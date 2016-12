Además de los contratos que finalizan y no serán renovados (solo Marcel Novick continuará en el club de los que terminan su relación con Peñarol el 31 de diciembre), hay algunos jugadores que no entrarán en la consideración de Leonardo Ramos pese a tener contrato. En esta categoría entran Bressan, Andrés Rodales, Gastón Rodríguez y Nicolás Albarracín.

Sin embargo, desde el club aclaran que en el caso de los dos últimos mencionados, continuarán en la institución y, salvo que aparezca una seductora oferta del exterior, estarán en la pretemporada que se pondrá en marcha el 3 de enero en Los Aromos.

La institución, con Juan Pedro Damiani a la cabeza, no está dispuesta a dejar de lado a dos futbolistas cuya incorporación exigió un gran esfuerzo económico. De hecho, Peñarol tiene parte de la ficha de ambos, y no quiere desvalorizarlos dejando de lado. Claro que la decisión de si juegan o no será exclusivamente de Leonardo Ramos, pero de parte del club la postura es clara: deben estar en el plantel a menos que los contrate otro equipo.

En el caso de Nicolás Albarracín, esa posibilidad está más latente, ya que Deportivo Cali está muy interesado en contratarlo. “Está bastante fuerte el interés”, dijeron desde la interna del club.

La perspectiva de Leo

Aunque trascendieron los nombres de los futbolistas que Ramos no tendrá en consideración, él no habló públicamente al respecto. Consultado sobre el caso de Albarracín, dijo en “Último al arco”: “Lo de Albarracín no salió de mi boca. Una sola vez arme una lista de jugadores que no iba a tener en cuenta. Los dirigentes no me dejaron decírselo a mí en la cara, y eso no me gustó. Llegado el momento, hablaré con ellos de frente”.

“A las personas que no vayan a estar, se los voy a decir directamente”, insistió, apegándose a su estilo directo. “Si un jugador pertenece al club, todo es conversable. Tengo total libertad del club para hacer lo que considere mejor”, añadió.

Otro rumor que surgió en las últimas horas se refirió a un interés por Camilo Mayada, a quien Ramos tuvo en Danubio y hoy está en River de Argentina. El DT mirasol lo desmintió: “Nunca hablé con Mayada sobre la posibilidad de que venga a Peñarol. Es un jugador que me gusta, pero hoy está en un club muy importante, en que está muy bien visto”.