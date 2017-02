El presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, reapareció públicamente en el momento justo. Después de la suspensión del partido entre Nacional y River Plate por el incidente que se produjo en los accesos a la tribuna Atilio García, el mandamás carbonero destacó que “está bueno sancionar cuando los clubes tienen algo que ver”, mientras que recordando las penas que se le impusieron a Peñarol por hechos de violencia, dijo que espera que se juzgue “de la misma manera los hechos y después legislar”.

Si bien aseguran que no intercederán en la situación que están atravesando tanto Nacional como River Plate con el partido en suspenso, siendo el tribunal de Disciplina quien tiene que encargarse de decidir si el mismo se juega o no, desde Peñarol salieron a los medios a dar su aparecer. Y quien reapareció, después de unos meses en los que no brindó declaraciones fue el presidente Juan Pedro Damiani que solicitó que la ley sea pareja para todos.

“Cuando vivimos todo el tema de los barras y la garrafa buscábamos solidaridad, porque le puede pasar a cualquiera. Hoy es el problema de uno y mañana es el del otro. Hay un tema mucho más profundo, que va más allá del fútbol. Hubiera sido bueno tener solidaridad en su momento”, expresó el titular carbonero en el programa Tuya y Mía de Radio El Espectador recordando los hechos de violencia que se vivieron en la Ámsterdam en el último encuentro clásico, el cual no se pudo jugar.

Las redes sociales, sobretodo los hinchas de Nacional, mostraron su descontento con la reaparición de Juan Pedro Damiani debido a que entendían que el mandamás carbonero quería ejercer presión sobre el Tribunal de Disciplina. En cuanto a lo ocurrido el pasado domingo en el Parque Central con la suspensión del partido y la pena que merecería Nacional en este caso, el aurinegro subrayó que “tendrían que juzgarse de la misma manera los hechos y después legislar”. Además agregó: “Está bueno sancionar cuando los clubes tienen algo que ver, pero a nosotros nos generaron un tsunami deportivo, institucional y económico”.

Recordando los fallos en contra que sufrió Peñarol en el último semestre, Damiani puntualizó en el juego contra Rampla donde su club perdió los puntos debido a que antes del final de la primera mitad, en un partido en juego, en un baño de la Ámsterdam un hincha baleó a otro: “Si a nosotros nos castigaron por una norma que está mal (…) Con Rampla no éramos locatarios ni responsables de la situación”, aseguró. “Con este criterio, en vez de contratar jugadores hay que contratar gente que agreda a los boleteros o haga cosas y ganás un campeonato”, concluyó.

“3 o 4 participaron”

Quien también opinó al respecto del posible fallo del Tribunal de Disciplina fue el dirigente mirasol Rodolfo Catino quien dijo que “Peñarol no se tiene que meter en este asunto. Los que van a decidir son los tribunales de la AUF”. De todas formas, y marcando la cancha el directivo recordó las declaraciones públicas de sus pares de Nacional: “Yo escuche a Turcatti y a Pena decir que eran 3 o 4 los que habían participado en el hecho”.

Finalizando Catino opinó sobre la decisión de suspender el partido por parte de la Intergremial, entendiendo su postura pero indicando que puede generar perjuicios para adelante: “La Intergremial está en todo su derecho de suspender el partido. Esto nos puede traer problemas a futuro”.