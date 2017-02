El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, brindó su primera entrevista luego de ser diagnosticado de cáncer de colón. El popular artista eligió a la revista XL Semanal para hablar de su enfermedad y sorprendió con algunas reflexiones.

“El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy”, reveló.

Donés dijo que actualmente disfruta a pleno de la relación con su hija Sara de 12 años y de todas aquellas actividades que lo hacen feliz.

“Yo estaba metido en una bola e iba a toda hostia en una tabla de surf encima de la ola. Entonces, me caí. En los últimos ocho años ha habido muchos conciertos, muchos discos, me iba de cojones… Pero, tío, ¿y tu vida? Esta hostia que me ha dado el cáncer me ha hecho volver a la vida”, reflexionó.

El cantante de los recordados hits como “La flaca” y “Bonito” recordó una emotiva experiencia que tuvo luego de una sesión de quimioterapia: “Recuerdo que un día, después de la quimio, no podía apenas andar, pero me fui a un prado con mis dos perros. Me cansé mucho, me tumbé en la hierba y me dormí. Desperté una hora después y la sensación que tuve en ese momento fue maravillosa.

Me daba el sol en la cara, sentí bienestar y placer. Hacía lustros que no tenía una sensación igual. Los perros estaban echados a mi lado, esperando a que me levantara. No puedo explicar la emoción tan enorme que tuve en ese instante: es inexplicable. Si no tuviera cáncer, no disfrutaría de estas emociones”.

Pau Donés subrayó que aunque los médicos le dan bajas expectativas (20 % de probabilidades de vivir más de 5 años), él no pierde las esperanzas: “¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. No te cortes, pregúntame a saco: y si se me reproduce, ¿qué? ¡Pues chapa y pintura! Y si me voy, ¿qué? ¡Pues a otra cosa, mariposa! A mí también me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”.

El músico dijo que tiene como objetivo transformar la idea negativa que la mayoría de las personas tienen sobre el cáncer. “Al cáncer hay que darle visibilidad. Me interesa desestigmatizar la enfermedad. Pero no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es. No sé si me voy a salvar, pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo y para explicar de qué va el asunto”, finalizó.