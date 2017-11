Compartir Tweet



Integrantes de la Plataforma Animalista, integrada por varias ONGs de larga trayectoria en todo lo que compete a la protección animal en nuestro país, como es el caso de Animal Help o Apa El Refugio, las que tienen casi 30 años en la temática, o Libera (ONG española con delegación en Uruguay), Amigos de los Animales (Paysandú), Segunda Oportunidad (Young), Vidas Ong (Florida) For The Animals, Todo Mascotas(Colonia) y Red Gatos (Montevideo), enviaron una carta al Parlamento, a la que accedió LA REPÚBLICA, donde aclaran sobre la presentación de “dos personas que concurrieron los pasados días a la Comisión Parlamentaria de Bienestar Animal entendiendo que cometieron difamación, injurias e incluso usurpación de identidad”, sostienen.

El texto afirma que “la señora Laura Falco y Silvia Gandioli que se presentaron como Animal Help en el Parlamento nada tienen que ver con dicha organización. Realizaremos las denuncias correspondientes ya que es un delito de usurpación de identidad”.

Agregan que “ninguna de las dos señoras representan a los grupos de nuestra organización y dudamos de su representación en el Movimiento Animalista ya que no son conocidas, no trabajan con una ONG seria que las avale, y hace apenas unos pocos meses que aparecieron en las redes sociales”.

Puntualizan que “lo único que estas personas han hecho ha sido difamar y criticar el trabajo serio y de muchos años de activistas, organizaciones, veterinarios, autoridades y representantes políticos además de cuestionar el respaldo de los integrantes del Consejo Consultivo de Cotryba. Los compañeros representantes de las Protectoras fueron presentados para la elección por ANPA (Asociación Nacional de Protección Animal y la Plataforma Animalista.

Cada organización tuvo que demostrar su trayectoria, experiencia, representatividad y trabajo. Luego de un proceso de selección serio fueron designados por el Presidente de la República. Desde ya expresamos que tienen nuestro respaldo y apoyo, como lo han tenido desde el primer momento. Además, cabe destacar que han trabajado de forma honoraria sin descanso en el lugar que ocupan. Recordamos que las Protectoras ya no pertenecemos a Cotryba sino a un Consejo Consultivo”.

Difamación e injurias

Y fueron más allá al señalar que “es pertinente también aclarar que la señora Falco desde hace unos meses se ha dedicado a realizar videos en sus redes donde acusa, insulta y difama a personas y organizaciones sin ninguna prueba, lo cual ha ocasionado que tenga varias denuncias en su contra por el grave delito de difamación e injurias.

Es sorprendente que personas con tan poca ética y credibilidad hayan podido ingresar al Parlamento sin que alguien le pidiera pruebas ante semejantes afirmaciones. Entendemos que los medios no suelen discriminar a la hora de conceder entrevistas pero creemos que las autoridades gubernamentales deberían tener otros criterios.

Concluyen acotando que “recomendamos que cuando una persona pida reunión se investigue trayectoria, experiencia, representatividad, trabajos realizados, personería jurídica etc.

Pedimos que sea retirado de las actas las declaraciones de esta persona por lo mencionado”.