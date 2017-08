Compartir Tweet



La torre uruguaya fue el mejor exponente oriental en el duelo ante Estados Unidos. Esteban Batista se adueñó de la pintura (aportó 22 puntos y 14 rebotes) y fue crucial para que el equipo de Signorelli mantuviera vivas sus chances.

Al preguntársele cómo vio el encuentro, indicó: “Teníamos expectativa y entusiasmo. Llegamos al final con opciones y cometimos errores que nos impidieron ganar. Hicimos lo que pudimos, defendimos como animales y dimos el 150%, pero esto es deporte, y las cosas no siempre salen como queremos. Empezamos muy bien, pero esto dura 40’ y no bancamos el ritmo del rival”.

Sobre su ineficacia en los tiros libres (metió 2 de 9), dijo: “Me voy frustrado con mis libres, que no pude meter y me voy muy amargado por eso. Creo que eso pesó mucho. Traté de meterlos y no pude, y capaz que la historia habría sido diferente”.

“Jugamos un partidazo. Pusimos ganas, corazón, no nos achicamos nunca. Aguantamos 37 minutos, nos faltaron 3”, finalizó.

Por su parte, Jayson Granger evaluó: “El esfuerzo fue muy bueno. Hicimos un trabajo magnífico. Me parece que el cansancio nos mató en el final. Pero esto es un proceso, y vamos por el buen camino. Jugar en casa, demostrar que Uruguay puede hacer lindas cosas internacionalmente, es importante”.

“Nos faltaron 5’”

“Hicimos el esfuerzo, jugamos buen básquetbol, defendimos muy duro, pero nos faltó. Pero creo que el aplauso final del público es algo muy valioso. Dejamos todo ante una potencia mundial, dimos todo. Nos faltaron algunos minutos de claridad ofensiva para ganarlo”, consideró el DT, Marcelo Signorelli.

“El plan de juego era estar parejo todo el tiempo. Un juego de pocas posesiones, trabado, que no pudieran corrernos. Pero repito, nos faltaron esos cinco minutos”, continuó.

Por último, señaló: “Hay que ganarle a Panamá para clasificar a los Juegos Panamericanos, así que hay que ganar como sea”.