Por: Matías Canabarro

El mejor entrenador del fútbol uruguayo, título que le corresponde a Eduardo Acevedo por haber hecho de Defensor el equipo más regular del país, concedió una entrevista a TRIBUNA en la que se refirió a la brillante campaña, la “obsesión de ganar el Uruguayo” y su momento personal.

Además, respondió a la pregunta de cómo toma que haya hinchas que lo tilden de “vende humo” y explicó por qué considera a los “tuertos” el “tercer grande”.

También, y aunque dejó en claro que “pienso solamente en una final”, admitió que en, caso de llegar a ser necesario, le gustaría que los “tuertos” jueguen su partido de local en la definición en el Franzini.

¿Cómo explicas la magnífica campaña de Defensor?

Tenemos un grupo de jugadores que han entendido lo que es Defensor, lo que queríamos para Defensor. Y que más allá de los contratiempos, como las idas de Zunino, Maxi Gómez, Bueno y De Los Santos, el grupo entendió todo como grupo.

Yo creo que la columna es muy importante para el crecimiento de los jóvenes, que fue brutal, paulatino y constante. Demostramos que sin gastar dinero, se puede tener un plantel que compita con cualquiera.

Hoy en día, gracias a todo eso, tenemos 24 o 25 jugadores confiables, que sabemos cómo van a rendir en la cancha. Creo que el secreto está en el trabajo y en la comprensión de qué era lo mejor para nosotros. De saber la historia de Defensor, y de esa rebeldía que tienen que tener los equipos.

¿Por qué consideras que Defensor es el tercer grande?

Por títulos, por consistencia. Ojo, también creo que Danubio tiene un lugar muy cerca. Pero en este momento, Defensor es el equipo que, quizás sin tener las hinchadas de Nacional y Peñarol, tenemos corazones fuertes que van atrás de nosotros, que nos apoyan constantemente. Los jugadores lo entienden y lo viven.

Yo creo que en consistencia, en regularidad, el tercer puesto en la Libertadores, los títulos de Campeón Uruguayo, los títulos de Apertura y Clausura. Todo eso marca a Defensor, y me parece que el club tiene esa mística que le permite aproximarse o estar entre los grandes.

¿Sentís que estás en tu mejor momento como DT?

No pienso eso. Me parece que los momentos de los técnicos son los momentos de los técnicos. Uno capaz que va ganando en tranquilidad, en soluciones.

Mi momento en México creo que fue brutal, mi pasaje por Cerro, hubo momentos muy buenos en Nacional, que tuvo pasajes de un gran nivel futbolístico. Pero lo de Defensor me llena de orgullo porque es el club que me crió, y notó que, a pesar del período de transición post Copa Libertadores y la ida de muchos jugadores, logró tener la mística que tenía Defensor. Eso a mí me llena de orgullo.

Me parece que los jugadores son los verdaderos artífices de todos, porque vos podés tener mil ideas y llegada al jugador, pero si este no ejecuta la idea, se hace muy difícil. Hoy tenemos un grupo con los principios claro, y en eso ayuda también la solidez directriz. Cualquier técnico que tenga eso atrás te hace las cosas mucho más fáciles.

A tu criterio, ¿cuánto pesa el técnico en un equipo?

Soy técnico, y es complicado, queda muy subjetivo y quedo feo hablar de eso. Pero pienso que un equipo juega como entrena. Con eso creo que está todo. Eso es un ABC que aprendí de chiquito, si vos entrenás a media máquina, vas a jugar a media máquina. Vos tenés que entrenar como jugás, y eso es parte fundamental.

Hay hinchas en las redes sociales que te tildan de “vende humo”, ¿cómo lo tomás?

No, eso es envidia. Yo creo que es envidia. Lo que pasa es que uno expresa lo que piensa. Yo que sé, hay muchas cosas. El hincha de Peñarol, que me identifica con Nacional, el hincha de tal equipo que con esto otro; es todo así.

La verdad que no le doy pelota a eso. Yo se quien soy, y cada uno de los jugadores que dirigí saben quien soy, y ahí está la respuesta. Cada futbolista que tuve, en México, Argentina, Uruguay, quien soy. Eso para mí es lo importante, lo que piensa el jugador que dirigí. Más allá de si jugó o no jugó. En eso me siento muy tranquilo y contento. Sé lo que soy y lo que trabajo.

Yo no tengo redes sociales. Lo único que tengo es WhatsApp para comunicarme, pero no tengo Facebook, Twitter ni nada de eso. Cuando surgió todo lo de las redes sociales, yo estaba en México, y nos explicaron los expertos como podía pesar eso en la gente del deporte. Entonces decidí que nunca iba a tener eso.

Pero como dije, son cosas de hinchas. Quizás los de Peñarol, al identificarme con Nacional, ven en eso una manera de buscar algo. Pero dentro de los últimos años, en todos los equipos que he dirigido, que hagan la suma de puntos a ver en qué lugar estoy.

¿Qué representaría para Defensor cerrar esta campaña con el título del Uruguayo?

Sería la frutilla de la torta para una campaña espectacular. Es un sueño, una obsesión que tenemos todos. Creo que el grupo va demostrando que tiene los méritos suficientes para lograr el título. Ese reconocimiento que se está logrando el plantel, es muy importante. Pero nuestra obsesión es el título.

Vamos en busca de eso. Sabemos que es difícil, pero este equipo siempre respondió en las difíciles.

Tenemos claro que vamos por el título. En la vida hay que tener objetivos, y nosotros los tenemos. Después si llega o no es otro tema, porque hay muchas cosas que intervienen. Una pelota puede pegar en el palo. No tengo dudas que con la personalidad que tiene el equipo, puede lograrlo.

Se que piensan en una única final para ganar el Uruguayo pero, en caso de haber dos más, ¿serían locales en el Franzini en una de ellas?

Lo voy a decir claramente: nosotros pensamos en una sola final. Más allá del resultado, yo tengo que concentrarme en eso. Sobre la cancha, los dirigentes hablarán en caso de ser necesario. Para nosotros, si lograramos la Anual, de la que nos separa un partido muy difícil ante Fénix, tenemos que pensar en la primer final. Y después se ve.

Luego, si pasara de tener que jugar más partidos y a Defensor le corresponde, me parece que jugar en el Franzini sería lo ideal.