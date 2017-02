En el primer mes del año cuatro mujeres fueron asesinadas y una herida de gravedad en el marco de la violencia de género. Los agresores fueron, mayoritariamente, ex parejas de las víctimas.

Una de ellas fue baleada tres veces por su expareja, delante del pequeño hijo en común. El luego se ahorcó. Sucedió en Zapicán, departamento de Lavalleja. El hombre la había convocado para que le ayudara a limpiar su casa, pero poco antes había revelado sus intenciones en facebook. “Ella tan solo 18 años, él 22, todas sus vidas por delante.

Pero algo salió mal. El perdió la cabeza y decidió que ambos se fueran al cielo juntos. La gente dirá que él no pensó en su hijo, pero él lo hizo, no pudo aguantar más. Trató por su hijo pero no pudo. Perdón hijo por dejarte solo, fui un mal padre. Papá y mamá te aman”, escribiò finalizando con las las iniciales de ambos junto a la sigla Q.E.P.D (que en paz descansen) y la afirmación “fuimos felices”.

En Colonia, departamento del mismo nombre, una mujer de 25 años murió apuñalada por su pareja de 35, luego de una discusión. Tenían una hija de un año y medio. Vivían separados pero se encontraban ocasionalmente. En la oportunidad, habían salido ambos de un local bailable y se dirigieron a la casa de él. Después de asesinarla, el hombre llamó a dos amigos, que se hicieron presentes en el lugar. El asesino fue procesado con prisión por asesinato y sus amigos por omisión de asistencia, ya que no auxiliaron a la víctima según informó la policía.

En Río Branco un hombre de 78 años irrumpió en la casa de su exesposa de 73, le disparó hiriéndola de muerte y luego se suicidó. Habían estado casados 50 años.

Un recluso del Penal de Libertad, apodado “El Tatita”, asesinó a su pareja durante la visita carcelaria. La ahorcó en el baño de la sala de visitas mediante axfixia ejecutada con un cordón de zapato. Ella habría estado embarazada y manifestó su voluntad de separarse, ya que mantenía una relación sentimental con otra persona. El hombre cumplía condena por rapiña muy especialmente agravada.

En el montevideano barrio Atahualpa, una mujer fue asesinada por su ex pareja. La víctima de 29 años se encontraba con los hijos de ambos de 7 y 10 años , cuando llegó al lugar el hombre de 42 que le deserrajó un disparo en la cabeza. La mujer era una de las bailarinas de la comparsa “Mi Morena”, que en 2016 presentó dentro de su espectáculo un cuadro referido a la violencia de género.

Ella murió en el lugar, mientras que el hombre que se desempañaba como policía, huyó con los hijos, entregándose horas más tarde en una comisaría. Ella lo había denunciado por violencia doméstica en 2015. Pese a que a 500 policías le fue retirada el arma, el que mató a Valeria Sosa la conservaba…