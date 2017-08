Damiani: “Siempre es importante ganar un partido de atrás”

Compartir Tweet



WhatsApp





El presidente de Peñarol se refirió a la victoria conseguida anoche ante los negriazules. “Siempre es importante ganar de atrás. El equipo mantuvo el orden y se ganó con un gol de Palacios, lo que también es algo positivo”, consideró.

Sobre el gol de Palacios y su decisión de apostar por él, indicó: “Esto es muy dinámico. Yo creía que Palacios debía tener la oportunidad de jugar. Por suerte hizo un gol, sabemos que es un jugador con gol”.

Además, dijo: “Me gustó mucho Maxi, me gustó Vatri, también Gargano”.

Por último, se refirió a la decisión de los jugadores de no concentrar para el partido con Liverpool por las deudas que mantiene el club: “No tengo nada para decir. Respetamos las decisiones de los jugadores. Nosotros estamos en falta. Esto no es un problema económico, sino financiero.

Pero esta semana nos entrará el dinero de Nahitan. Esta semana se va a solucionar el tema. Sabemso que el club va a ser ordenado para quien llegue a la presidencia”.