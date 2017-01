Por: Marcelo Hernández

Tras siete años sin editar un disco, el multiinstrumentista, cantante e ícono del rock argentino, David Lebón lanzó el año pasado “Encuentro Supremo”, en el cual mantiene su estilo inconfundible, potente en los temas más rockeros, emotivo en otros pasajes y siempre con su propio sello, su brillante voz y sus dedos prodigiosos.

En este contexto, Lebón vuelve a Uruguay para presentar este flamante álbum y además repasar su carrera con alguno de sus clásicos.

Los encuentros serán hoy 19 de enero y mañana 20, a partir de las 22.30 horas, en el festival musical “Medio y Medio”, que se lleva a cabo en el emblemático lugar ubicado en “el lomo de la ballena”, en Punta del Este, y en el marco del ciclo “Próceres del rock”, que también tendrá este sábado y domingo a Fabiana Cantilo.

En lo que respecta con “Encuentro Supremo”, el mismo fue editado el 25 de noviembre de 2016 y se trata de un álbum rockero con 12 canciones; 11 inéditas y un homenaje a su amigo Luis Alberto Spinetta con una emotiva versión del clásico “Laura Va”, de Almendra. Participan como invitados Marcela Morelo y Dhani Ferrón (Los Amigo).

En el primer single, “Juntos”, el artista desnuda su alma contando en primera persona como “después de todo” se puede aceptar cambiar para estar mejor.

Antes de tocar hoy en el Este, Lebón hizo un breve pasaje por Montevideo, donde dialogó con LA REPÚBLICA.

Siempre se les pregunta a los artistas como fueron sus inicios con la música, y esta pregunta tiene un matiz ¿qué llegó primero, vos a la música o la música a vos?

Me parece que los dos a la vez. Como cualquier chico, jugaba con juguetes, pero cada vez que escuchaba algún disco, entraba, bailaba, escuchaba y hacia payasadas.

¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico?

Se escuchaba buena música. Los Plateros, Billy Holliday, Frank Sinatra. Toda buena música.

¿Son artistas que han influenciado en tu música para siempre?

Creo que más que nada me influenció mi vieja, con la música que escuchaba. Ella permitió que entraran en mi vida Los Beatles cuando no eran convenientes, o la gente en los EE.UU. no los entendía. Me ayudó mucho en mi carrera musical mi mamá.

¿Desde chico, por lo que decís, escuchaba básicamente rock. Es por eso que tu música se encaminó para ese lado?

Mi música tiene mucho de rock normalmente, pero también hay lentos, baladas, porque me gustan mucho. Los Beatles hacían música así, como ‘Michelle’ o ‘Yesterday’, y después tocaban un rock.

¿En lo qué hacés hoy, a nivel musical, cuánto tenés de lo que hacías en los 70’, 80’, 90’ de esa efervescencia que viviste?

Me dejó experiencia. Fui refinando la composición y aprendiendo a tratar de no copiar mucho, y buscar ser yo mismo. Esto lo digo ahora porque en el momento no lo sabía. Si trataba de ser distinto y no parecerme a otros. Me salió bastante bien, y por eso estoy contento.

-¿Qué escuchás hoy en tu casa, auto, computadora?

Normalmente no escucho música en casa, sólo en el viaje en casa. Es mi trabajo. También tengo cinco hijos y siete nietos y trato de disfrutarlos al máximo. También tengo otras cosas para hacer.

Si voy a festivales donde tocan los chicos nuevos. Todo va a avanzar y van a haber bandas buenísimas. En este momento no hay nada que me conmueva. Si me gusta lo que hacen ‘Los Tipitos’ o ‘Divididos’ o ‘La Berizo’. Van a crecer porque son jóvenes.

¿Y de la música uruguaya que ‘tenés’?

Me gustan los hermanos Ibarburu, que uno es baterista y otro guitarrista, que son lo más. El ‘Negro’ Rada, con quien grabamos un disco juntos en Buenos Aires. Siempre escucho mucha música uruguaya.

¿En qué etapa de tu vida musical te encontrás?

Ahora estoy tocando y aprendiendo a tocarlo, a este disco nuevo ‘Encuentro Supremo’.

¿Pensás hacer cosas nuevas o seguir con lo que venís haciendo?

Ir por lo mismo, aunque siempre cambio un poquito. Es lo que me sale. No me meto a cambiarlos o hacer arreglos diferentes.

¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a ver tus toques en ‘Medio y Medio’?

Con amor y buena onda. Y de música va a haber de todo. Del disco nuevo, de los clásicos, de Serú Girán, míos de solista, un poco de todo. La idea es ir a disfrutar.

Su historia

Nació en Buenos Aires el 5 de octubre de 1952. Se integró como bajista en el grupo Pappo’s Blues en 1970, registrando al año siguiente un exitoso álbum.

Luego es convocado para tocar la guitarra en una producción de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll.

En 1971 fue baterista de Color Humano, grabando el álbum debut del grupo. También fue bajista de Pescado Rabioso, el grupo de Luis Alberto Spinetta; y en 1973 lanzó su primer álbum homónimo, como solista, que contiene temas como “32 macetas” y “Dos Edificios Dorados”. El mismo año tocó la guitarra para Sui Generis.

En 1974 formó Lila, su propia banda; luego participó de “La Biblia”, el disco de Vox Dei y regresó a Pappo’s Blues y La Pesada. Entre 1978 y 1982 se integró a Serú Giran, junto a Charly García, Pedro Aznar y Oscar Moro; aquí fue distinguido como “Mejor Guitarrista”.

Mientras tanto, en 1980, salió su segundo álbum, “Nayla”, en el que colaboraron Aznar, Moro, Raffanelli y Diego Rapoport. Tras realizar en 1982 “El tiempo Es Veloz”, surge su cuarto álbum: “Siempre Estaré”, con éxitos como “El Rock de los Chicos Malos” y “Quiero Regalarte Mi Amor”.

En 1984 editó “Desnuque”, con los temas: “Qué te pasa, Argentina” y “Hacelo Hoy Conmigo”. El próximo año realizó su sexta placa, a la cual llamó “Si de Algo Sirve” y en el ’86 grabó “7×7”. De todos sus discos, tres tuvieron poca difusión: “Nunca Te Puedo Alcanzar” (1987), “Contactos” (1989) y “Nuevas Mañanas”(1992).

Luego del reencuentro de Serú Giran en 1992, grabaron tres discos, de los cuales dos fueron en vivo. En 1999 editó “Lebón En Vivo, En el Teatro Coliseo”.

En 2001 llega el doble CD “Obras Cumbres”. En 2003 edita “Yo Lo Soñé”.

En 2007 graba un show en vivo junto a Pedro Aznar y lo edita en un doble CD: “Aznar – Lebón/ND Ateneo”.

En 2009, Lebón regresa a las bateas con su nuevo material “Déjà Vu”.

Discografía

Con Pappo’s Blues

Pappo’s Blues Volumen 1 (1971).

Pappo’s Blues Volumen 4 (1973).

Con La Pesada

Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll (1971).

Buenos Aires Blus (1972).

Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll Volumen 4 (1973).

Color Humano

Color humano (1972).

Pescado Rabioso

Pescado 2 (1973).

Con Lila

Amanece la verdad / Ah Maharaj Ji (simple, 1975).

Con Polifemo

Polifemo (1976).

Volumen 2 (1977).

Con Billy Bond and the Jets

Billy Bond and the Jets (1979).

Con Serú Girán

Serú Girán (1978).

La grasa de las capitales (1979).

Bicicleta (1980).

Peperina (1981).

No llores por mí, Argentina (1982).

Serú ’92 (1992).

En vivo (1993).

Yo no quiero volverme tan loco (2000).

Con el dúo Aznar / Lebón

Aznar / Lebón Volumen 1 (2007).

Aznar / Lebón Volumen 2 (2007).

Como Solista

David Lebón (1973).

Nayla (1980).

El tiempo es veloz (1982).

Siempre estaré (1983).

Desnuque (1984).

Si de algo sirve (1985).

7 × 7 (1986).

Nunca te puedo alcanzar (1987).

Contactos (1989).

Nuevas mañanas (1991).

En vivo, en el Teatro Coliseo (1999).

Yo lo soñé (2002).

Desnuque II (2005).

Déjà vu (2009).

Encuentro supremo (2016).

“Encuentro Supremo”

David Lebón: Voz y Guitarra

Leandro Bulacio: Teclados

Daniel Colombres: Batería

Roberto Seitz: Bajo

Gustavo Lozano: Guitarras

Invitado: Daniel Ferrón en voces

Arreglos y Dirección: Lebón / Bulacio

Grabado en Estudios ION: bases, arreglos y orquesta

Estudio Bulo: voces y guitarras

Mezclado en Nómade Mix

Masterizado en South San Francisco, California, USA

Lista de temas

1 – Último viaje

2 – Encuentro Supremo

3 – Juntos

4 – Las cosas que dijiste

5 – Está todo bien

6 – Perro negro

7 – Latin Rumba

8 – Te amo a pesar de todo

9 – Todo crece

10 – Volver a cuba (Invitada: Marcela Morelo en voz)

11 – Dr. Rock

12 – Laura va