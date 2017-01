La elección de reinas para el carnaval 2017 ha dejado algunas consideraciones que se suman a los comentarios vertidos por algunas autoridades, en cuanto a la poca participación del público más allá de los familiares de las participantes.

Y eso no solo sucede en la gran fiesta de premiación que se hace en el Teatro de Verano, con toda la prensa pendiente, con el desfile tan cerca sino que trasladado a los municipio el problemas es mayor.

Tal el caso del Municipio C que desde hace mucho tiempo viene teniendo inconvenientes para lograr captar a participantes. Este año, decidieron no participar, por ende no enviaron a ninguna participante de ese municipio en virtud de que nos e hicieron elecciones zonales como en otros barrios.

La decisión, fue apoyada por el Alcalde Rodrigo Arcamone, aunque también es cierto que los vecinos no quisieron estar ajenos al festejo de Momo, y en cambio lograron participar de diversas formas, con aportes, trabajo e ideas a los carros alegóricos, vestuarios, maquillaje, grupos de carnaval que desfilarán por los barrios incluyendo a diferentes instituciones de todo el municipio con participación abierta.