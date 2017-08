Cómo debería jugar Uruguay ante Argentina

Por: Pietro Bonanni

Vista la lista de jugadores convocados por el Maestro Tabárez, estimamos que se pude sacar un buen resultado en clásico rioplatense por las Eliminatorias Sudamericanas, pero dependiendo mucho de si Suárez puede estar al 100% de sus posibilidades desde el comienzo.

En caso de que así fuera, podríamos decir que el 80% de los problemas del ataque uruguayo estarían resueltos.

Decimos el 80% porque aun no ha aparecido el asistidor de los dos excelentes delanteros uruguayos, ni quien desborde a velocidad.

La defensa

El sector derecho de la línea de 4 es el más desprotegido del equipo. El “Mono” Pereira le ha dado muchísimo a esta selección, pero como todos, como Forlán, Lugano, el “Ruso” Pérez y otros, ya está culminando su ciclo. Ya no marca con aquel tesón ni va al ataque con el criterio y fuerza de años atrás.

Si tenemos en cuenta que seguramente por su sector va a ir Di María, terrible jugador, veloz y muy “pizarrero”, no dudamos que ese lugar debe ocuparlo el “Pelado” Cáceres, que con su buen juego y personalidad puede frenar a este importante delantero albiceleste.

En tal caso, el sector izquierdo debería ser para Gastón Silva.

En tanto en la zaga Godín es insustituible y por el sector derecho pensamos que Josema es algo más veloz que Coates y tiene mayor capacidad de reacción.

Este jugador que ha pasado por malos momentos en su equipo, se ha ido recuperando paulatinamente y creemos que debe ocupar ese puesto. Sin sobrarle nada, es cierto, pero asoma como el mejor para ocupar esa plaza.

El mediocampo

La duda radica fundamentalmente en si a Vecino (que viene siendo el mejor del mediocampo) lo acompañará Arévalo Ríos (quien ha ido decayendo en su rendimiento en la selección, perdiendo por otra parte demasiados balones) o el “Tata” González que ya está “uruguayizado” y su rendimiento en Nacional dista de ser aquel de la selección.

Lo mismo ocurre con el “Cebolla”, quien su accionar en Peñarol tampoco es el que mostró con la Celeste.

En el flanco derecho, quien había mermado su fútbol era el “Pato” Sánchez, pero últimamente ha tenido destacadas actuaciones en su equipo hasta convirtiendo goles importantes.

Y en cuanto al “Cebolla”, esperamos que su rendimiento sea el de la Celeste y no el del torneo local.

Si alguno estos jugadores de la zona media celeste no pudieran imprimir la velocidad necesaria, el candidato a entrar es Naithan Nández, quien fue hasta su partida el mejor jugador del medio local.

El ataque

Si juegan Suárez y Cavani, ya es otro cantar, pues pese a que el equipo de Tabárez no hace 3 pases seguidos, la excelsa jerarquía de ambos puede definir un partido.

No hay desborde, no hay asistidores de categoría. Eso es lo que falta fundamentalmente.

En caso de que Suárez no ingresara desde el vamos, su sustituto debería ser Stuani y no Rolan quien además de las bajas performances actualmente en su equipo, no trasmite nada, es frío, lagunero y… esto es un clásico.

Suárez sí o Suárez no

Obviamente que siempre es Suárez sí. Pero para ello tiene que estar al 100% de su estado físico. Pues de lo contrario, sería mejor que ingresara en el complemento. Porque la clasificación no se juega solo ante Argentina, sino fundamentalmente ante Paraguay.

En tal caso, si no está en óptimas condiciones, preferimos que esté “con todo” ante Paraguay.

De todos modos, su presencia aunque sea en el banco ante Argentina, motiva a los nuestros y preocupa a los rivales.

Cada uno de los 3 millones de DT que hay en nuestro país tiene su jugador debajo de la manga, y quien escribe, para no ser menos, también tiene los suyos.

Pensamos que deberían integrar este plantel tanto Cauteruccio como el “Cabecita” Jonathan Rodríguez. En tanto Rolan y el “Mono” ya no justifican su convocatoria.

Tabárez y su “proceso”

El famoso y tan mentado proceso de Tabárez no lo vemos. Uruguay juega muy mal. No se triangula, no se desborda y los pelotazos están a la orden del día. Sin contar que el flanco derecho de la defensa, como expresamos líneas arriba es sumamente flojo.

Uruguay debe mostrarse compacto en sus líneas, haciendo marca individual en zona con presión a Argentina evitando que le llegue el balón limpio a Messi y Di María. En cuanto al astro argentino, hay que escalonarlo y procurar no cometer faltas al borde del área.

Debemos esperar con una defensa fuerte y recia y cuando atacamos hacerlo con velocidad, habilitando correctamente a Suárez y a Cavani.

Creemos que así como a muchos jugadores les llegó en su momento, el ciclo del Maestro Tabárez está tocando su fin. No jugamos ni por asomo acorde a la categoría de los jugadores que tenemos.

Ojalá se logre un triunfo inobjetable y el Maestro nos “tape la boca”. Es nuestro mayor deseo.