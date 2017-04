El doctor Sergio Mozzo es el médico forense que actuó en el caso del niño y su entrenador. En entrevista con LA REPUBLICA, afirmó que casos como éste “hay más de los que uno piensa” y señaló que es “muy difícil” detectarlos porque “muchas veces la persona herida no hace la denuncia correspondiente” .

“Creo que este caso fue tan abrupto que no se le dio tiempo ni a las familias para denunciarlo”, afirmó. En la autopsia que se hizo posteriormente en la morgue judicial, se encontraron los dos proyectiles. “Eso es importante para poder hacer después la pericia balística y observar si el arma que tenía el homicida en la mano corresponde a los proyectiles encontrados en la cabeza de las dos personas”, afirmó.

¿Cómo definiría el caso?

Es un caso muy complejo, que recién se inicia. En días anteriores se comenzó la indagatoria, el estudio del homicidio y el análisis del presunto abuso sexual. Por tanto, pienso que hay detalles para aclarar, que se pueden dilucidar haciendo interrogatorios a familiares y a gente allegada a la interna del niño. Todas estas acciones serían bajo la custodia de la jueza de turno, la doctora Morosini.

¿Cómo estaba la escena del crimen?

El presunto homicida estaba de espaldas en el suelo y el niño encima de él. Pensamos que fue un disparo en la sien y que el niño quedó fallecido en esa posición. Luego, el homicida se autoeliminó. En cuanto al lugar, no fue la escena que comúnmente vemos porque usualmente se la cambia de lugar por lo que trasladan un homicidio, ocurrido en otro lugar. En este caso, creo que el homicidio se produjo en el mismo lugar en donde se encontraban los cuerpos.

La causa de muerte de ambos fue un disparo en la cabeza, los dos prácticamente estaban iguales. Ambos tienen un orificio de entrada pero no de salida, lo que quiere decir que la bala penetra pero no sale del cráneo. En la autopsia que se hizo posteriormente en la morgue judicial, se encontraron los dos proyectiles. Eso es importante para poder hacer después la pericia balística y observar si el arma que tenía el homicida en la mano corresponde a los proyectiles encontrados en la cabeza de las dos personas.

Se dice mucho que estaban sedados, ¿esto es así?

Yo no se lo puedo asegurar en este momento porque las muestras fueron al Instituto Técnico Forense, a Montevideo, donde se tiene evidencia de varios fluidos que provienen tanto del cuerpo del niño como de la otra persona. El objetivo es ver si alguno de ellos ingirió los sedantes que encontramos en el lugar del hecho. Sin embargo, este tipo de estudios demoran unos días. Repito, no le puedo asegurar si tomaron y en caso que lo hayan hecho, tampoco puedo afirmar quién fue que lo hizo.

Usted mencionó que se encontraron indicios de que el menor fue abusado ¿se puede estipular hace cuánto tiempo fue?

Encontramos indicios de abuso relativamente reciente. Por otros signos que buscamos desde el punto de vista forense, concluimos que ese niño podría haber sido abusado desde hace un tiempo atrás, no precisando exactamente cuándo fue porque eso es muy difícil de averiguar.

Y también, si me lo pregunta, no sabemos cuántas personas abusaron de él, es decir, no conocemos si solamente fue abusado por este individuo o lo fue por otros. Eso es muy difícil de saber desde el punto de vista forense. Es probable que el presunto homicida lo haya abusado pero eso no lo puedo asegurar porque lógicamente esta persona no puede someterse al interrogatorio debido a que falleció.

¿Hay otros estudios que piensan realizarse?

En general, ya se realizaron todos los estudios que faltan para cerrar la parte forense. Por tanto, pensamos que no hay más análisis por realizarse. La causa está hecha. Los exámenes, desde el punto de vista genital y sexual están todos encaminados y creo, por tanto, que no habrá ningún aporte más desde el punto de vista médico-forense.

El Sistema Nacional de Protección de la Infancia afirma que hay dos mil denuncias por violencia infantil al año, ¿cree que este caso no es un hecho puntual sino que muestra una situación mucho más general que vive el país?

Yo creo que hay más casos de los que uno piensa. Pero es muy difícil detectarlos porque muchas veces la persona herida no hace la denuncia correspondiente. Además, las averiguaciones, en muchas ocasiones, no llegan a nada. Creo que este caso fue tan abrupto que no se le dio tiempo ni a las familias para denunciarlo.

Y digo esto porque he escuchado que las cuestionan y la verdad es que no tenían ni idea del pensamiento del presunto homicida y del posible desenlace. Ojala hubiera algo que previniera estas situaciones, pero lo cierto es que es muy difícil adelantarse a ellas.

“No hay señales de defensa”

¿Hay señales de defensa en el cuerpo del niño?

No hay señales de defensa. Eso se miró exhaustivamente. Se hizo una primera impresión en el lugar del hecho, recabando toda la información posible, y después se llevó a la morgue para observarse con más detenimiento. En ambas oportunidades no se encontraron marcas ni de defensa ni de lucha en ninguna de las dos personas.

A veces puede ser el niño el que tiene la marca ante el fuerte agarre del agresor y, en otras ocasiones, es éste último el que presenta signos de erosiones. Pero en este caso no es así, no hay signos de defensa. Esto evidencia que el niño estaba íntimamente arraigado al presunto homicida. Probablemente no opuso resistencia porque ni se imaginó el desenlace que sucedió después.