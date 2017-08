El derecho a la vivienda

Por: Gustavo González, analista

En los últimos días la Cámara de Diputados aprobó una ley, que permitirá el otorgamiento del llamado subsidio a la permanencia. Se trata de una vieja aspiración del Cooperativismo de vivienda, el que es un paso importante.

Esto permitirá a muchas y muchos trabajadores no vivir con el drama de puedo o no puedo pagar frente a situaciones tales como la desocupación o una posible baja salarial.

Podemos decir que la aprobación de dicha ley se enmarca en un concepto político importante que es justamente el de concebir a la vivienda como un derecho y no como una mercancía.

Fue por tanto un buen paso dado, pero faltan dos que a mi juicio se deben de tratar en forma urgente, justamente para seguir siendo consecuentes con un derecho fundamental como es la vivienda.

No es correcto, porque es totalmente injusto que a través de una ley mal llamada de interés social se les exonere del IVA a las empresas constructoras y no al Cooperativismo de vivienda. Cómo puede ser posible que tengan que pagar más una Cooperativa que una empresa constructora que solo persigue el lucro. Al igual que el aumento de los intereses de préstamo para las Cooperativas no puede ser casi un 6%, el mismo debe de bajarse al 2% como lo tienen todas las Cooperativas más antiguas. Esto no solamente es injusto, sino que además genera una situación desigual en la interna del propio movimiento cooperativo. Por lo tanto, estos dos aspectos deben de ser de urgente consideración del Parlamento Nacional.

Y ello tiene que ver justamente con ver a la vivienda como un derecho humano fundamental. Cómo se puede sentir un cooperativista cuando observa a diario que el tema de la marihuana frente al tropiezo de su venta, acapara la atención de todas las fuerzas políticas y hasta hay posibilidades de llamados a sala y el tema de la vivienda no se trata con la misma urgencia. Considero que no hay duda alguna que el tema de la vivienda debería de ser priorizado mucho más. La baja del interés y la exoneración del IVA a los materiales hacen a concebir a la vivienda como una necesidad impostergable de la gente.

Los cooperativistas de vivienda y en particular los de ayuda mutua han demostrado a lo largo de los años de su existencia ser un movimiento que construye mucho más que viviendas sino verdaderas porciones de ciudad alternativa y distinta. Por lo tanto urge que el Parlamento además de haber aprobado la ley de subsidio a la permanencia que es muy bueno, completar el paquete de medidas con estas otras dos soluciones.