Detalles de las “criaturas” que casi se comen a un joven en Australia

La sociedad Museums Victoria, que opera tres importantes museos estatales, ha resuelto el misterio de las ‘criaturas’ carnívoras que se dieron un festín el pasado sábado a costa de las piernas de un joven australiano de 16 años en una playa de Melbourne. La bióloga marina Genefor Walker-Smith identificó a unos pequeños crustáceos conocidos científicamente como anfípodos lysianassid.

Tras examinar varias criaturas recogidas por el padre de la víctima, la especialista señaló que las pulgas son “carroñeros naturales” que muerden, pero no suelen provocar el tipo de lesiones sangrantes visibles en los pies y piernas de Sam Kanizay. Pero la experta ha dejado claro que estas criaturas marinas no son venenosas y, por tanto, no causarán un daño duradero en el organismo del adolescente.

Además, la entidad Museums Victoria sostiene en un comunicado publicado en su página de Facebook que es posible que los anfípodos contuvieran anticoagulante en su organismo, “lo que explicaría la incapacidad [del joven] para detener la sangre”. Esta salía sin parar de sus extremidades. Asimismo, la organización señala que la baja temperatura del agua en la que se bañó Kanizay durante una media hora puede explicar por qué el adolescente “no sentía las picaduras”. Sam Kanizay vio la aparición de heridas sangrantes en sus dos piernas mientras nadaba en la playa Dendy Street de la ciudad de Melbourne.

El padre del adolescente, Jarrod Kanizay, capturó algunos insectos y les dio carne para observar su comportamiento. “Han succionado de ella toda la sangre”, remarcó. Además, el padre del joven grabó un video de estos insectos devorando trozos de carne.