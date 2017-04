El humorista argentino Dady Brieva expresó públicamente su deseo de que la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabece una lista en las próximas elecciones en la vecina orilla.

“Me imagino a Cristina volviendo y que los que están ahora no vuelvan más”, afirmó el actor en una entrevista con el programa Crónica Anunciada, de la emisora argentina FM La Patriada.

Sin destacar a otro político dentro del peronismo, el integrante del recordado grupo humorístico Midachi agregó: “Si no es Cristina, no destaco a otra figura política en el escenario actual”, analizó.

Consultado sobre “la grieta” que se dice hay en la Argentina, Dady Brieva opinó: “Es un nombre que yo no comparto, está en desuso. Para mí es un invento de marketing para vender entradas. No me van a venir a decir qué pasa ahora, que viene pasado desde el año 55. Lo que llaman grieta, arriba no lo es tanto, es todo político”, analizó.

“De todas maneras a Cristina la veo recontra fuerte, la veo intransigente como a mi me gusta. No tranza con nadie”, aseguró Dady sobre una posible candidatura de la ex presidenta a la Cámara Alta.

El humorista aprovechó la entrevista para expresar cómo le gustaría ver a la Argentina de los próximos años.”Me imagino a nosotros, me imagino a Cristina volviendo con un proyecto para 16 años. Nosotros, de nuevo. Yo quiero que ganemos y tomemos el poder, y que quienes están ahora en el gobierno no vuelvan más y punto”.