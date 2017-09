Por: Pablo Abdala

Desde el Partido Nacional creemos que el tema del voto consular es muy complejo, por lo que inexorablemente cualquier solución que se alcance requerirá de un entendimiento entre los partidos por vía electoral. Incluso, es una discusión que se da entre los propios constitucionalistas. Por tanto, consideramos que sería mucho más prudente generar un entendimiento amplio entre las fuerzas políticas e impulsar un plebiscito.

El derecho al voto, que es una importante condición del concepto de ciudadano, está fuertemente relacionado con la idea de residencia. Alcanza con ver lo que establecen los artículos 74, 75 y 81: la nacionalidad nunca no se pierde pero para recobrar el derecho al voto, el ciudadano tiene que avecinarse. Incluso, el artículo 1º define a la propia República como la asociación política de los habitantes que viven en el mismo territorio. Además, para el caso del extranjero, el mismo solo puede votar cuando ha residido en el país por 15 años. Por tanto, en la Constitución hay una reafirmación de que la presencia en el territorio nacional es determinante para tener derecho al sufragio.

Asimismo, es conveniente negar lo que algunos sectores del Frente Amplio suelen decir: creen que desde la oposición somos reticentes a esta alternativa ya que consideramos que la mayoría de los votantes en el exterior son de izquierda. Lo cierto es que esto es un error. Las coordenadas políticas han variado lo suficiente como para llegar a la conclusión de que es imprevisible el comportamiento de los ciudadanos en el exterior. Van 12 años de gobierno frenteamplista, por lo que es difícil separar entre buenos y malos. Todos los partidos hemos tenido aciertos y errores en el gobierno. Por tanto, el Partido Nacional no teme a esta circunstancia. Creemos que este tema debe ser analizado con objetividad, buena fe y gran honestidad intelectual.

La propuesta: “Departamento 20”

Desde el Partido Nacional hemos impulsado la iniciativa denominada “Departamento 20”, que fue ideada por el diputado Jaime Trobo. Dicha propuesta propone una alternativa al alcance del voto en el exterior: todos de compatriotas que residen en otras partes del mundo elegirán la representación parlamentaria de un supuesto departamento 20, que eventualmente pudiera crearse.

En función de que el concepto de ciudadanía integral está vinculado al de residencia, consideramos que esos ciudadanos no estarían en condiciones para elegir al presidente de la República o al gobierno en su conjunto. Lo que si estarían habilitados es a una representación parlamentaria.

En términos generales, entendemos que es necesario realizar una comparación con las propuestas que han sido efectivas en otros países. Por ejemplo, el caso alemán es interesante, ya que no le reconoce el derecho al voto a todos los alemanes que están en el exterior, sino que solo a aquellos que mantienen una vinculación directa con el país.

Crítica a la Ley de Avecinamiento

El gobierno del Frente Amplio impulsó una Ley que considero injusta: flexibilizó el artículo 74, lo cual produce que el avecinamiento se realice de manera mucho más simple. Brinda el estatus de ciudadano no solo a hijos de padres uruguayos sino que también a los nietos. Por tanto, podría darse la circunstancia de que una persona nacida en el exterior, que es nieto de aquellos uruguayos que emigraron hace muchos años atrás, obtenga la ciudadanía natural sin ni siquiera conocer el país.

Con respecto a este tema, voy a manifestar algo que puede sonar políticamente incorrecto: no quiero brindarles el derecho a sufragar a aquel nieto o bisnieto que ni siquiera habla nuestro idioma y que no conoce nuestra idiosincrasia. Por tanto, estoy dispuesto a discutir que le reconozcamos el voto a aquel que se fue hace relativamente poco tiempo y que mantiene una vinculación emocional y afectiva con Uruguay, pero me niego rotundamente a apoyar el derecho de aquellos que no saben sobre nuestro país y ni siquiera lo conocen.

Los antecedentes

Es importante recordar que este mismo debate se realizó durante el primer gobierno del Frente Amplio, en 2007, cuando del Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Parlamento. Por tanto, creo firmemente que para poder llegar a soluciones consistentes, que recojan una amplia base de apoyo, se debe dialogar con todos los sectores políticos para caminos de entendimiento.

En 2005, cuando asumió el gobierno el doctor Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley sobre el voto epistolar. Sin embargo, esta iniciativa terminó perdiendo la votación porque el Frente Amplio no tenía los 2/3 para poder aprobarla.

Si se observan los hechos, ha habido pocos o ningún avance en relación a este tema. También se intentó una propuesta de reforma constitucional, la cual naufragó en 2009 y es un antecedente relevante en esta discusión. Por tanto, ya ha existido un pronunciamiento ciudadano con relación a este asunto y me parece que eso refuerza mi tesis original de que el tema del voto en el exterior requiere una reforma de la Constitución.

Resumiendo los hechos, lo que no se pudo hacerse por la vía legal, se intentó por la vía de plebiscitaria. Sin embargo, la ciudadanía se negó contundentemente, porque estuvimos muy lejos de haber llegado al mínimo establecido por la Constitución para reformarla, que es el 50% de los habilitados para votar. Desde ese punto de vista, creo que no se puede eludir esa circunstancia, porque si mañana los legisladores nos pusiéramos de acuerdo en instaurar el voto consular, alguien podría sostener que procuramos burlar el mandato ciudadano o desconocer el pronunciamiento de la ciudadanía.

En la medida en que el camino electoral no está despejado para nadie, debido a que somos un país que no tiene mayorías para ninguno de los partidos, es inexorable que debe existir un acuerdo. Vuelvo a repetir: la solución a este problema será satisfactoria y duradera si somos capaces de brindar un sustento político amplio.