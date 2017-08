Compartir Tweet



Al menos 16 funcionarios estadounidenses fueron afectados por lo que previamente se llamó un ataque acústico en la misión de Estados Unidos en Cuba, informó ayer el Departamento de Estado. La portavoz, Heather Nauert, informó a los periodistas que los ataques parecen haber terminado, pero que varios funcionarios del gobierno estadounidense necesitaron tratamiento médico.

“Podemos confirmar que al menos 16 personas de nuestro personal en la embajada han experimentado algún tipo de síntoma”, dijo la portavoz al referirse a esos misteriosos ataques registrados desde fines de 2016 a principios de 2017 y que se encuentran en investigación. El “ataque acústico” que sufrieron hace meses varios diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba les pudo provocar daños cerebrales, según informó la cadena de televisión norteamericana CBS News, que dijo haber tenido acceso a informes médicos del caso.

Un médico estadounidense que evaluó a los diplomáticos “los diagnosticó con enfermedades tan graves como la lesión cerebral traumática, y con un probable daño al sistema nervioso central”, indicó CBS News. Los diplomáticos aseguraron experimentar síntomas que iban desde las náuseas y la pérdida de oído, a los dolores de cabeza y los problemas de equilibrio, añadió la cadena.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Gobierno cubano están investigando los incidentes en Cuba, que según el Departamento de Estado tuvieron lugar a finales de 2016 pero, de acuerdo con las cadenas estadounidenses CBS y CNN, han seguido ocurriendo este año.

El Gobierno estadounidense no ha detallado la naturaleza de las agresiones, y no ha querido confirmar los informes de prensa que apuntan a que los diplomáticos fueron víctimas de un “ataque acústico” con “dispositivos de sonido”, que les hicieron perder capacidad auditiva. Según la CNN, dos diplomáticos que fueron tratados en Estados Unidos “sufrieron daños a largo plazo, incluida la pérdida de oído como resultado de los ataques, y no pudieron volver a Cuba”, mientras que otros decidieron abandonar la isla por lo sucedido.

“En algunos de los ataques, una sofisticada arma sónica que operaba fuera del rango de sonidos audibles se activó dentro o fuera de las residencias de diplomáticos estadounidenses que vivían en La Habana”, y les provocó “sensaciones físicas inmediatas que incluían náuseas, dolor de cabeza y pérdida de audición”, indicó la CNN. Otros ataques generaron un ruido “alto y ensordecedor, similar al zumbido creado por los insectos o a un metal arañando un suelo, pero no se pudo identificar la fuente del sonido”, añadió la cadena en su página web.

El Gobierno cubano aseguró este mes que, cuando EEUU le informó en febrero pasado de lo ocurrido a sus diplomáticos, inició una “investigación exhaustiva, prioritaria y urgente” y reforzó las medidas de seguridad para el personal estadounidense en la isla. Aunque EEUU no culpa por ahora al Gobierno cubano de causar el incidente, sí decidió expulsar en mayo a dos diplomáticos de la Embajada de Cuba en Washington, porque considera que La Habana no cumplió adecuadamente su obligación de proteger al personal estadounidense en la isla.