Hoy a las 15:30 hs, Danubio y Nacional disputan el partido más atractivo de la fecha

El partido más prometedor de la segunda fecha del Torneo Clausura saldrá a escena a las 15.30 horas, cuando Danubio recibirá a Nacional en Jardines del Hipódromo. Ambos ganaron en la primera etapa, lo que no hace más que añadirle atractivo al esperado duelo, que será arbitrado por Esteban Ostojich, Richard Trinidad y Carlos Barreiro.

“Se viene un equipo complicado y de visita. Lo vi en muy buena forma en el cuadrangular, pero nosotros trataremos de mantener ese ritmo de victorias en canchas que no son el Centenario y Parque Central que hemos logrado y con eso seguir al frente”, manifestó Martín Lasarte.

Vale mencionar que el triunfo de Defensor hizo que los “tuertos” alcanzaran a los albos en la Tabla Anual, lo que incrementa la necesidad de ganar para recuperar el liderazgo.

Cambios obligados

El entrenador no podrá repetir el equipo que goleó a Juventud en el debut. Como todo el mundo sabe, Rodrigo Aguirre sufrió un esguince que lo transforma en una sensible baja. La vacante en ofensiva será ocupada por Hugo Silveira, quien usualmente ha sido el elegido del DT para reemplazar al goleador tricolor.

La otra variante que tiene en mente Lasarte es el regreso de Jorge Fucile, quien se recuperó de la lesión sufrida durante la Copa de Campeones Uruguayos (cuadrangular veraniego que sirvió de preámbulo al Clausura), participó del táctico durante la semana. Si no se resiente, será sueño del lateral derecho. En caso contrario, Álvaro González volverá a calzarse el traje de “4” y Gonzalo Porras llenaría el espacio que el “Tata” dejaría en el mediocampo.

De modo que la oncena sería: Esteban Conde, Jorge Fucile, Agustín Rogel, Diego Polenta, Alfonso Espino, Álvaro González, Diego Arismendi, Sebastián Rodríguez, Tabaré Viudez, Hugo Silveira y Sebastián Fernández.

Completan el plantel tricolor Luis Mejía, Erick Cabaco, Alex Rolin, Gonzalo Porras, Gonzalo Bueno, Leandro Barcia, Martín Ligüera y Kevin Ramírez. Uno de los mencionados quedará fuera del banco de suplentes.

“Danubio juega bien al fútbol”

Sebastián Rodríguez está en un gran momento. Se afianzó en la titularidad, y lleva varios partidos siendo la pieza más regular del mediocampo. “Crep que estoy en mi mejor momento. El jugador lo que necesita es continuidad, ahora Martín me está dando la posibilidad de jugar y después de llevar 5 o 6 partidos de titular, estoy llegando al mejor nivel que puedo tener”, consideró.

A horas de una dura prueba, el volante consideró en Radio Universal que Nacional enfrentará “Un rival que juega bien al fútbol y más en su cancha”. “El equipo está bien, pero somos conscientes que tenemos un partido complicado en Jardines”, agregó.

Respecto al hecho de jugar fuera del Parque Central o el Estadio Centenario, recintos a los que los tricolores están mucho más acostumbrados que las “canchas chicas”, indicó: “Es verdad que los equipos grandes sufren cuando salen. Este año nos encargamos de que las cosas no sean así, en el Trócolli, Viera, en el mismo Jardines. Sabemos que será un partido muy difícil, Danubio es un equipo que juega muy bien al fútbol y en su cancha se hace muy fuerte”.

“Somos Nacional, vamos a salir a la cancha a ser protagonistas, hacernos de la pelota y manejar las acciones”, finalizó.

Una prueba de fuego

Danubio viene en ascenso. Tras un primer semestre peor de lo esperado, los franjeados parecen estarse reencontrando con el camino correcto. La goleada ante Peñarol en el amistoso y el contundente triunfo en el debut con River alimentan la confianza de un equipo que puede confirmar que pasó la página haciendo un buen partido ante Nacional.

El de hoy será el primer partido tras la partida de Marcelo Saracchi, quien partió a River Plate de Argentina.

Aunque el equipo no fue confirmado por Gastón Machado, todo hace pensar que estará compuesto por Federico Cristóforo, José Luis Rodríguez, Gastón Bueno, Damián Malrechauffe, Matías Pérez, Agustín Peña, Ribair Rodríguez, Gonzalo González, Tabárez, Pablo Silva y Abdiel Arroyo.

De modo que están todos los ingredientes en orden para que Nacional y Danubio ofrezcan un partidazo.

FICHA DEL JUEGO:

Escenario: Jardines del Hipódromo. Hora: 15.30.

Árbitros: Esteban Ostojich, Richard Trinidad y Carlos Barreiro.

DANUBIO:

Federico Cristóforo

José Luis Rodríguez

Gastón Bueno

Damián Malrechauffe

Matías Pérez

Agustín Peña

Ribair Rodríguez

Gonzalo González

Marcelo Tabárez

Pablo Silva

Abdiel Arroyo

DT: Gastón Machado.

NACIONAL:

Esteban Conde

Jorge Fucile

Agustín Rogel

Diego Polenta

Alfonso Espino

Álvaro González

Diego Arismendi

Sebastián Rodríguez

Tabaré Viudez

Hugo Silveira

Sebastián Fernández

DT: Martín Lasarte.