Por: Matías Canabarro

Varios rubros del juego han sufrido alteraciones favorables desde que el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Ramos llegó a Peñarol. Está claro que los aurinegros tienen muchísimo por crecer, pero eso no hace menos evidente que ya pueden encontrarse algunas notorias mejorías en comparación a semestres anteriores.

A continuación, repasamos algunas de ellas.

El punto de partida

La notable mejoría en la parte física posiblemente sea la principal diferencia respecto a los equipos aurinegros de los últimos tiempos.

Sin lugar a dudas, es este el cimiento sobre el que se construyen los puntos que repasaremos a continuación. Dicho de otro modo, parece lógico que el excelente estado físico que exhibe el personal de Peñarol esté vinculado, en menor o mayor medida, a todos los rubros en que los mirasoles crecieron.

La potencia y la resistencia son pilares fundamentales para el estilo de juego que pretende Leonardo Ramos, para quien correr todas las pelotas y ejercer una intensa presión sobre el rival son elementos indispensables. Si algo no puede reprochársele a la versión 2017 del equipo, es la entrega y la entereza física que se extiende a lo largo de los 90’.

Basta repasar los cuatro partidos disputados hasta ahora para notar que Peñarol está cosechando los frutos que sembró mediante una pretemporada sumamente exigente. Habrá que ver si esta se mantiene cuando inicie la doble competencia, pero todo anuncia que así será.

Los refuerzos funcionan

Durante el semestre pasado, la frase “les pesa la camiseta” se escuchó prácticamente a diario. Es innegable que una de las flaquezas del equipo del “Polilla” Da Silva primero y Fernando Curutchet después, fue lo mucho que les costó a las caras nuevas acostumbrarse a estar en un cuadro grande. Los propios jugadores reconocieron que así era.

Hace algunos meses atrás, las incorporaciones eran tremendamente cuestionadas. Bressan, Ángel Rodríguez, Gabriel Ávalos, Maximiliano Perg, Gastón Rodríguez y Junior Arias (por mencionar algunos), eran objetos de constantes críticas debido a sus bajos rendimientos, que en nada se parecían a los que les habían permitido dar el salto a Peñarol.

Hoy, el panorama es otro. Los jugadores que llegaron por pedido del nuevo cuerpo técnico no solamente no han desentonado, sino que varios de ellos son titulares indiscutidos en la oncena de Leo Ramos.

Tales son los casos de Lucas Hernández, Ramón Arias, Iván Villalba y Lucas Cavallini. En tanto, Cristian Rodríguez y Matías Mier (los antes mencionados no se perdieron ningún partido, el par final alternó titularidades y suplencias) también están a la altura de lo esperado.

En este caso, el punto a favor debe anotársele tanto al cuerpo técnico como a la gerencia deportiva encabezada por el “Gaucho” De Los Santos.

Forjando una identidad

Otro de los cambios evidentes que se produjeron en Peñarol desde la llegada de Leonardo Ramos se relaciona con la actitud. Hace unos pocos meses, la pobreza anímica de los mirasoles era objeto de múltiples análisis, y uno de los puntos más flacos. Un mínimo traspié bastaba para que todo se viniera abajo.

El panorama cambió. El rol de motivador nato fue una de las fortalezas que más enaltecieron los partidarios de que “Leo” se hiciera cargo del equipo, y el presente parece darles la razón. Actualmente, Peñarol da la sensación de ser un equipo con recursos anímicos, con ganas de trancar con la cabeza y correr hasta que sea humanamente posible.

Recordemos que, apenas pisó la sede, el entrenador destacó la necesidad de “recuperar la identidad de la institución”, hacia lo que se está encaminando con pasos lentos pero seguros.

Aunque, todo hay que decirlo, no ha ocurrido aún que el equipo de Ramos comience perdiendo un partido. Para demostrar del todo que la actual versión del equipo está dotada de una mayor respuesta anímica que sus antecesores, será necesario ver cómo responde ante situaciones adversas. Sin lugar a dudas, dicha oportunidad se presentará tarde o temprano.

Amurallado

No existe un solo entrenador en el universo que no salga a la cancha con la intención de que a su equipo no le conviertan goles, puesto que inevitablemente esto vetará la derrota y ampliará las posibilidades de ganar.

En el caso del Peñarol de Ramos, este deseo ha sido una realidad. En ninguno de los cuatro partidos que disputaron los aurinegros en el Torneo Apertura la valla de Gastón Guruceaga fue vulnerada, de modo que el arco mirasol lleva 360’ sin recibir intrusos.

Ni que decirse tiene que este destacable logro no pertenece solamente a la última línea, puesto que del dispositivo defensivo participan los once. Para ello, la ya mencionada presión e intensidad con que Peñarol pretende agobiar a su rival desempeña un rol clave.

Atrás parecen haber quedado los días en que la defensa era un flan y los goles en contra caían a montones, lo que seguramente haga que los hinchas aurinegros vitoreen.

Va saliendo de memoria

Otro elemento que por unanimidad los entrenadores consideran crucial es tener la posibilidad de afianzar una oncena. En semestres anteriores, se anunciaba con bombos y platillos que Peñarol repetiría su formación, lo que sucedía una vez por año.

Salvo casos muy puntuales (exceptuando los cambios obligados, claro), Leonardo Ramos mantuvo siempre la misma base. De hecho, la defensa ya sale de memoria, al igual que la delantera. Solamente el mediocampo puede llegar a presentar mínimas alteraciones, pero sus integrantes suelen ser siempre los mismos.

Sin duda, este elemento permite fortalecer la idea, le da rodaje a los futbolistas y les permite añadir un conocimiento del compañero que lógicamente es fundamental para que el rendimiento vaya elevándose con el correr del tiempo.