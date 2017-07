Diego Maradona fue acusado de acoso sexual por una periodista

Compartir Tweet



La youtuber y presentadora estadounidense Stevie Ryan ha sido encontrada muerta a los 33 años en su casa de Los Ángeles, California. Todo indica que se trataría de un suicidio.

De acuerdo a la revista People, la oficina forense de Los Ángeles dio a conocer que la causa de muerte fue catalogada como suicidio por ahorcamiento.

Ryan se hizo famosa por su canal de YouTube, donde creó personajes de humor como Little Loca. Además, gracias a sus parodias de celebridades como Justin Bieber y Lady Gaga consiguió un programa de sketches llamado Stevie TV en el canal VH1.

También fue guionista, productora y presentadora en otros programas, como el talk show Sex with Brody, junto a Brody Jenner, hermanastro de las famosas Kardashian.

Poco antes de quitarse la vida, publicó un mensaje en Twitter sobre la muerte de su abuelo: “El hombre de mis sueños que ya solo veré en mis sueños. Nos vemos pronto”, expresó. Varios medios locales reportan que dos días antes de morir Ryan dijo que tenía miedo de caer en una angustia sin salida tras el fallecimiento de su ser querido. “Estoy preocupada de que esto me vaya a llevar a una depresión más profunda”, dijo.

“Tuve una invitación a la habitación. Fui con un amigo. Unos minutos más tarde, mi amigo se fue y Maradona cerró la puerta. Contestó preguntas primero y luego me empezó a molestar”, repasó, en declaraciones a Life.ru.

“Yo estaba en su habitación y simplemente llamó a la seguridad, me echó del sofá. No entendí qué paso”, declaró la mujer en el hotel, según un video divulgado por Life en el que no se ve a Maradona. Además, indicó que recibió una oferta de 500 euros, sin aclarar los detalles. Posteriormente, agregó: “Él intentó meterse conmigo. No pude llamar a la policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo”, agregó.

Nadolskaya indicó que no tuvo tiempo de retirar sus pertenencias de la habitación. “Pidan que me devuelva mis cosas”, solicitó a los agentes.

También, aclaró que no planea iniciar acciones legales. “No quiero su dinero, ni una disculpa. Ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más”.

Por su parte, el abogado de Maradona desmintió que haya ocurrido cualquier incidente y aseguró que después del evento de la FIFA su cliente se fue a dormir. “El tema es extraño, llama poderosamente la atención que la denunciante sea periodista, con contactos en la prensa local. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad y no pertenece a una denuncia penal o a un hecho concreto que haya existido”, expresó Matías Morla, defensor del argentino.

Además, aseguró que Nadolkaya tiene en su historial dos denuncias por acoso contra políticos rusos.