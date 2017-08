Compartir Tweet



WhatsApp





Defensor demostró que, pese a las bajas sufridas durante el período de pases, su rendimiento colectivo no depende de individualidades. Los violetas fueron superiores a Nacional y se impusieron por la mínima con un golazo de Pablo López, que valió el título de la Copa de Campeones Uruguayos.

“Se demuestra que hay un trabajo con el grupo. Los muchachos están convencidos de lo que queremos, y eso es lo más importante. Cada uno trabaja en su posición. Las funciones las conocen”, analizó Eduardo Acevedo.

Sobre la presencia de juveniles y su buen rendimiento, señaló: “Para Defensor, los pibes significan mucho. Defensor vive de ellos. Nosotros les damos algunas oportunidades y ellos las aprovechan demostrando cosas importante, ganando partidos ante los grandes y forjando la identidad del club”.

El próximo fin de semana, los albos (que guardaron a casi todos sus titulares para el Clausura) enfrentarán el sábado a Juventud. Defensor visitará a Rampla el domingo.

La joya de López

La ventaja a favor de Defensor con que el primer tiempo se transformó en historia estuvo acorde a lo visto dentro de la cancha. El equipo de Eduardo Acevedo fue mucho más claro con la pelota, y generaba mucho más peligro que su rival.

Los “tuertos” se pusieron en ventaja con un verdadero golazo de Pablo López. Como si estuviera en la cancha de la esquina y no en el Centenario, recibió la pelota en el borde del área, se sacó tres hombres de encima y definió con toda la tranquilidad del mundo para mandar la pelota contra el palo. “Fue a lo Messi”, se escuchó decir desde el banco violeta.

Mientras tanto, las llegadas de Nacional parecían depender excesivamente de las pelotas quietas ejecutadas por Martín Ligüera. Un centro del “10” terminó en un buen remate de Gonzalo Bueno, quien jugó sus primeros minutos como titular desde su vuelta al club, y poco después en un cabezazo de Hugo Silveira que se perdió junto al palo. El propio Ligüera estuvo cerca de marcar con un tiro libre que no terminó en la red debido a la buena intervención de Guillermo Reyes.

Mientras tanto, Defensor mostraba una mejor versión colectiva. Con la desfachatez de López y la claridad de Castro, los violetas generaban problemas siempre que cruzaban el mediocampo.

La expulsión de Erick Cabaco, quien vio la roja a los 20’ por darle de lleno con su taco a la cabeza de un rival, inclinó un poco más la balanza a favor del equipo de Acevedo, al tiempo que ennegreció el panorama de los albos.

Defensor estuvo muy cerca de ampliar su ventaja mediante un par de buenos remates de Castro, pero el panameño Luis Mejía respondió bien en ambas ocasiones para impedirlo y hacer que el 1-0 se mantuviera hasta el desenlace del primer tiempo.

Más de lo mismo

La llegada del complemento no modificó demasiado el libreto del encuentro. Defensor seguía siendo superior colectivamente y, aprovechando el hombre de más, fue capaz de dar la sensación de que podía crear peligro cada vez que se lo propusiera.

Exceptuando un cabezazo de Matías Viña y alguna otra tibia aproximación, Nacional no dispuso de demasiadas ocasiones de peligro claras. Los “tuertos”, en cambio, tuvieron varias para ampliar la diferencia. Si no las materializaron fue por mala puntería en algunos casos y buenas intervenciones de Mejía en otros. El arquero panameño, usual suplente de Conde, demostró una vez más que los tricolores tienen el arco cubierto también cuando el “Coco” no está a la orden.

Quien amenazó varias veces con anotar el segundo gol violeta fue Cecilio Waterman, una de las incorporaciones que realizó Defensor para pelear por el Clausura y la Anual. Primero, se sacó de encima a Rolín con un gran enganche y sacó un remate que se abrió demasiado. Algo más tarde, a los 84’, el delantero se encontró con una buena atajada de su compatriota Mejía.

En tanto, Nacional sumaba gente en ofensiva (ingresaron Kevin Ramírez, Rodrigo Aguirre y Tabaré Viudez) y mostraba sus ganas de ir por el empate, pero carecía de la claridad futbolística para conseguirlo. Se notaba que le faltaban varios habituales titulares, pues el DT reservó a casi todos para el inicio de la actividad oficial, que saldrá a escena el fin de semana.