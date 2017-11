Compartir Tweet



El sector Casa Grande, del Frente Amplio, pretende que el Tratado de Libre Comercio con Chile se discuta en un Plenario Nacional. En la Mesa Política solicito que se debata sobre la conveniencia de acuerdo con los trasandinos.

Casa Grande apura para que se trate el TLC con Chile en un Plenario Nacional Extraordinario para el cual juntarán firmas. Dicho sector, al igual que el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista, no está a fin se que el acuerdo se firme ya que entienden que Uruguay saldrá perdiendo, debido a que no está preparado para llevarlo adelante.

Teniendo en cuenta la propuesta en Mesa Política para que el tema se discuta, lo cual no ha sucedido, los liderados por Constanza Moreira trabajarán en la recolección de firmas para que se lleve a cabo un Plenario Nacional. Para que esto suceda, según indica el artículo 85 del estatuto del Frente Amplio, Casa Grande deberá recolectar 1/5 de las firmas de los participantes del Plenario.

Respecto al Tratado de Libre Comercio, la senadora Constanza Moreira dijo en Radio Uruguay que “es una renuncia a la soberanía sin ninguna duda”, asegurando que en nuestro país hay sectores que deben ser protegidos. Para la legisladora, la mayor preocupación está en el tratado sobre patentes que viene incrustado en el TLC con Chile como “un regalo dentro del caballo de Troya”.

Para Moreira nuestro país no está preparado para firmar un tratado de patentes debido a que es un sector dominado por empresas transnacionales poderosas cuya acción seguramente no sería beneficiosa para el país, porque la Oficina de Patentes es pobre y chica y porque no hay una estrategia en el área. “A mí me parece que a estos tratados, si bien el gobierno uruguayo puede estar presionado para celebrarlos, la fuerza política tiene que decir no, o por lo menos tiene que cuestionarlos”, señaló.

En la vereda de enfrente, apoyando el TLC con Chile y apoyando al Ejecutivo, se encuentras los sectores del Frente Liber Seregni. A su vez el MPP no definió ninguna postura al respecto, mientras que el Partido Socialista tampoco lo ha realizado.

El Canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa volvió a defender días atrás volvió a señalar la necesidad de que nuestro país firme este acuerdo con el país trasandino.

Mesa Política

En la consideración de la Mesa Policita estuvo el inicio de la elaboración del programa para el 2020. “El Frente Amplio tiene una Comisión de Programa, presidida por el compañero Ricardo Ehrlich, el 13 de diciembre en La Huella de Seregni pondrá en conocimiento a la ciudadanía y a la militancia cuales serán los procesos de discusión de análisis del programa que aprobaremos en un congreso a finales del año que viene”, dijo la vicepresidenta de la coalición de Izquierda, Blanca Elgart. El Frente Amplio, como el único partido en construir el programa en consulta con la ciudadanía, se reunirá en los primeros meses del 2018 con sociedades civiles para intercambiar sobre el programa y escuchar propuestas.

Por otro lado, en la Mesa Política se reafirmó la prioridad de aprobar en diciembre el proyecto que buscará solucionar la situación de los denominados “cincuentones” lo cual se encuentra en Cámara de Diputados. El estado de situación es: “el grupo de trabajo de diputados definió que se votará el proyecto sin modificaciones pero el diputado Alfredo Asti solicitó tener previamente una reunión con Tabaré Vázquez” para tratar posibles modificaciones del proyecto que presentó el Ejecutivo en el proyecto de ley, aseguró a LA REPÚBLICA, Carlos Coitiño. A su vez la Mesa Política señaló que en diciembre también es prioritario aprobar la Reforma de la Caja Militar, lo cual está en el senado.

Declaración sobre situación de Colombia

La Mesa Política del Frente Amplio emitió ayer una declaración “ante la falta de cumplimiento por parte del Estado colombiano a los acuerdos de paz”, en donde señala su “esperanza que dicho incumplimiento no afecte las conversaciones de Paz llevadas adelante actualmente con el ELN en Quito”. Su decisión de solicitar al Gobierno Nacional que incorpore a la agenda de los organismos internacionales y regionales, de los cuales el país forma parte, la necesidad de garantizar que dicho Acuerdo de Paz sea efectivamente cumplido por las partes”.

A su vez el comunicado expresa “su rechazo a cualquier injerencia externa que tienda a desvirtuar los acuerdos alcanzados. Particularmente por parte del Gobierno de Estados Unidos, que tuvo en La Habana, un representante que realizó un seguimiento de las conversaciones de paz”.