Juan Pedro Damiani manifestó no haber tenido algún contacto con los barrabravas de Peñarol: “Conmigo no tenían posibilidades de nada porque estaba convencido de que había que terminar con toda esta gente”, señaló.

Peñarol ha tenido infinidad de sanciones económicas, quita de puntos y partidos a puertas cerradas por incidentes. Los motivos de la cantidad de violentos en el club para el mandamás carbonero es por tener la hinchada más grande del país: “Queremos que se legisle sobre este tema.

Peñarol por ser el club con más publico en este país va a tener los mejores científicos, rabinos, curas, pero también la mayor cantidad de delincuentes, porque es un tema de escala”. Además agregó que no hizo el estadio para “el ‘Boli’ (hincha de Peñarol que en el baño de la Ámsterdam recibió dos balazos) y todos esos mugrientos. Si alguien hace un estadio de ese tenor es para traer a la familia”, dijo en Sport 890.

“El fútbol es víctima de esta situación. Si mandaban desde la cárcel y el gobierno no lo podía parar, que pretenden de los dirigentes”, añadió, mientras que respondiendo a sobre las entradas de favor que le llegaban a los barras, dijo: “¿El problema crees que estaba en las entradas? Nacional tiene un costo elevado porque en vez de pagarle con entrada les paga con especies, con sueldo”.

“No era el momento del Tony”

Dentro de las opciones que manejaba Peñarol para que tomara la Gerencia Deportiva antes de confirmar a Gonzalo De Los Santos, Antonio Pacheco tenía la prioridad. Pero esa cualidad de ser el candidato, después de una reunión entre el presidente y el último ídolo carbonero, se cayó: “Después de la reunión me di cuenta que no era el momento del Tony. Se podía pensar que nosotros nos estábamos aprovechando de su idolatría para este momento difícil de Peñarol. Fue una decisión personal mía. No lo quería exponer. Me pareció francamente que no era el momento. Está pasando por un momento fantástico de su vida”.

En cuanto al “Gaucho” De Los Santos aseguró: “Gonzalo en cambio ya venía con algunos años más de preparación y creo que hicimos una buena conjunción en la parte deportiva”.

Cebolla en evaluación

Cristian Rodríguez es una de las prioridades de Peñarol pensando en el 2017. Son diferencias económicas las que aún no hicieron llegar al “Cebolla”. “Es un jugador que interesa, pero acá tenemos condiciones económicas y los compañeros de la comisión de pases y contrataciones están evaluando lo que podemos pagar. Deberíamos hacer un contrato con etapas, con objetivos cumplidos. Si Cebolla rinde lo que puede rendir, y Peñarol es campeón de la Libertadores o hace una muy buena Libertadores y gana el Campeonato Uruguayo, esos contratos son muy baratos”, manifestó Damiani bajándole trascendencia al tema.

Juan Pedro le pasó la mano por el lomo a Casal

“El fútbol se ha asimilado cada vez más a Hollywood. Paco (Casal) es una persona extremadamente inteligente, despegada del resto, amigo de sus amigos”, dijo el presidente de Peñarol. Además agregó: “Increíblemente es una persona a la que no le interesa el dinero, porque en la vida diaria de él no tiene grandes autos ni grandes casas.

Tiene un poder que tampoco lo ejerce, es un caso muy especial y es raro porque los medios de comunicación tienen un valor estratégico enorme: yo creo que una persona que tiene medios de comunicación o el poder que tiene con los medios -porque el tener el fútbol es un valor diferencial-, no los usa porque siempre es cuestionado en los medios de comunicación, es un caso muy especial”. Ante las críticas a Casal, Damiani concluyó: “Parece que todo lo que hiciera él está mal”.