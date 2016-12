La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correcional confirmo el procesamiento de Daniel Passarella, ex dirigente de River por la reventa de entradas que se llevó a cabo durante los cuatro años de mandato del Káiser en el club de Núñez (2009-2013).

En diferentes escuchas de la causa, confirmaron el vínculo dirigencial con los barras y llevaron así al delito de “administración fraudulenta en calidad de coautores y partícipes necesarios”, a 16 personas: la cúpula dirigencial de Passarella, barrabravas y empleados de la empresa que se encargaba del canje de las entradas.

Daniel Alberto Passarella (ex presidente), Diego Andrés Turnes (ex vice), Daniel Alfredo Bravo (ex secretario), Hugo Pedro Carreras (ex protesorero), Daniel Alejandro Mancusi (ex vocal), Gustavo Adrián Poggi (encargado del departamento de socios), Eduardo Omar Rabuffetti (ex vocal) y Esteban Julio García, fueron procesdos “en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautores”, dice el escrito firmado por Ricardo Matías Pinto, Mirta L. López González y Mauro A. Divito, jueces de la cámara.

Los otros involucrados en el procesamiento son de la barrabrava, un gerente de la empresa de canje de entradas, dos oficiales y dos particulares, por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipes necesarios”.

Estas 16 personas vinculadas a River entre 2009 y 2013 no sólo quedaron procesadas: además fueron embargadas por un millón de pesos cada uno.