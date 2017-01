Martín Lasarte se refirió a la posible llegada de Ronaldinho, asegurando que si se concreta “vamos a sacarle el mayor provecho posible”. Si bien aseguró no querer ilusionarse, alimentó las esperanzas de los hinchas asegurando que “da la sensación que va tomando forma”.

Si bien el rumor parecía no ser más que eso, José Luis Rodríguez confirmó las tratativas para traer a Ronaldinho a Nacional, se tuvieron conversaciones con el representante del futbolista, y la ilusión del hincha crece. Puertas para adentro, el plantel habla de la posible llegada del 10, mientras que el entrenador, Martín Lasarte entiende que en cuanto a las negociaciones “Da la sensación está encaminada”.

“Me hicieron un comentario muy anterior en el tiempo como una idea”, dijo el entrenador de Nacional al respecto de la posible llegada de “Dinho”. “Es una situación que tiene varias aristas y capaz que no soy el más adecuado para explicarlo porque engloba no solo lo deportivo sino también el marketing, la publicidad y la imagen del club y es cierto que tal vez nuestro fútbol no está preparado para que llegue un jugador así, agregó.

El entrenador aseguró que no se hace ilusiones de poder contar con el brasilero, pero entiende que “Nacional está haciendo esfuerzos y buscando otros parámetros como para poder traerlo. Si es así en lo deportivo vamos a buscar sacarle el mayor provecho posible. No me hago ilusión, es algo que está ahí y da la sensación que va tomando forma, pero nada más que eso”.

Alexis Rolín e incorporaciones

La recuperación de Alexis Rolín demandará más tiempo del pensado. El jugador, que fue operado de meniscos en noviembre y que cuando llegó aseguró que los médicos le habían indicado que en 15 o 20 días estaría al 100%, tendrá que esperar más tiempo, y recién para la tercer o cuarta fecha del Apertura 2017 estaría en la cancha.

El entrenador tricolor se refirió a la falta que le hará Rolín, lo cual dificulta lo planeado pero “siempre hay cosas que se pueden ir haciendo teniéndolo en el plantel, como hablar del orden en cancha. Demorará un poco más de lo pensado.

Al respecto de las salidas de jugadores del plantel, el DT aseguró que “me preocupa la salida de cualquier jugador antes del 31 de enero. Los jugadores quieren encontrar una situación a nivel económico mejor y es entendible, no a nivel de equipo porque sería difícil un lugar mejor que este”. Pero para Lasarte “es relativo el pase de los días. Pasan los días y siguen acá, pero puede que estemos más cerca de que se vayan”.

En cuanto a la suspensión del cuadrangular, que dejará al país sin clásico de verano, el entrenador manifestó: “Desde el lugar de los amistosos estamos igual, dos partidos con Olimpia y en principio estaríamos cerrando con Rosario Central. El único cambio es que íbamos a estar 8 días en un sitio y podíamos alternar al equipo dejar de entrenar. Ahora hay que planificar, viajar con unos, dejar a otros. Hay que buscar una alternancia para jugar cada partido. En lo demás esta bueno, son tres partidos importantes”.

En cuanto a las incorporaciones, Martín Lasarte indicó que está tras los pasos de un “centrodelantero que falta, quizás de características complementarias a Hugo (Silveira). La situación del central nos pone en un lugar de pensamiento, estamos analizando por las dudas. Por ahí faltaría y otro jugador de otras características. Un zurdo, un interno por si a Kevin (Ramírez) le pasa algo o se marcha”.

Al respecto del delantero, lo cual pidió en el último periodo de pases no llegó pese a su pedido, el entrenador dijo que “es la situación que mas nos apremia pero es la situación es la más compilada. Un delantero de experiencia con talento es caro y la verdad Nacional no está para asumir un reto económico muy alto. Por eso hay que buscar variantes. Veremos con el correr de los días.

Concluyendo el entrenador se refirió a los seis juveniles que se sumaron al plantel para entrenar con el primer equipo: “Le daremos la chance de que experimenten con el primer equipo. Vienen a cumplir un periodo, un proceso, será difícil que todos se queden, puede que no se quede ninguno. Esta bueno que tengan esa posibilidad”, dijo el DT que en el último semestre no ascendió a ningún juvenil.