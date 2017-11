Compartir Tweet



Ayer por la mañana, dos sistemas de sonar de barcos de la Armada Argentina detectaron sonidos que podrían ser herramientas golpeando el casco del submarino, según un funcionario de la Armada estadounidense familiarizado con la asistencia de EE.UU. en la búsqueda del submarino argentino desaparecido.

El funcionario dijo que una señal de socorro común para los submarinos con los que se pierde la comunicación es que golpean el casco para alertar a los buques que pasan por su ubicación. La Armada Argentina pudo aproximar la ubicación de los sonidos y ahora concentra su búsqueda en un área de 35 millas náuticas cuadradas a unas 330 millas de la costa de Argentina, dijo el funcionario. El avión P-8 (también conocido como cazador de submarinos) de la Armada de los Estados Unidos está ayudando en la búsqueda del área.

El funcionario dijo que las aguas donde se originaban los sonidos eran extremadamente profundas. El funcionario hizo hincapié en que los esfuerzos de búsqueda hasta el momento todavía tienen que localizar el submarino.

El San Juan fue visto por última vez este miércoles en el Golfo San Jorge, a unos cientos de kilómetros de la costa de la región patagónica del sur de Argentina y casi a mitad de camino entre las bases. El viernes, la armada dijo que estaban “realizando operaciones para reanudar las comunicaciones con el submarino ARA ‘San Juan'”, según un tuit.

El submarino podría haber sufrido algún tipo de “falla catastrófica”, dice Reed. Pero, agrega, “podría ser algo menor que haya causado que queden suspendidos en alguna parte o en el fondo”.

Como el San Juan es un submarino diesel, no uno nuclear, “tiene una vida limitada bajo el agua”, dice Reed. Si bien los submarinos de este tamaño y clase pueden permanecer en el mar durante alrededor de un mes, “eso no significa que estén equipados para estar 30 días bajo el agua”. “Depende de la última vez que recargaron sus baterías, cuánto tiempo atrás refrescaron el aire, qué hay dentro del submarino. Simplemente no lo sabemos”, añade el especialista.

Encontrar un barco que está diseñado para no ser encontrado es más difícil que un naufragio común, dice Graham. “En términos generales, están diseñados para ser plataformas furtivas”, dice. “Son difíciles de detectar bajo el agua …”. Encontrar objetos grandes en el fondo del mar es problemático, dice Layton. Por lo general, se encuentran al escuchar pacientemente, con la esperanza de detectar los motores, o mediante un sonar activo.

“Si estás en el fondo del océano, probablemente no hagas mucho ruido”, dice. “No se puede recargar el oxígeno, no se puede ejecutar demasiado equipo”. El sonar solo es realmente efectivo cuando estás buscando un submarino entre el fondo del mar y la superficie, pero este está en el fondo del océano. “Lo que necesita es algo que mapee el fondo del mar”, dice Layton, similar a los dispositivos utilizados en la búsqueda MH370.