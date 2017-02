Por: Mariana Peralta

“Como en los sueños, en Montevideo las cosas me resultaban parecidas pero diferentes. Eran pero no eran.” Lucas Pereyra viaja a Uruguay en barco por el día a buscar dólares. Son tiempos de restricciones cambiarias. Tiene ya arreglado un encuentro secreto en Montevideo, pero sus planes pueden fallar. Encandilado por el recuerdo de un verano anterior y agobiado por un matrimonio que se resquebraja, sueña con escaparse y no volver.

¿Con quién se va a encontrar? Montevideo, esa ciudad idealizada por la distancia, se volverá impredecible”, así se presenta ” La uruguaya”, novela del escritor argentino Pedro Mairal quien eligió lugares, aromas y canciones de nuestro país para dar vida a una inquietante historia de amor y desencuentros que lleva al lector a conocer la esencia de lo uruguayo a través de la mirada de un argentino.

Este viernes a las 20 hs, Mairal, considerado uno de los escritores argentinos de mayor proyección de los últimos años llega al Espacio Cultural WMW de Punta del Este (Av. Roosevelt y San Remo)para presentar esta novela que en 168 páginas cautiva al lector en una atrapante historia.

“Estoy muy sorprendido con la respuesta de los uruguayos, han realizado una lectura profunda, desde adentro , se dan cuenta que este libro está escrito con mucho cariño por la ciudad de Montevideo y por lo que sé de Uruguay” dijo el escritor en entrevista con LA REPÚBLICA.

En “La uruguaya”, a Pedro Mairal le interesaba mostrar cómo aparece Montevideo para el imaginario del porteño. “Es una especie de mundo paralelo, creo que Montevideo aparece como un lugar donde todo es posible, el argentino baja la guardia cuando llega a esta ciudad, se parece a Buenos Aires pero a la vez hay cosas que son distintas”, reflexiona y agrega que le interesaba mostrar a la ciudad como ese” lugar de aventura para el protagonista de la novela”.

Del libro a la pantalla grande

Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970 y posee una extensa carrera como escritor. Su novela “Una noche con Sabrina Love” recibió el Premio Clarín en 1998 y fue llevada al cine. Publicó además las novelas El año del desierto y Salvatierra, el volumen de cuentos Hoy temprano, y los libros de poesía Tigre como los pájaros, Consumidor final y Pornosonetos.

En 2007 fue incluido por el jurado de Bogotá 39 entre los mejores escritores jóvenes latinoamericanos. Trabaja como guionista y escribe para distintos medios gráficos. En 2011 condujo el programa de televisión sobre libros Impreso en Argentina. En 2013 publicó El gran surubí, una novela en sonetos, y El equilibrio, una recopilación de las columnas que escribió durante cinco años para el diario Perfil. En 2015 publicó en Chile Maniobras de evasión, un libro de crónicas. Su narrativa ha sido traducida y publicada en varios países.

“Cada libro tengo que descubrir cómo escribirlo y el tiempo para escribirlo”.

Un poco de tiempo “robado al sueño” , madrugadas y desconexión de Internet fueron los elementos que permitieron a Mairal crear esta historia que ha llegado a la mano de artistas como el cantante español Sergio Dalma , quien en varias ocasiones la ha recomendado.

Durante unos tres meses, Pedro Mairal escribió un capítulo por semana. “El proceso de escritura insumió meses de trabajo apasionante para mí, porque cuando estoy escribiendo no lo cambio por nada ni por nadie, estoy metido en ese mundo paralelo, cerebral, un poco como el personaje que está recordando esa chica que conoció el verano anterior en Valizas (Rocha) y está casi ausente de su propia vida y con el cerebro en Uruguay”, explica para hablar del proceso creativo y de la inspiración.

La música uruguaya presente

Cada página de la novela lleva indefectiblemente al lector a un viaje imaginario hacia los colores, sonidos y lugares emblemáticos de la ciudad capital, algo que insumió un importante trabajo de investigación para el autor. “Profundicé en la música de Uruguay, redescubrí a Alfredo Zitarrosa, en la historia está presente la música de Fernando Cabrera, de Rubén Rada, la canción A redoblar, entre otras.

Para contar la historia de mi personaje aprendí mucho de cosas cotidianas de Uruguay, aparecen una serie de golosinas típicas uruguayas, tiranos temblad y todo un imaginario del personaje que quiere revivir ese día que pasó en Montevideo. Quiere entender qué le pasó en ese cruce a Montevideo donde chocó tan fuertemente la Montevideo imaginada con la Montevideo real, la mujer imaginada con la mujer real”.

El protagonista de la historia en “La uruguaya” repasa en su memoria aquel día que viajó a Montevideo y busca información en internet de cómo eran las calles por las que pasó borracho, cómo eran los billetes con los que pagó. “Creo que es un poco una metáfora de lo que nos pasa en la vida, vamos a los tumbos, muy rápido, sin abrir los ojos para mirar a nuestro alrededor”

La uruguaya desde su lanzamiento en las librerías ha logrado singular éxito entre los más diversos lectores, desde aquellos que ya conocen el “estilo Mairal”, hasta los curiosos que captan en la imagen de tapa un mensaje atrapante y digno de ser descubierto al transitar las páginas. “Escribo para el que me quiera leer, para el que me encuentre sin conocerme , para la persona que diga ¿y este? .

Ver Montevideo desde los ojos de un argentino quizá le pueda interesar al lector”, concluyó Pedro Mairal quien hoy viernes firmará libros, dialogará con sus lectores y presentará su novela en el Espacio Cultural WMW de Punta del Este con entrada libre y gratuita a las 20 hs.