en casi 900 familias que hubo. Sin pelear, sin discutir, trabajando y trabajando, defendiendo los principios y con la militancia” señaló. Dice que la oposición tiene como objetivo desestabilizar el gobierno porque tienen que buscar la manera de ganar las próximas elecciones, por lo tanto critican en forma permanente. Pero todos deberíamos mirar hacia atrás y pensar que desde el primer gobierno del Frente nuestras vidas cambiaron, y la del barrio en general y esa gente de una u otra forma ha podido superarse. Si me dicen que quizás no se ha hecho todo lo necesario y capaz que si, pero bueno aprendimos a llegar a fin de mes. Y hoy los que tanto critican al Frente, los de la oposición, nunca los vi venir al barrio y durante tantos años gobernaron a espaldas del pueblo…”

Foto: elmuertoquehabla.blogspot.com