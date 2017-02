La cantante Beyoncé es la gran favorita en la 59na. edición de los Premios Grammy 2017, que se celebrará mañana en el Staples Center de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, al estar nominada en nueve categorías distintas, seguida por Rihanna, quien tiene posibilidades de alzarse con ocho estatuillas.

Sin embargo, la principal competidora de Beyoncé será Adele, debido a que la enfrentará en los rubros Álbum del año, Grabación del año y Canción del año, tres de las categorías más importantes.

Los argentinos Diego Torres e Illia Kuryaki and The Valderramas estarán presentes en las categorías “Mejor álbum de pop latino”, por “Buena vida”, y “Mejor disco de rock latino”, por “La humanidad o nosotros”.

Entre los hombres, los más nominados son Drake y Kayne West, presentes en ocho rubros diferentes, en tanto que el fallecido David Bowie podría conseguir un premio póstumo al competir con su disco “Blackstar”, lanzado dos días antes de su muerte.

David Bowie competirá en el rubro “Disco del año en música alternativa” contra su amigo Iggy Pop, quien fue nominado por “Post pop depression”, y contra PJ Harvey, Radiohead y Bon Iver. Otro rubro que presenta una disputa entre leyendas es el de “Mejor álbum vocal pop tradicional”, en donde compiten Bob Dylan, Barbra Streisand y Willie Nelson, en un rubro en donde también aparecen Andrea Bocceli y Josh Groban.

La ceremonia, que será conducida por el comediante James Corden, presentador del “talk show” de la cadena CBS “The Late Late Show with James Corden”, tendrá entre sus shows en vivo los números del mexicano Chance The Rapper, Daft Punk, Alicia Keys, Lady Gaga, John Legend, Bruno Mars y Anderson Paak.

Entre los espectáculos de la gala de la música, se destaca la actuación de Metallica, banda que se encuentra nominada en la categoría Mejor Canción de Rock por “Handwired” junto a “Blackstar”, de David Bowie; “Burn the witch”, de Radiohead; “Heathens”, de Twenty One Pilots; y “My name is human”, de Highly Suspect.

Este encuentro de relevancia internacional, que con la de este domingo sumará 59 cenas y cuyo objetivo principal es celebrar la música en todas sus expresiones, homenajeará durante la entrega de los galardones a varios artistas que fallecieron entre 2016 y 2017, y entre los que no pueden faltar George Michael, Leonard Cohen, Carrie Fisher y Prince.