Cuento o realidad: Diez historias de terror

Es así, el miedo es quizás la emoción más poderosa después del amor que puede sentir el ser humano.

Cuando se es niño, las historias espeluznantes suelen ser las favoritas y la nota emblemática en toda pijamada. La oscuridad, a pesar de que aterra, ejerce una cierta fascinación en el hombre. Lo descocido definitivamente desconcierta, pero al mismo tiempo atrae.

Para todos los amantes del horror traemos una corta recopilación de diez historias reales que le helarían la sangre a más de uno. Quién se tomó el espeluznante trabajo de realizarla es la periodista Noris Argotte del portal “Noticias 24”.

La niña fantasma

Este hecho ocurrió durante una mañana de invierno en un vuelo que unía Europa con América. La azafata fue a la cabina de mando a ofrecerle al piloto la cabina de descanso, que estaba libre, para que pudiera dormir algunos momentos.

El piloto agradeció el gesto y se dirigió a la cabina a descansar, así que ingresó y al estar completamente oscura iba al tanteo, hasta que descubrió que en una de las literas había un bulto. Alumbró con la linterna y vio con asombro a una niña de unos 5 o 6 años durmiendo plácidamente. La arropó y salió del lugar procurando evitar hacer ruido.

Luego fue a conversar con la azafata para contarle lo que había pasado y esta le dijo que era imposible ya que no había niños en el avión. El hombre no lo podía creer, pues que había visto y tocado a la pequeña.

La azafata notó su preocupación y le señaló una pareja, diciéndole que se dirigían al entierro de su hija de 5 años y que el ataúd estaba en el depósito del avión. Pálido, se dirigió a la cabina pero no había nadie, entonces fue al baño a mojarse la cara y vio con sorpresa escrito en el espejo: “Gracias por arroparme”.

Un duende en mi habitación

Relato anónimo: “Esto sucedió cuando tenía 12 años, en una noche fría y cerrada, por eso que me acosté a dormir temprano. Estaba durmiendo plácidamente cuando un ruido extraño me despertó, por lo que miré por la ventana pensando que había sido el perro, pero este se hallaba durmiendo. Me volví a la cama y tras apoyar la cabeza en la almohada, vuelvo a escuchar el mismo ruido pero esta vez en mi propia habitación.

Allí me doy cuenta con terror que un pequeño ser de unos 70 cm de altura, estaba sentado en una silla jugueteando con unas extrañas luces de colores. Lo que más me aterrorizó fue su cara deforme (como si hubiera sido quemado), sus ojos amarillos y una diabólica sonrisa. Este enano estaba vestido con ropa color marrón y me miraba con desdén.

Intenté gritar pero algo me lo impedía, es como si me estuvieran agarrando del cuello, mientras que el enano comenzó a mover las esferas alrededor suyo cada vez más rápido. Me observaba mientras que yo intentaba gritar. Apenas podía moverme y finalmente con mucho esfuerzo pude gritar. La criatura me miró extrañada y se fue corriendo atravesando la pared, como si esta no existiera y tras de sí, las luces lo siguieron.

Cuando llegaron mis padres, alarmados por el grito, los tranquilice diciendo que había tenido una pesadilla”.

La muerte

Esta historia aconteció hace unos 30 años cuando una mujer con sus tres hijos se fueron a vivir a una casona antigua en diagonal al cementerio de una ciudad argentina. Era una fresca noche de julio cuando la mujer sintió un ruido en la calle y decidió espiar por un hueco en la ventana hacia fuera para ver lo que había pasado.

La calle estaba bien iluminada y pudo observar a una mujer de aproximadamente 1,5 m de altura, vestida completamente de negro dirigiéndose de la puerta del cementerio hacia la calle. En un primer momento pensó que se trataba de una vecina y cuando iba a gritarle qué hacía a esas horas (0.30 hs) por la calle, de repente sintió un escalofrío y decidió quedarse callada viendo como la mujer desaparecía en la oscuridad.

A los 5 minutos sintió como un auto venía a gran velocidad y que volvió a asomarse por la ventana solo para ver con terror cómo el auto iba a donde se había parado la misteriosa mujer y en ese mismo lugar chocó y causó la muerte instantánea del conductor. En ese mismo momento la mujer se dio cuenta de que la dama que había visto minutos antes era nada menos que “La muerte”, que venía a buscar a una víctima.

La habitación 407

Al parecer la historia de “El Resplandor” de Stanley Kubrik no es algo imaginado por la mente del director sino hechos reales acontecidos en la habitación 407 del hotel Stanley de la ciudad de Denver y que el propio director vivió en carne propia cuando estuvo alojado un par de noches en el lugar.

El hotel Stanley no ofrece a sus huéspedes la habitación mencionada ya que afirman que allí suele verse la presencia de un fantasma al que no le gustan las visitas. Se trataría del espectro del señor Dunraven, original dueño de los terrenos, que estafó a cientos de personas y fue ejecutado, por lo que se piensa que está condenado a vagar por la eternidad en busca de redención.

Según decenas de testigos las luces suelen apagarse y prenderse solas, la temperatura desciende bruscamente y elementos como lámparas o sillas se mueven sin que nadie las haya tocado. Incluso huéspedes de habitaciones contiguas suelen oír pisadas y llantos de niños en tanto que las mucamas que deben asear la habitación encuentran cosas revueltas sin que nadie haya estado alojado allí.

Otras historias refieren a que en esa habitación ocurrió un homicidio pero que no se dio a difusión para evitar pérdida de clientes o de fama del hotel.

El fantasma del parque

Esta leyenda sucedió en la localidad de Jaral del Progreso en México donde un intendente mandó a colocar varias bancas en un parque ubicado muy cercano a un cementerio.

El hecho fue que las bancas comenzaron a aparecer manchadas y rotas y por ello debió enviar a un vigilante para que las cuidara, pero lo llamativo del caso fue que todos los agentes enviados comenzaron a enfermarse luego de pasar una noche en el lugar.

Estos alegaban la aparición de un fantasma por lo que el intendente decidió cortar por lo sano y enviar a su policía de confianza, un hombre intachable: El chino Herrera. Como todos, el primer día se presentó a trabajar pero al día siguiente debió ser internando en el hospital donde antes de fallecer le contó a su jefe una historia aterradora.

Herrera afirmó que iba todo normal hasta la medianoche cuando comenzó a surgir una densa niebla y soplar viento frío, a la vez que le pareció escuchar el llanto de una mujer al final del parque. Se dirigió allí y en medio de la bruma divisó una silueta blanca, a quien le ordenó retirarse de lugar porque era muy tarde, pero no recibió contestación alguna. Luego vio que la mujer se dirigía al panteón pero que no movía las piernas, sino que flotaba a unos 30 centímetros de suelo. Acto seguido, el fantasma se abalanzó sobre el hombre con unos encendidos ojos rojos, lo que le provocó el desmayo, la internación y su posterior muerte.

La casa de los espejos

La casa de los espejos es una edificación ubicada en la parte antigua de la ciudad de Cádiz (España). Allí vivió hace mucho tiempo una familia integrada por los padres y su hija pequeña, a quien su padre, un capitán de barco, le traía un espejo cada vez que regresaba de un largo viaje.

El padre sólo tenía ojos para su hija y la casa fue llenándose de espejos hasta que la niña cumplió la mayoría de edad cuando su madre, un poco cansándose de tanto caprichos y otro poco por los celos que le provocaba la atención que su marido le dispensaba a su hija, decidió tomar una trágica medida: envenenarla.

En cuanto regresó su esposo le mintió al decirle que la joven había fallecido producto de una grave enfermedad. El hombre comenzó a llorar desconsoladamente hasta que vio reflejado en uno de los espejos el preciso instante en que su mujer asesinaba a su hija con un potente veneno.

La mujer fue encarcelada y el hombre desapareció. La casa quedó deshabitada aunque los vecinos afirman escuchar por las noches el llanto de una niña que reclama la presencia de su padre, justamente desde la habitación donde su progenitora le dio muerte.

La carreta fantasma

Esta historia se remonta a los comienzos del pueblo San José, donde vivía una bruja que un día se enamoró del joven más apuesto del lugar. El muchacho era muy afecto a la religión cristiana y no quería tener nada que ver con la bruja, pero esta valiéndose de sus artilugios logró engatusarlo y convertirlo en un ser similar a ella.

Nadie en el pueblo estaba de acuerdo con esta unión y mucho menos el párroco del lugar, quien condenó a ambos a sufrir en el infierno. El tiempo pasó y el joven se enfermó gravemente, solicitando a su mujer que le diera cristiana sepultura, pero el cura se negó aduciendo los pecados cometidos durante su vida.

La bruja enfadada manifestó que el entierro se haría “por las buenas o por las malas”, y, al morir su esposo colocó su cadáver sobre una carreta y se dirigió hacia el templo. Al llegar a la puerta el sacerdote perdonó a los animales por esa acción no así a la bruja y a su esposo, a quienes condenó por la eternidad a vagar en busca de redención.

Es por eso que en las noches más oscuras suele verse una carreta conducida por una mujer, llevando un cadáver en la parte trasera pero sin bueyes que la arrastren, reclamando su tan anhelada redención.

El bosque de los suicidas

El bosque de Aokigahara o Jyukai (Mar de Árboles), es un espacio verde ubicado en las faldas del monte Fuji, en Japón. Este lugar, de más de 3 mil hectáreas de extensión, es el sitio que eligen decenas de japoneses para suicidarse, alcanzando el record en 2002 con un total de 78 suicidios en su interior.

Desde la década del 70, ya existen patrullas dedicadas exclusivamente a recorrer su interior en busca de cadáveres y en la actualidad cerca de 300 personas se adentran para localizar cuerpos que no hayan sido descubiertos por guardias o visitantes.

La ciudad de Tokio está relativamente cerca y es de donde acuden la mayoría de los suicidas, ya que desean encontrar un buen lugar para poner fin a sus días. Pero el motivo mas importante es el económico ya que en la Tierra del Sol Naciente los gastos que provoca un suicidio los tiene que abonar su familia como por ejemplo si se arroja a las vías del tren, sus familiares tienen que hacerse cargo de los retrasos e indemnizar a la empresa. En cambio en el bosque esto es gratuito y no le ocasiona problemas a nadie.

También algunos afirman que en el bosque existe un centro magnético que atrae a los suicidas aunque estudios recientes han demostrado que no existe ninguna alteración magnética en el “Bosque de los suicidas”.

Aniversario de muerte

Liza era una joven de 20 años que se ganaba la vida cuidando niños durante las noches y en esta ocasión debía ir a la casa del matrimonio Smid, ya que estos debían pasar estar hasta la madrugada fuera de su casa. A Liza le encantaban las películas de terror y no le importaba que los niños la miraran junto a ella aunque esta vez fueron los niños Smid quienes insistieron en ver una película de miedo.

Obviamente a los pocos minutos los chicos se asustaron y decidieron irse a dormir, dejando a la niñera mirando la tele sola. Estaba en eso cuando tocan la puerta: se trataba de una mujer rubia de unos 40 años, que dice ser Cloe, la hermana de la dueña de casa y quería verla. Liza había visto una foto de la mujer en la sala de estar y la dejó pasar, deciden juntas terminar de ver la película.

Al finalizar la cinta, la mujer afirma que tiene que irse ya que no puede esperar más pese a la insistencia de Liza, esta la observa cuando desaparece en medio de la neblina.

Cuando regresa el matrimonio, la joven le pregunta como había estado la fiesta, a lo que la señora Smid responde que no fueron a fiesta alguna sino al aniversario de la muerte de su hermana Cloe, que había muerto justamente hacía un año en el cruce de esa misma calle.

“Ellos” quieren entrar

Esta leyenda urbana nació a mediados de la década pasada cuando se comenzó a contar la historia de un niño de 7 años, que cuando iba a dormir a su habitación apagaba el televisor y lo cubría con una manta. Sus padres estaban muy sorprendidos con estos hechos y decidieron preguntarle: Hijo, ¿Por qué cubres la tele por la noche? Esta pregunta fue seguida por una enigmática respuesta: “Porque ellos pueden entrar”. Los padres se quedaron pensando ¿Quiénes serán ellos?

Obviamente los padres creyeron que se trataba de un juego de niños como un amigo imaginario o algo parecido y no le dieron importancia. Una noche tenían que dejarlo solo ya que tenían que ir a una fiesta así que decidieron contratar una niñera para que lo cuidara hasta que ellos regresaran.

Los padres volvieron de la fiesta alrededor de las 2 de la mañana y apenas entraron vieron a la niñera llorando con desesperación. Al preguntarle qué había sucedido la joven respondió que se lo habían llevado.

Corriendo con desesperación a la habitación de su hijo vieron con horror un rastro de sangre de la cama al TV, que estaba encendido en una señal de interferencia.