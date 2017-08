24 February 1981: The Prince of Wales presents his future wife to the world's media at Buckingham Palace. When Lady Diana told her family of Prince Charles's marriage proposal, her brother Viscount Charles Spencer said: "She looked absolutely blissful and was beaming away. I just remember her as really ecstatic." ■ 24 فبراير 1981: أمير ويلز يقدم عروسه وأميرة ويلز المقبلة للصحفيين وممثلي وسائل اﻹعلام الذين قدموا للقائهما في قصر باكينغهام، بعد اﻹعلان رسميا عن نبأ الخطوبة الملكية. يتذكر الفيكونت تشارلز سبنسر وضع شقيقته عندما أبلغت العائلة بنبأ طلب ولي العهد البريطاني الزواج بها قائلا: "كانت أختي سعيدة جدا وبدت ابتسامتها جميلة ووجهها مشع من الفرح. أتذكر بأنها شعرت بالذهول. لم نصدق ذلك." ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا

A post shared by Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) on Aug 30, 2017 at 2:45pm PDT