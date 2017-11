Compartir Tweet



WhatsApp





La senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier pidió que temas como trata y tráfico de personas formen parte de la “currucula académica” porque “si a nivel de la educación no generamos las condiciones para que cada niño o niña tenga capacidad de respuesta frente a algunas situaciones de amenazas, estaremos perdiendo posibilidades siendo estériles”.

El 51% de las víctimas de trata son mujeres, aumentando en los últimos años la cantidad de hombres victimas de este delito: del 13% que había en 2004, pasó al 21% en 2014. El aumento responde al incremento del trabajo esclavo. A su vez o que preocupa enormemente es el número de niños, niñas y adolescentes que lo sufren: “20% del total de las víctimas de trata son niñas y 8% son niños”. Los explotadores son 63% hombres y 37% mujeres.

En su intervención sobre este tema, la senadora Mónica Xavier reconoció cuestionarse “cuánto tiempo tiene que pasar para acumular la información, para definir las políticas, para sensibilizar a las autoridades y para dar una respuesta integral del Estado”, recordando que en 2008 “tipificamos los delitos de trata y tráfico de personas”. Si bien reconoce que “avanzamos, pero uno no puede dejar de pensar en todas las víctimas que estuvieron desprotegidas de marcos legales que hubieran dado respuesta a sus situaciones.

A su vez la legisladora socialisa señaló que hay un aspecto que particularmente la preocupa, y es “la educación”. “Cuando tratamos estos temas siempre está en cuestión quién debe decirles a nuestras niñas y niños que estas situaciones existen y quién los empodera para responder cuando no hay un adulto que los ayude o cuando el Estado no se entera de la situación. Entonces, me parece clave que nosotros digamos que estos temas tienen que formar parte de la currícula académica en todos sus niveles, que estos temas tienen que estar incluidos en la capacitación de nuestros profesionales en educación, porque podemos tener mucho marco legal y mucha política pública, pero si a nivel de la educación no generamos las condiciones para que cada niño o niña tenga capacidad de respuesta frente a algunas situaciones de amenazas, estaremos perdiendo posibilidades siendo estériles”, añadió. Dicho esto, Xavier indicó que “lo importante es corregir terminar con todas las vulnerabilidades y este tema no está aislado de la capacitación que se pueda obtener en el marco de la prédica de los derechos humanos en general, de la perspectiva de género, de la perspectiva generacional y de la diversidad”.

Sin dudas “cuando tratamos estos asuntos nos damos cuenta de lo importante que es que los marcos legales habiliten políticas públicas que a lo largo de la vida de todos nosotros den esa imprescindible protección en temas tan dolorosos como prevenibles. Actuemos con decisión”, concluyó.

Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata de Personas

El proyecto que consiguió la media sanción tras ser aprobado en el senado, crea, en su artículo número 7, el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. El mismo estará compuesto por el ministerio de Desarrollo Social, Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Defensa, Trabajo y Seguridad Social, representantes del INAU, Fiscalía de la Nacional, Poder Judicial, y tres sociedades civiles del Ejecutivo. Se busca que este Consejo articule y coordine acciones para el cumplimiento de la ley además de desarrollar acciones de prevención.