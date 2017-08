Compartir Tweet



La Ley que regula a la marihuana tiene una arista que no ha sido implementada: el cannabis medicinal. Los números en cuanto al acceso son claros: solo el 7% de los pacientes, que necesitan ser tratados con marihuana, accede a los productos por la vía legal, mientras que el resto, el 93%, debe acudir a los mercados ilegales por medio de internet.

“La baja cifra da cuenta de que la mayoría está accediendo a un producto sin control de calidad, sin saber la cantidad de psicoactivo, de residuos de agroquímicos y metales pesados, de las condiciones higiénicas de secado y de la asesoría de un médico que informe y evalúe”, afirmó Gustavo Robaina, integrante de Monitor Cannabis.

“La Ley aprobada en 2013, que obliga al Estado a asumir un rol de productor de cannabis medicinal, choca con un sistema pensado para la gran industria farmacéutica, el cual tiene sus intereses y controles”, declaró Mauricio Coutiño, también integrante de Monitor Cannabis.

En la misma sintonía, Robaina afirmó que “claramente los tiempos del Estado no son los del dolor de las personas, quienes van perdiendo, cada vez más, su calidad de vida”.

Los desafíos

El informe denominado “dificultades en la implementación de la regulación del cannabis de uso médico en Uruguay”, de Monitor Cannabis, advierte sobre esta situación: al día de hoy no existen productos disponibles por las vías establecidas ni proyectos de investigación aprobados.

En dicho trabajo se estipula que existen seis dificultades relacionadas a la implementación del cannabis medicinal.

El primer desafío consiste en sacar al cannabis de la lista de sustancias controladas debido a que las normativas internacionales están entrando en contradicción con la Ley uruguaya y estipulan lo opuesto: consideran al cannabis como una de las sustancias más adictivas y más perjudiciales. Al pensarla de esta manera, se entiende que la marihuana tiene poca o ninguna utilidad terapéutica.

El segundo problema radica en las altas exigencias que existen en nuestro país para realizar un registro de productos para uso medicinal. Es más, el decreto de Ley Nº 15.443 estipula que para registrar este tipo de producto se debe cumplir con los requisitos establecidos para los medicamentos, entre los cuales el más problemático es la acreditación de la evidencia científica, que compruebe la seguridad y eficiencia del producto desarrollado.

Lo que el informe advierte es que aún no existe un consenso médico acerca de la evidencia científica sobre los efectos del cannabis, por lo cual no existe la certeza requerida para que el registro acepte a la marihuana como sustancia medicinal.

Con respecto a este tema, la doctora Julia Galzerano declaró que existe una diversidad de visiones con respecto al cannabis medicinal en la interna médica. “Los médicos tenemos los mismos prejuicios que los demás -a veces el conocimiento no nos saca todas las dudas-. Además, hay que pensar que fuimos educados en la idea de que el cannabis era una sustancia-abuso, no un medicamento. Por tanto, no había la misma mirada que hay actualmente sobre el tema”.

Como tercer desafío, en el informe se observa que no existen proyectos aprobados para la investigación clínica ni licencias otorgadas para la elaboración o producción de cannabis medicinal. Es más, “se registran inexplicables demoras para su aprobación. Se constata una excesiva dificultad para el desarrollo de estas iniciativas así como requisitos excesivos para tareas de investigación o de producción. En varios casos, operadores internacionales se han retirado del país aduciendo trabas burocráticas”.

La cuarta dificultad se refiere al ingreso de productos no registrados en base a cannabis, gracias a algunos acuerdos estipulados en el Mercosur. Según el estudio, la norma regional establece que para importar productos que no están registrados en el país, debe exigirse una receta de un médico. Esta situación entorpece los trámites y encarece el producto, que es la quinta dificultad enunciada en el informe.

Con respecto a este tema Galzerano declaró que el gran problema de este tipo de acceso es económico. “Hemos flexibilizado los trámites pero aún falta mucho más. La importación tiene un alto costo. Es cierto que logramos que la Dirección Técnica, que antes no firmaba las solicitudes de cannabis, lo haga. Pero el costo es suntuoso, es casi insostenible para un trabajador”.

Según la investigación, la única vía de acceso existente actualmente es por medio del “uso compasivo”, lo cual supone engorrosos trámites, un proceso largo y un costo elevado. “El costo de los productos está entre 210 y 275 dólares mensuales, es un proceso complejo y se requiere receta naranja para adquirir. Esto dificulta mucho el acceso y desestimula la utilización de las vías legales. Como se señalaba antes, estas limitaciones han contribuido a la circulación de productos de cannabis medicinal sin controles de calidad, precio y seguridad necesarios para el uso terapéutico, ni información respecto a su composición”.

Por último, el sexto problema es la carencia de formación médica. Según el estudio, esta situación se debe a que el tema no está incluido en las formaciones médicas ni en otras áreas de la salud.